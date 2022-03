Jérémie Vrielynck in Ketnet Musical De Finale: “Nu sta ik veel rustiger op het podium, dan zeven jaar geleden”

Als 21-jarige staat Jérémie Vrielynck uit Deerlijk nu terug op het podium voor de rol van Georges in de Ketnet Musical De Finale. Zeven jaar geleden of tijdens de allereerste Ketnet Musical Kadanza was hij er ook bij. “Super toch, ik was erbij tijdens de eerste musical en nu ook bij de laatste Ketnet Musical. De cirkel is dus rond’, bekent hij net na de première in het Proximus Theater van Plopsa De Panne. “Weet je, nu kan ik er wel meer van genieten. De stress is veel minder dan zeven jaar geleden.”

Jérémie is niet de enige die er zeven jaar geleden bij was en ook deze keer terug mag meespelen. Ook Charlotte Boudry uit Aarselaar speelde zeven jaar geleden – samen met Jérémie – in Ketnet Kadanza én is er deze keer ook terug bij voor de rol van Gina. Wat vond dit duo van de musical? “Het was een fantastische show. Ik heb enorm genoten. We speelden enkele try-outs maar deze première is werkelijk de max. Zoveel enthousiasme van het publiek, fantastisch. Charlotte en ik zijn het olijke duo dat na zeven jaar mag terugkeren en opnieuw mag meespelen. Geweldig toch!”, glimlacht Jérémie. Charlotte knikt en zegt: “In juni studeer ik af aan het Conservatorium in Rotterdam. Jérémie studeert hetzelfde moment af aan het Conservatorium in Brussel. Wij hebben nu allebei al veel meer bagage, dan zeven jaar geleden. Ik heb echter voor een première nog altijd kriebels in mijn buik.” Jérémie vult aan: “Weet je wat nu de grootse verandering is dan zeven jaar geleden? Ook ik heb kriebels in de buik, maar de onbeheerste stress die ik toen had is nu weg. Ik kan nu als acteur en zanger veel meer genieten van de voorstelling en ik ben dus niet bezig met stressen. Ik geniet nu meer, omdat ik meer rust heb gevonden.”

Georges en Gina alias Jérémie en Charlotte. © PADI/Daniël

Jérémie is een heel bezige bij. Wie kan zeggen dat hij als 21-jarige één jaar lang met enkele eigen songs in de Vlaamse Ultratop prijkte? Wie kan zo’n groots palmares al voorleggen dan Jérémie, die zelfs als producer al heel wat sterke songs uit zijn hersenen wist te schudden. Voor Jérémie ligt er vast en zeker nog een heel grote muzikale toekomst open. “Dankjewel”, knipoogt hij. “Het combineren is niet altijd gemakkelijk. Producties maken, zingen, acteren, musicals samenstellen, dansen studeren, maar momenteel lukt het mij nog allemaal. Ik ben iemand die snel zijn slaap laat en meerdere uren doortrekt om door te werken, dan om te slapen. Ik ben immers zo graag bezig met muziek. Ik weet dat deadlines belangrijk zijn en op tijd moeten worden gehaald. In juni studeer ik af. Voor mezelf zal er dan een andere wereld open gaan met heel wat mogelijkheden. Ik kijk er enorm naar uit om dan mijn eigen muzikale ding te kunnen doen en nieuwe plannen te kunnen uitwerken.”

En zingen maar, én dansen maar dat Jérémie deed. © PADI/Daniël

Charlotte besluit: “Ik speel nu mee in ‘Amélie, de musical’ in Nederland. Ik ben ook bezig met tv-projecten en in juni zeg ik eveneens de school vaarwel. Maar geen paniek, ook daarna zit ik met een goedgevulde agenda.” (PADI)

Zeven jaar geleden waren Charlotte én Jérémie er al bij, ook nu zijn ze erbij voor de laatse reeks van Ketnet Musical De Finale. © PADI/Daniël

De volgende shows hebben plaats in Kursaal Oostende, Stadsschouwburg Antwerpen, Trixxo Theater in Hasselt en Capitole Gent. Info en tickets: www.ketnetmusical.be