Jérémie Vrielynck schrijft titelsong én single ‘Tot Altijd’, vertolkt door Jo Hens

Op vrijdag 12 januari wordt de titelsong en single ‘Tot Altijd’, vertolkt door Jo Hens, gereleased op de gekende platformen. De tekst werd geschreven door Timo Descamps en muziek en productie van de single werden gerealiseerd door Jérémie Vrielynck, ter gelegenheid van de gloednieuwe musical ‘Tot Altijd’, die vanaf 15 februari 2024 te zien zal zijn in het Fakkeltheater te Antwerpen.

‘Tot Altijd’ is een dynamische, hitgevoelige song geworden. Jo Hens, o.m. bekend van zijn rol in “Familie”, speelt tevens de hoofdrol in de gelijknamige voorstelling van AuFond Producties. Ook David Cantens, Anne Mie Gils, Line Ellegiers en Floris Devooght spelen mee in deze beklijvende voorstelling. Deze nieuwe muziektheatervoorstelling werd gebaseerd op de gelijknamige film van Nic Balthazar en EyeWorks. Het verhaal van Mario Verstraete, de eerste niet-terminale euthanasiepatiënt in België blijft aangrijpend en spraakmakend tegelijk. Creatives Manu Jacobs, Timo Descamps en Jérémie Vrielynck staan in voor tekst en muziek op basis van het gelijknamige filmscript van Nic Balthazar.

Jo Hens zong ‘Tot Altijd’ in.

Op 12 januari krijgt het publiek een primeur: het titelnummer “Tot Altijd” wordt dan gereleaset als voorproever van de voorstelling. Een nummer, vertolkt door Jo Hens, dat de verschillende facetten van Mario Verstraete belicht: zijn strijdlustigheid, zijn kracht maar ook zijn vermoeidheid en pijn. In de voorstelling wordt verteld hoe hij met MS moet leren omgaan en hoe moeilijk dat kan zijn. Het nummer weerspiegelt die harde evenwichtsoefening die Mario uiteindelijk de keuze deed maken om op een waardige manier uit het leven te stappen. Tot de dag van vandaag blijft euthanasie een veelbesproken topic met weergaloze ruimte voor debat. De voorstelling zal dat debat niet uit de weg gaan en alle facetten van het verhaal zonder taboes tonen aan het publiek.

Jérémie Vrielynck (componist en muziekproducer): “Wanneer je een song maakt over een zwaarbeladen thema, bestaat de kans dat je je verliest in dramatiek. We kozen er bewust voor om een krachtig uptempo nummer te schrijven en geen ballad. Wat de productie betreft heb ik me helemaal kunnen uitleven. Ik geloof echt dat we in ons opzet geslaagd zijn en op een heel respectvolle manier een eigentijdse invulling hebben kunnen geven aan een belangrijk verhaal uit de Belgische geschiedenis!

Timo Descamps (lyricist): “Tot Altijd” is een stevige popsong met een belangrijk verhaal. Het zoekt de grens op tussenhoop en wanhoop, tussen kracht en machteloosheid. Het nummer is een artistieke interpretatie van wat er in het hoofd van activist Mario Verstraete omgegaan zou kunnen zijn in zijn strijd voor waardig sterven. Het is altijd een plezier te kunnen schrijven voor een muzikale creatie van Jérémie Vrielynck, gecombineerd met de straffe vocals van Jo Hens zorgt dit er voor dat de puzzel klopt. Ik ben ontzettend trots op het eindresultaat.(PADI)

Tickets: www.fakkeltheater.be – 070 24 60 36 – Productie: www.aufondproducties.be