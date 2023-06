Jérémie Vrielynck moest even naar adem happen toen hij vernam dat ‘Ademnood’ in één week tijd in de Ultratop was gestegen van plaats 30 naar 10!

“Wat ben ik zo gelukkig”, glimlacht Jérémie Vrielynck uit Geel, maar afkomstig uit Deerlijk. De 23-jarige zanger staat inderdaad al voor de zevende keer in drie jaar tijd met één van zijn eigen nummers in de Top 10 van de Vlaamse Ultratop.

“Mijn recentste song ‘Ademnood’ bleef in de Ultratop twee weken na elkaar ‘plakken’ op nummer 30. Ik zat met schrik dat ik niet meer hogerop zou geraken, maar vorige zondag schrok ik nogal toen ik bemerkte dat ‘Ademnood’ van nummer 30 steeg naar nummer 10. Ik moest zelf kort eens naar adem happen”, lacht Jérémie, die in de voorbije drie jaar het geluk had van een Top 10 te scoren met volgende liedjes: ‘Alleen Bij Jou’, ‘Slechte Gewoonte’, ‘Als Je Hem Achter Laat’, ‘Zie Ik Jou Ooit Weer’, ‘Als De Zon Schijnt’, ‘Kom Jij Uit De Hemel Vallen’ en nu ‘Ademnood’. “En dit in drie jaar tijd, niet slecht hé!”

Met ‘Ademnood’ staat Jérémie nog maar drie weken in de Ultratop. “Dat is hopelijk nog maar het begin, alhoewel je dat nooit weet. Er kwam recent zoveel heel goede Nederlandstalige muziek uit. Het blijft knokken om te scoren. Ik ben wel trots op mijn eigen werk, want ik sta tussen heel grote namen, zoals Metejoor, Aaron Blommaert, Maksim, Bazart, Pommelien Thijs… De zomer is inderdaad in aantocht. ‘Ademnood’ kan dus nog lang meegaan. Een nominatie voor Zomerhit? Wie weet! Dat is mogelijk, maar zoals al gezegd kwamen er recent veel liedjes uit. Ik ben wel benieuwd waar ik met ‘Ademnood’ in deze Ultratop zal eindigen. (PADI)

