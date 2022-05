Jérémie Vrielynck stelt zondagvoormiddag zijn nieuwe single ‘We Sluiten De Gordijnen’ voor op MENT TV

Recent ruilde Jérémie Vrielynck het West-Vlaamse Deerlijk in voor een eigen woning in Geel, waar hij samen met zijn vriendin Julie nu verblijft. Binnenkort is er nog nieuws, want inderdaad Jérémie studeert af aan het Conservatorium in Brussel. Hij moet zich nu nog een drietal weken focussen op zijn examens en dan kan hij dit hoofdstuk in zijn leven eveneens afsluiten en kan hij zich ten volle inzetten voor zijn zangcarrière. Momenteel maakt Jérémie promotie voor zijn nieuwe single ‘We Sluiten De Gordijnen’, een nummer waarvoor hij zelf ook de regie bedacht van de videoclip.

Net na de opname van MENT TV in Mariakerke (Gent) sloegen we een babbel met Jérémie over zijn nieuwe single en zijn toekomstplannen.

Hoe gaat het met jou?

Jérémie: “Met mij gaat het goed. Ik voel me goed, vooral als de zon schijnt, ik ben daar heel gevoelig aan. Nu de nieuwe single er is en ik bijna afgestudeerd ben, voel ik me zelfs heel goed. Ik ben heel content.”

Je hebt een nieuwe single ‘We Sluiten De Gordijnen’. Die klinkt anders. Europese popmuziek, want zo omschrijf je hem zelf?

Jérémie: “Ik wou eens iets commercieels maken, een zomerplaatje. Een zomerhitje, dat zeker ook op Q of MNM kan worden gedraaid. Waarom niet? Qua sound leunen we aan bij de huidige Europese popmuziek. Het is fijne muziek en ik luister er zelf ook altijd naar. Ik dacht: hoe kan ik een nummer maken dat heel commercieel klinkt en toch met een Vlaamse tekst? Het Vlaams klinkt vertrouwelijk. Ik vind het een prachtige taal, maar je kan er helaas geen wereldhit mee maken, omdat ‘onze taal’ beperkt wordt gesproken in de wereld.”

Heb je voor jouw nieuwe zomersingle ook samengewerkt met een ander muziekteam. Hoe was dat? En waarom?

Jérémie: “Dat was dankzij mijn managementteam. Ik ben met een aantal mensen in Nederland in contact gekomen, waaronder Loek Van der Grinten. Dat is een producer die een track voor ‘Maan’ maakte, een heel bekende artiest in Nederland. Ik merk dat de sound een goede match is geworden om een nieuwe Jéremie Vlierynck te zoeken. Er staan al een aantal nieuwe sessies op de planning. Marcel Fisher werkte ook mee. Hij is vooral ook bekend als bandleider van de ‘Beste Zanger’-band. Het zijn allemaal heel klinkende namen, waarmee ik zeker nog zal samenwerken.”

Waarover gaat jouw nieuwe single?

Jérémie: “Over de eerste keer die touch/feel met een persoon dat magisch aanvoelt. Zo magisch dat je de gordijnen wilt sluiten en een hele dag in bed wil blijven liggen.”

Jérémie Vrielynck © PADI/Daniël

Je hebt zelf ook de videoclip gedraaid? Je deed zelf de regie. Ben jij zo creatief?

Jérémie: “Ik vind dat heel fijn om het allemaal zelf te doen. Het is leuk om achteraf dan een compliment voor te krijgen. Dat komt dan 10.000 keren harder binnen. Een compliment krijgen over wat je zelf hebt gedaan, is wel degelijk zoveel fijner.”

Hoe zwaar is het om muziek te combineren met jouw studies?

Jérémie: “Het voorbije jaar was dat heel zwaar. Maar binnen drie weken ben ik er vanaf. Dan ben ik klaar met studeren aan het Conservatorium in Brussel. Dan ga ik volop voor de muziek. Nog even op de tanden bijten, ik wil het ook in schoonheid beëindigen. Maar dan ben ik er wel klaar mee, met studeren (lacht). Het gaat goed met mijn carrière. We hebben in Vlaanderen zeker nog een weg af te leggen, maar ik wil toch volop gaan voor de muziek. De school belemmerde dat een beetje. Soms is het een moeilijke afweging. Spring je op de trein of laat je hem passeren? Bijt je door of breek je het af. Het was een moeilijke afweging, maar ik ben het zo goed mogelijk blijven combineren en ik ben daar wel in geslaagd. Het is zoveel mooier dat ik straks volop voor de muziek kan gaan en een diploma heb. Nu gaan we echt op die trein springen en voluit doorrijden.”

Je wordt deze maand nog maar 22., maar je kan best wel al terugblikken op een straffe carrière? Inclusief al een lief en een eigen huis. Gaat het niet allemaal een beetje té snel?

Jérémie: “Goh, het gaat wel allemaal snel, maar ik ben iemand die heel ongeduldig is, dus het mag snel gaan. Mijn karakter en temperament helpt daar ook niet altijd bij (lacht). Het gaat snel maar voor mij nooit té snel. Als morgen iemand zegt: Je mag het Sportpaleis uitverkopen, dan zal ik er ook staan. Het gaat allemaal wel in zijn plooi vallen. Ik heb een goed team dat mij tempert. Ik kom met 1.000 ideeën maar dan zeggen ze: alles op zijn tijd. Ik zou ieder optreden doen dat ik kan doen, maar ze zijn iets selectiever. Dat is goed van het team. Ik ben heel gedreven en zou alles liever de dag ervoor doen, dan dat het werd gevraagd. Gelukkig bekijkt mijn team de zaken vanuit een ander perspectief.”

Hoe ziet het vervolg eruit voor jou? Wat mogen we de komende maanden van jou nog verwachten?

Jérémie: “Ik ga terug veel producen voor andere mensen, want mijn single is klaar. Ik ben ook terug bezig met nieuwe muziek, want ik laat het niet graag stilliggen. Als producer ben ik eveneens met Engelstalige dingen bezig, dat is leuk om die afwisseling te hebben met mijn Nederlandstalige muziek. Ik heb ondertussen al veel optredens staan. Een uitnodiging voor de MENT-opnames in Diksmuide past zeker in de agenda (lacht), net als een optreden in ‘Tien-om-te-Zien’. Er komt wel redelijk snel nieuwe muziek aan, ook al is mijn single nog niet zo lang uit. Het is de hoop om zoveel mogelijk te doen, dat zou fantastisch zijn. ‘Feest op de dijk’ waren vroeger 10 fantastische shows die heel veel volk lokten, dat was geweldig. Samen met de andere zomershows mag dat van mij allemaal terugkomen. Door corona is er 2,5 jaar totaal niets geweest. Er was heel weinig te doen, dus ik hoop dat nu allemaal goed te maken. Ik ga ook terug op Buikrock in Deerlijk staan als presentator, niet om te zingen want er is een heel nieuw concept dit jaar.”

Wanneer is de zomer van Jérémie Vrielynck geslaagd?

Jérémie: “Als ik veel op een podium kan staan, als er zon is en als ik maar kan bezig zijn met muziek. Dan ben ik een gelukkig mens.”

Toch nog even proberen: ga je na het behalen van jouw diploma nog verder studeren of duik je voltijds de muziek in?

Jérémie: “NEEN! Ik ben geen student, ik heb mijn diploma gehaald en ’t is gedaan. Maar ik wil volop voor de muziek gaan. Ik ben 22 en wil nu muziek maken. Ik wil niet langer wachten om volwaardig artiest te worden. We zitten nu in een stroomversnelling. Ik denk dat we nu wel mooi op schema zitten en dat de volgende stap nu perfect is om te stoppen met school, af te studeren en volop in de muziek business te gaan.”

Hoe is het om als West-Vlaming in het Kempense Geel te wonen? Mis je jouw hometown Deerlijk niet te erg?

Jérémie: “Ik mis Deerlijk wel, mijn ouders en familie.. Het is heel goed, heel plezant. Het is een groot huis met studiocomplex met vergaderruimtes, extra slaapkamers, sanitair voor als er bands willen komen opnemen. Het is heel fijn om daar dan ook mijn werk te hebben. De studio is een verlengde van het huis. Los daarvan is het heel fijn om nu mijn eigen stekje te hebben en mijn eigen baas te zijn. Ons stekje van mijn vriendin en ik.” (PADI)

De nieuwe single ‘We Sluiten De Gordijnen’ is te downloaden via alle grote streamingplatforms. Jérémie is te zien én te horen op zondag 22 mei tussen 10 en 12 uur in het programma Herbert op MENT TV.