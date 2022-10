Jeroen Maes viert met ‘De Quagebeurs’ tiende verjaardag van Het Prethuis: ‘Bijna iedere zin die ze uitspreken is humor!’

Het Prethuis viert de tiende verjaardag met ‘De Quaghebeurs’, een komedie die al eerder werd voorgesteld maar die ter gelegenheid van dit jubileum nogmaals wordt opgevoerd. Niet enkel Jeroen Maes staat op de scène, maar ook Peter Bulckaen, Anne Denolf, Alexander Metselaar en Bert Vannieuwenhuyse.

Velen die ‘De Quaghebeurs’ al eens zagen, wilde deze klucht nog eens terug zien. Talrijke nieuwe bezoekers van Het Prethuis kunnen dan weer voor de allereerste keer kennis maken met de vier broer Quaghebeurs én met de dame van het funerarium. Een rouwcentrum? Inderdaad, deze komedie gaat over het overlijden van vader Quaghebeur. Het overlijden of toch niet? We verklappen niet veel, maar we weten één iets: Deze funeraire komedie in ’t Westvlams van Jeroen Maes is een uitschieter. Iedere zin die ze uitspreken is bijna humor. Bij iedere zin die ze vertellen moet je het uitproesten van het lachen. We hebben maar enkele woorden nodig om over deze komedie te schrijven en dan denken we aan een lied van Garry Hagger: “Dit is het mooiste, het mooiste moment!” We zagen al heel wat komedies van Het Prethuis én dus van Jeroen Maes, maar wàt wij al eens zagen en nu terug zagen: De Quaghebeurs zijn én blijven HET ALLERMOOISTE wat Jeroen ooit al uitschreef!!! Onze punten: 9,5/10!!!! Beter kan écht niet meer! (PADI)

Het was méér dan een geslaagde voorstelling. © GSM PADI

In de komende weken zijn ‘De Quaghebeurs’ nog vaak te gast in West-Vlaanderen. Check www.prethuis.be