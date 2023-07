Jérémie Vrielynck uit Deerlijk mag Zac Efron achterna: “Ik wil het onderste uit de kan halen”

Het was al langer geweten dat musicalproducent Deep Bridge in het voorjaar van 2024 de musicalversie van de alom gekende film ‘Hairspray’ naar de zalen in Antwerpen, Hasselt en Gent zou brengen. Sinds enkele dagen is ook bekend dat Jérémie Vrielynck uit Deerlijk de rol van Link Larkin op zich zal nemen. Een rol die in de film uit 2007 nog weggelegd was voor Zac Efron. “Het is een grote eer dat ze aan mij hebben gedacht om in zijn voetsporen te treden. Nu is het aan mij om die verwachtingen waar te maken”, klinkt het bij Vrielynck.

Eerder was hij ook al eens te zien in onder meer ’14-18’ en twee Ketnet-musicals, maar eigenlijk probeert Jérémie Vrielynck uit Deerlijk zich vandaag meer toe te leggen op het maken van muziek als singer-songwriter. Toch kon hij geen ‘neen’ zeggen toen hij onlangs een telefoontje ontving van regisseur Stany Crets. “Dat moet enkele weken geleden zijn geweest tijdens een andere voorstelling die ik speelde. Hij zat toen in de zaal en ik weet niet of het een iets met het ander te maken heeft, maar letterlijk de dag nadien kreeg ik een telefoontje met de vraag of ik het zag zitten om de rol van Link Larkin op mij te nemen in de ‘Hairspray’-musical in het voorjaar van 2024. Ik heb er toen meteen mijn agenda bijgenomen en wonderwel paste dat er zelfs perfect in”, vertelt hij ons al we hem wat meer uitleg vragen over de invulling van die rol. “Al moet ik eerlijk bekennen dat ik zowel de film als de musical nooit gezien heb. Ik ken ‘Hairspray’ en mijn rol Link Larkin dus enkel van de filmpjes die ik al eens op YouTube zag, maar dat lijkt me niet meteen een hindernis te zijn. Op die manier kan ik samen met regisseur Stany Crets proberen om er mijn eigen ding van te maken en de rol wat naar mijn hand te zetten. Ik hoop dat ook het publiek op dat moment dezelfde mening toegedaan zal zijn. De reputatie van Deep Bridge kennende, zal er vermoedelijk wel wat meer worden aangepast. Het is niet dat ik al een script of decorplan zag, maar ik weet uit het verleden dat ze toch telkens proberen om een ietwat moderne touch te geven aan de stukken die ze spelen.”

Jérémie Vrielynck haalde eerder dus al regisseur Stany Crets aan. Niet de minste naam in de acteerwereld en een man die enkel tevreden is met perfectie. “En zo hoort het ook”, beaamt Jérémie. “Ik ben zelf ook iemand die graag het onderste uit de kan haalt en ik ben steeds blij met mensen die niets minder dan dat verwachten. Alleen dan kan je tot een beter eindproduct komen. Voor mij is het alvast een hele eer om met hem te mogen samenwerken. Ik kijk er ongelooflijk naar uit om aan de repetities te mogen beginnen.” Of hij al weet met wie hij die repetities zal aanvatten? “Ik weet dat op dit moment nog niet alle rollen zijn ingevuld en er nog, écht grote, musicalnamen officieel moeten worden aangekondigd, maar ik ben toch al blij met de namen die tot nu toe bekend zijn. Voor mijn directe tegenspeelster Amy Courtens (bekend van haar deelname aan ‘K2 zoekt K3’, nvdr.) wordt het haar eerste musical ooit en dat vind ik fijn. Ik vind het leuk dat Deep Bridge ook nieuw talent de kans geeft om op de planken te staan. En dan zijn er natuurlijk nog de eerder aangekondigde acteurs uit de populaire Ketnet-serie #LikeMe die zullen meespelen, Francisco Schuster en Lotte De Clerck. Ik wil deze kans dus heel graag met beide handen grijpen en er volop voor gaan. Dat Deerlijk maar afkomt!” (PADI & Tom)

‘Hairspray’ zal van 14 maart tot en met 14 april te zien zijn in Stadsschouwburg Antwerpen, Capitole Gent en Trixxo Theater Hasselt. Tickets en info zijn te vinden via http://www.deepbridge.be/.