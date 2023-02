Jettie Pallettie, Bram & Lennert, De Romeo’s, Christoff én Luc Steeno komen op 15 juli naar de zomereditie van Het Schlagerfestival in Middelkerke

Op zaterdag 15 juli 2023 kan je, voor de derde keer, terecht in de Proximus Pop-Up Arena Middelkerke voor de zomereditie van Het Schlagerfestival. Net als de voorbije jaren kan je op een unieke locatie aan zee meegenieten van de liedjes en polonaises tijdens de sets van vaste waarden Christoff en De Romeo’s. Luc Steeno is één van de nieuwkomers, net als het populaire duo Bram & Lennert en feestorkaan Jettie Pallettie.

Terwijl de lente voorzichtig om de hoek loert, kijken wij al vooruit naar de zomermaanden en dan vooral naar de derde zomereditie van Het Schlagerfestival, die op zaterdag 15 juli 2023 plaatsvindt in de Proximus Pop-Up Arena Middelkerke. Net als de voorbije jaren is de kustgemeente opnieuw een hotspot voor muziekliefhebbers die op een unieke locatie aan zee maximaal willen genieten van ambiancevolle concerten. Christoff (‘Zeven Zonden’, ‘Sweet Caroline’) en De Romeo’s (‘Viva De Romeo’s’) zijn opnieuw van de partij. Met Luc Steeno, Bram & Lennert en Jettie Pallettie hebben we drie artiesten die er straks voor het eerst bij zijn. Met o.a. ‘Hij speelde accordeon’, ‘Ik mis je elke dag’ en ‘Mooi zijn alle vrouwen’, draait de charmante Luc Steeno al jaren mee aan de top van de Vlaamse Showbizz.

Ook Christoff staat op het podium. © PADI/Jens

Met Bram Van den Berge en Lennert Cobbaert aka Bram & Lennert, staat er bijna 15 jaar ervaring op het podium. De twee jonge Ninovieters weten als geen ander hoe je met aanstekelijke covers een publiek moeiteloos kan inpakken. Het succesvolle voorprogramma van Niels Destadsbader zijn Sportpaleisconcerten staat al jaren op eigen benen, met een ijzersterke live reputatie.

Het dak van de Proximus Pop-Up Arena zou er tijdens de komende zomereditie van Het Schlagerfestival wel eens spreekwoordelijk afgeblazen kunnen worden dankzij de feestorkaan Jettie Pallettie. Met liedjes als ‘Feest In De Tent’, ‘Ik Zit In Een Cafeetje’ en ‘Hey Knull’ laat ze elke tent daveren en het publiek meegenieten van een onvervalst feestje. De kleurrijke, opvallende Jettie Pallettie – volgens haar bio heeft de buitenechtelijke dochter Siciliaans bloed – wordt in Vlaanderen al jaren op handen gedragen. Als geen ander weet ze hoe je een feestje moet bouwen en dat zal ook het geval zijn wanneer ze straks op het podium staat aan zee. (PADI)

De zomereditie van Het Schlagerfestival vindt plaats op zaterdag 15 juli 2023 in de Proximus Pop-Up Arena Middelkerke, met optredens van Christoff, De Romeo’s en debutanten Luc Steeno, Bram & Lennert en Jettie Pallettie. Dat zijn de eerste namen, binnenkort volgen er nog. Tickets en info: www.hetschlagerfestival.be