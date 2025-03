Jérémie Vrielynck schittert als ‘Sven de ridder’ in ‘Doornroosje, de musical’: “Deze humor balanceert op de grens voor een jong publiek”

Op zaterdag 12 en zondag 13 april in de Capitole in Gent en op zaterdag 19 april in Trixxo Theater in Hasselt brengt Deep Bridge opnieuw een klassieker tot leven: Doornroosje. Aangezien het nog een eindje is alvorens de première staat gepland, konden we exclusief al proeven tijdens een try-out in de AED Studios in Lint. Wat ik al wil verklappen? Dat het publiek zich zeker en vast mag opmaken voor een humoristische voorstelling.

Deze musical – in regie van Stany Crets – vertelt het verhaal van een prinses, die op haar 16de verjaardag geprikt zou worden door een spinnenwiel en 100 jaar zal slapen. Alleen wordt het sprookje niet uitgevoerd zoals de klassieke versie het vertelt. Deze keer wordt ‘Doornroosje’ niet wakker gekust door een prins op het witte paard, maar door Sven de ridder. een knipoog naar acteur Sven De Ridder. Wat deze voorstelling wel leuk maakt is dat het verhaal start met een jonge Roos Van Dooren, die door haar lerares naar de zolder wordt gestuurd omdat ze lag te slapen tijdens de les. Op zolder leert Roos Van Dooren Spinnenwilly kennen. Ze raken aan de babbel en hij prikt haar. Wat volgt, is een magische droomwereld vol verrassingen.

De cast zet een sterke prestatie neer. We weten het, het zijn try-outs en het wordt hoogstwaarschijnlijk nog bijgeschaafd, maar ze zetten toch wel een fijne voorstelling neer. Lotte De Clerck neemt de rol van ‘Doornroosje’ voor haar rekening. Lotte heeft een warm stemgeluid. Ik genoot er niet enkel van als ze zong, maar ook als ze sprak. Ze is ongelofelijk aangenaam om naar te luisteren. Onze West-Vlaamse trots tijdens de voorstelling was Jérémie Vrielynck. We hoeven hem uiteraard niet meer voor te stellen want we schreven al uitgebreid over hem in ons weekblad. Hij bewees al zijn talent om zijn rol op een charmante en speelse manier over te brengen. Ook hij zorgde voor interactie met het publiek. Niet alleen hij, maar alle personages deden dat. Van meezingen met ‘Doornroosjes’ verjaardag tot het waarschuwen voor de prik van SpinnenWilly.

Jérémie in actie op de scène. © PADI/Sandro

Stany Crets staat erom bekend klassieke sprookjes in een nieuw jasje te steken, waarbij humor een belangrijke rol speelt. Hij houdt zich niet strikt vast aan traditionele vertellingen, maar voegt er telkens een verrassende touch aan toe. Zijn stijl zorgt ervoor dat niet alleen kinderen, maar ook ouders volop kunnen genieten van de voorstelling. Tijdens de try-out hoorde ik iemand zeggen: De humor balanceert op de grens voor een jong publiek. Dat roept de vraag op: waar ligt die grens precies? In een familiemusical moet er voor elk wat wils zijn, en het is net die subtiele balans tussen kindvriendelijke en volwassen humor die ervoor zorgt dat het een echte gezinsvoorstelling wordt. Terwijl kinderen genieten van de magie en het avontuur, hebben ouders ook genoeg om zich mee te amuseren, en wie weet, later nog over na te praten. (PADI & Mervyn)

Info en tickets: www.deepbridge.be