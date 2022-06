Jettie Pallettie brengt met nieuwe single een gezellige boodschap aan alle vrouwen

Met ‘Aan De Vino’ mogen alle vrouwen ook eens lekker losgaan zonder veroordeeld te worden. Deze single is overgoten met het welbekende Pallettie-sausje en dat betekent hilariteit en een overdosis aan vrolijkheid.

Haar nieuwste meesterwerk is een samenwerking tussen Jan Biggel (die onlangs nog viraal ging met ‘Ons Moeder Zeij Nog’), Waylon van der Heijden en zijzelf. “Mensen weten inmiddels wat ze van een Jettie Pallettie-single kunnen verwachten. Ik werk al heel lang samen met Waylon (van der Heijden). Als een geoliede machine voelen we elkaar dus perfect aan. Voeg daar Jan Biggel nog aan toe, die onlangs een grote hit te pakken had, dan krijg je sowieso vuurwerk”, zegt een enthousiaste Jettie Pallettie.

De zomer van Jettie Pallettie zit goed gevuld. Pallettie is te vinden op alle leuke kermissen, festivals en tentfeesten. “Er is dit jaar geen fanreis, maar er staat wel een optreden in Torrevieja in Spanje gepland, waar de bekende witte straatfeesten voor de Vlamingen worden gehouden. Het is altijd fijn om voor de Belgen te mogen optreden. Wij Nederlanders weten hoe we moeten feesten, maar met evenementen zoals Aalst Carnaval, Moose Bar XXL of het Schlagerfestival in Hasselt, heeft Vlaanderen enkele feestelijke hoogtepunten.” Eén ding is zeker, deze zomerse single zorgt ervoor dat iedereen ‘Aan De Vino’ gaat en voluit ‘Wij gaan los’ meezingen! Laat die mannen maar naar sport kijken, duik zelf met je vriendinnen de koelkast in en kruip snel in de zon, want het feest is verzekerd met deze knaller van Jettie Pallettie. (PADI)

‘Aan de vino’, de nieuwe single van Jettie Pallettie, kan u beluisteren op alle grote streamingplatformen.