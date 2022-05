Jérémie Vrielynck uit Deerlijk verrast met nieuwe single ‘We Sluiten De Gordijnen’

We hebben er even op moeten wachten, maar vanaf vandaag is ‘We Sluiten De Gordijnen‘, de nieuwe single van Jérémie Vrielynck, verkrijgbaar. Na top 10-noteringen met o.a. ‘Alleen Bij Jou‘, ‘Als Je Hem Achterlaat‘ en ‘Zie Ik Jou Ooit Weer‘, liet de West-Vlaming uit Deerlijk zich voor zijn nieuwe single inspireren door de moderne, Europese popmuziek (Dua Lipa, Ava Max, Ed Sheeran), waarmee hij weer een volgende stap zet in zijn carrière. Ook de inbreng van producer Loek van der Grinten (Maan) is een extra toegevoegde waarde die zorgt voor een nieuw geluid. Jérémie bedacht en regisseerde meteen ook de bijhorende videoclip.

“Ik schrijf graag over dingen die effectief gebeuren. Over verliefdheid en het moment waarop je heel sterk die eerste kriebels voelt en met je geliefde de ganse dag wil doorbrengen in bed. Hét moment, waarop je denkt: “We sluiten de gordijnen en we laten ze dicht, ook de dag die erop volgt.” Daarover gaat dus mijn nieuwe single ‘We Sluiten De Gordijnen’, een catchy song met een sterk refrein dat je onmiddellijk meezingt. Toen we de video draaiden, merkte ik dat iedereen het op de set al na één luisterbeurt spontaan meezong. Aan de eerste reacties merk ik nu al dat deze single misschien wel een kanshebber is om een zomerhitje te worden. Dat zou mooi zijn”, zegt de veelzijdige Jérémie Vrielynck enthousiast.

Jérémie Vrielynck, die op 23 mei 22 jaar wordt, is een absolute selfmade man. In de laatste fase van zijn opleiding aan het Brusselse conservatorium, combineert hij nog steeds zijn studies met het maken van nieuwe muziek. “De voorbije weken hebben we ons met het ganse team gefocust en heb ik met verschillende Nederlandse componisten en tekstschrijvers een vijf à zes nieuwe nummers geschreven. Ik was van bij de start betrokken bij de opnames als muzikant en zat ook mee achter de studioknoppen tijdens het productieproces. Het doet me deugd dat mensen horen dat we terug zijn met nieuw materiaal én met een nieuwe sound en een nieuwe, frisse productie die deels uit Nederland is overgewaaid. Met mijn nieuwe single ‘We Sluiten De Gordijnen’ zetten we inderdaad weer een paar stappen vooruit. Ik ben nog maar twee jaar professioneel met muziek bezig. Net als in het leven, zoek ik nog m’n weg, maar als je goed luistert naar mijn nummers, dan hoor je de evolutie. Als ik kijk naar bijvoorbeeld mijn Spotify, dan merk ik dat mijn favoriete nummers daar in volgorde staan van uitgave. En uiteraard is mijn nieuwe single mijn favoriet (lacht). De dag dat zoiets niet het geval is, breng ik hem niet uit.”

Als je goed luistert naar ‘We Sluiten De Gordijnen’, dan hoor je invloeden van Europese popmuziek. “Het klinkt internationaler, maar het blijft sowieso toegankelijke muziek die ik maak. Dit keer heb ik samengewerkt met een Nederlands team, met o.a. producer Loek van der Grinten. De laatste track van Maan heeft hij gedaan als producer. Het was niet alleen fijn, maar ook erg leerrijk om met hem achter de knoppen te zitten in de studio”, zegt Jérémie Vrielynck.

Naast de single verschijnt weldra ook de videoclip, waarvoor Jérémie Vrielynck opnieuw instond voor zowel het scenario als de regie. “Samen met de cameraman en actrice Naomi De Swaef, die bij ons op het Brusselse Conservatorium studeert, hebben we in no-time iets bijzonders in elkaar gestoken. Helaas hebben we niet de Amerikaanse budgetten (lacht), maar met heel veel creativiteit vind ik dat we meer dan geslaagd zijn in ons opzet. Samen met de video lanceren we de komende weken ook een TikTok-dansje, want we zijn helemaal mee met onze tijd (lacht).” (PADI)

‘We Sluiten De Gordijnen’ van Jérémie Vrielynck verscheen op JV Records / House of Entertainment en is ook digitaal beschikbaar.