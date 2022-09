Jeroen Logghe – afkomstig uit Diksmuide – had een drukke zomer, kijkt hoopvol uit naar eveneens een druk najaar én een succesvol 2023

“Tijdens de coronaperiode had ik een beetje spijt dat ik voor dit beroep had gekozen. Die coronamaanden waren inderdaad pittig. Gelukkig had ik mijn eigen Thearte nog. Veel van m’n collega’s moesten ergens anders gaan werken, maar ik kon verder doen met mijn eigen vennootschap. Dat was een beetje mijn financiële zekerheid. Met Thearte bleef ik in hetzelfde segment van theater en musical actief. We mochten lang niet zelf spelen, waardoor het lang aanvoelde dat ik in 2020 al de laatste musical van m’n leven had gespeeld”, zucht Jeroen Logghe uit Nevele, die drie jaar in Antwerpen woonde, maar die in zijn jeugdjaren in Diksmuide vertoefde.

In een gezellige taverne in Kachtem sloegen we een babbel met Jeroen (30). Voor hem was het even verpozen, na drukke weken, want met Thearte was hij heel druk bezig. “Thearte ontstond in 2017 in Diksmuide-City met één stage. In de voorbije zomerperiode was dat al enorm uitgebreid naar negen locaties in Oost- en West-Vlaanderen (Diksmuide, Wevelgem, Brugge), Antwerpen en Vlaams-Brabant”, zegt Jeroen vol trots. “We bereikten in totaal 400 jongeren van 6 tot 20 jaar die werden verdeeld in leeftijdsgroepen. Iedere keer staken we op vijf dagen tijd een mini-musical in elkaar van 45 minuten en dit voor telkens een groep van 50 kinderen en jongeren. Dat was écht drillen ,vijf dagen lang. Op vrijdagavond konden de ouders en vrienden dan komen kijken naar het eindresultaat. De voorbije zomer was super. Weet je waarom? Adieu coronamaatregelen. Eindelijk eens ons ding kunnen doen zonder mondmasker aan.”

Jeroen beleefde een drukke, maar mooie zomer. © PADI

Jeroen sprak vol lof over de voorbije zomerperiode, maar hij kijkt ook hoopvol uit naar het najaar. “Veel zaken werden door corona uitgesteld. Er is nu veel op til dat werd uitgesteld en dat eindelijk eraan zit te komen. In november beginnen we aan de repetities van ‘Vergeet Barbara’ met de hits van Will Tura, met de première half december. Ik kijk er naar uit. Ik wil op het podium staan. Ik heb dat immers zo enorm gemist. Met Thearte organiseer ik wel opleidingen en stages, maar ik ben vooral zelf artiest en wil dus graag zelf op het podium staan. Met ‘Priscilla, Queen of the Desert’ staan we eind januari/begin februari 2023 op het podium, met de drie West-Vlamingen Baptiste Vuylsteke (afkomstig uit Sint-Denijs), Brecht Callewaert (afkomstig uit Desselgem) en mezelf. Ook die productie werd door corona al een drietal keren verplaatst. Ik ben volledig verkleed als drag queen, iets totaal anders. Ik liep nog nooit op hakken en dan zal ik dat moeten spelen alsof ik de beste drag queen van Australië ben. In de voorbije zomerweken deden we al promo-optredens.”

‘Priscilla, Quen of the Desert’

In 2023 werkt Jeroen ook mee aan ‘Red Star Line’ van Studio 100 in Puurs. Hij leert meerdere rollen aan en kruipt in de huid van diverse personages. “Dat zal voor mezelf heel variërend zijn. Ik zal àltijd aanwezig zijn, maar vooraf weet ik niet welke rol ik zal spelen. Het kan ook zijn dat ik maar een half uur ervoor zal weten welke rol ik moet vertolken. Stresserend, maar leuk. Het zal dus geen routine worden”, vertelt hij. “Tijdens de zomer van 2023 is er dan terug Thearte. Tijdens het jaar loopt dat door met theateropleidingen voor kinderen en jongeren in Kortrijk, én een musicalopleiding in Gent. Dat is van september tot mei. Soms kan ik present zijn, soms heb ik vooral een coördinerende rol.”

Jeroen met de cast van Roodkapje. © PADI/Daniël

Jeroen woonde drie jaar in Antwerpen, maar verhuisde naar het landelijke Nevele. “Het is hier zo rustig wonen, net zoals ik opgroeide op het landbouwbedrijf in Diksmuide. Ik ben een boerenzoon, nu zit ik inderdaad terug tussen de koeien en de velde. Sinds ik in Nevele woon, keer ik vaker terug naar Diksmuide. Toch meer dan toen ik in Antwerpen woonde. Belt mijn ma voor een stuk taart, dan is het naderbij vanuit Nevele, dan dat ik vier uren zou rijden vanuit Antwerpen. Mijn vriend Tim – afkomstig van Zwevegem – en ik woonden drie jaar in Antwerpen, maar ik ben geen echte stadsmens. Ik vertoef graag in de stad, maar er constant wonen. Neen, bedankt! Mijn werk is er wel, maar ’s avonds kan ik de hectiek achterlaten en tot rust komen in Nevele.” (PADI)