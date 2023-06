Jeroen Logghe heeft al drukke maanden achter de rug met ‘Red Star Line’ en ‘Vergeet Barbara’, én weldra start het zomerseizoen met zijn eigen Thearte

De 31-jarige Jeroen Logghe is afkomstig uit Diksmuide. Samen met zijn partner Tim Desmet woont hij in het rustige Nevele. Jeroen heeft al acht heel drukke maanden achter de rug, waaronder met ‘Red Star Line’ en ‘Vergeet Barbara’. Tijdens de komende zomerperiode zit hij niet stil, want dan organiseert hij in heel Vlaanderen musicalstages met Thearte. Je kan daarvoor in onze provincie terecht in Diksmuide, Wevelgem en Brugge.

Hoe blik je terug op ‘Red Star Line’? En hoeveel keren stond je tot op heden al op het podium?

Jeroen: “’Red Star Line’ was een hele intense, maar o zo fijne periode. We hebben al zo’n 80 voorstellingen achter de rug. We spelen de voorstelling ongeveer 10 keer per week, en als je weet dat we per voorstelling zo’n 5 kilometer afleggen op en vooral achter scène – doordat het een 360 graden-theater is – maakt dat het fysiek heel zwaar is. Gelukkig heb ik veel nieuwe toffe collega’s leren kennen, met wie het ongelooflijk plezant werken is. In ‘Red Star Line’ ben ik swing, wat betekent dat ik meerdere rollen en trajecten van verschillende acteurs ken en ik dus multi-inzetbaar ben. Elke voorstelling is daarom anders. Die variatie, daar hou ik van.”

Jeroen Logghe in actie in ‘Vergeet Barbara’. © Jan Luyten

En wat vind je van ‘Vergeet Barbara’?

Jeroen: “Momenteel draait ‘Vergeet Barbara’ weer op volle toeren. Het is nog te zien tot en met 2 juli. Daarin hebben we zoveel lol op scène. Doordat ‘t een humoristische voorstelling is, kan je je als acteur heel veel permitteren. Maar het is niet alleen maar billenkletsen. Op een bepaald moment speel ik de jonge versie van het personage Willy (Gert Verhulst). In die flashback zie je hoe zijn vrouw hem indertijd bedroog en hij haar aan de deur zet. Die serieuzere verhaallijn erin geeft alles toch wat meer lading, wat een heel mooi moment is en vaak voor kippenvel zorgt bij het publiek.”

Welke voorstellingen speel je het ‘liefst’?

Jeroen: “Beide shows zijn natuurlijk compleet anders: feelgood met ‘Vergeet Barbara’ en de actuele dramatische thematiek in ‘Red Star Line’… Je kunt ze echt niet vergelijken. ‘Vergeet Barbara’ is veel luchtiger om te doen, maar in ‘Red Star Line’ is er als acteur meer diepgang te vinden. Voor mezelf is het dus een bijna onmogelijke keuze.”

Welke projecten had je nog in het vooruitzicht?

Jeroen: “’Red Star Line’ vaart nog enkele maanden verder, waarin ik vanaf september terug te zien ben. In januari 2024 speel ik terug in de musical ‘Priscilla, queen of the desert’, die hernomen wordt in de Arenbergschouwburg in Antwerpen. Daarin speel ik met acteurs Brecht Callewaert en Baptiste Vuylsteke – trouwens, oook West-Vlamingen – het vrolijke drag-trio die door de Australische woestijn trekt, zoals in de gelijknamige film uit de jaren ’90. De show zit vol eighties en nineties-hits zoals ‘It’s raining men’, ‘Go West’ en ‘I will survive’. Bij de eerste reeks voorstellingen werden we echt bedolven onder de lovende reacties en ging het publiek telkens uit zijn dak… Dus ik trek met plezier die hakken nog ‘s aan!”

© Jan Luyten

En hoe zit het met de zomer? Wat staat er allemaal op het programma?

Jeroen: “Deze zomer organiseer ik met mijn organisatie Thearte terug heel wat musicalstages voor kinderen en jongeren. In West-Vlaanderen zijn er stages in Diksmuide, Wevelgem en Brugge. In Diksmuide zijn er nog plaatsen, de andere twee zijn volledig volzet. Tijdens het schooljaar organiseer ik een theateropleiding in Kortrijk en een musicalopleiding in Gent. We weten alleszins wat gedaan.” (PADI)