Jérémie Vrielynck heeft eigen professionele opnamestudio in Geel, én maakt producties voor bekende Vlamingen én de Nederlander Gers Pardoel

Tot vorig jaar in juni woonde Jérémie Vrielynck nog in Deerlijk, maar daarna verhuisde hij naar Geel waar hij samen met zijn partner Julie Daems een woning aankocht. De bovenverdieping werd volledig verbouwd tot een professionele opnamestudio waar Jérémie onder zijn label ‘JV Records’ eigen producties maakt. We reden naar Geel om kennis te maken met de nieuwe werkplek van Jérémie, die op muzikaal vlak blijft scoren. Zijn duet ‘Kom Jij Uit De Hemel’ met de Nederlandse Kimberly Fransen blijft het inderdaad na drie maanden nog altijd goed doen in de hitparade. Momenteel staat het duo met deze song nog altijd in de Ultratop.

Jérémie Vrielynck. © PADI

“In september 2021 begon ik met de verbouwingen. Ik werkte tien maanden als bouwvakker”, lacht Jérémie (22). “Er kwam veel bij kijken: een financieel plan uitdokteren, een 3D-schets maken… Ik denk dat ik zeven versies maakte. Ik deed het allemaal zelf, samen met mijn beste vriend Timo en mijn schoonvader Jan. Waar we nu wonen is dat inderdaad het ouderlijk huis van mijn vriendin dat we aankochten.” Deze woning werd in 1997 gebouwd. Het is een groot huis. Julie en ik konden haar ouders en dus mijn schoonouders overtuigen om naar een kleiner appartement te verhuizen. Dit is nu hier ons eigen stekje.”

Een zicht net voor de werken. © JV

Je deed de bouwwerken dus zelf?

Jérémie: “Waar nu mijn studio is was vroeger een soort rommelhok. Ik was meteen verliefd op die ruimte. We bouwden het om tot mijn droomstudio.”

Het is hier precies wel groot?

Jérémie: “Mijn vorige studio bij mijn ouders in Deerlijk was 24 m² groot, de huidige is 156 m² groot of 3,5 keer groter. Het is een studio in drie verdiepingen, met een extra slaapkamer, een douche, toilet, vergaderzaal en aparte income. Artiesten kunnen dus hier blijven overnachten, indien ze van ver komen en de opname méér dan één dag in beslag neemt.”

Vind je het als artiest een meerwaarde om over een eigen studio te beschikken?

Jérémie: “Ik vind van wel. In het ouderlijk huis zat ik in het tuinhuis dat ik volledig naar m’n smaak mocht inrichten. Het was heel fijn om daar drie jaar te zitten, maar ik merkte dat mijn carrière als producer en muzikant in stijgende lijn ging. Dan is een tuinhuis maar een tuinhuis hé. Muziek maken kan je inderdaad overal. Je moet in feite niet over een grote studio beschikken om een goede muzikant te zijn. Let op: ik wil niemand die dit leest afschrikken. Langs de andere kant, als je die mogelijkheid hebt is het zeer fijn om dat naar je eigen studio uit te bouwen. Ik vind dat belangrijk, ik zit hier 7 op 7 en vaak 24 uren na elkaar. Ik werk hier dus elke dag, dan is het belangrijk om als artiest een ruimte te vinden die je creativiteit triggered en inspireert.”

Jérémie met zijn pooltafel, kwestie van hem tijdens de vele opnamesessies ook even te kunnen ontspannen. © PADI

Aan wat moest die studio vooral voldoen?

Jérémie: “Aan een aantal zaken. De inspiratie moest vooral aanwezig zijn. Ik wou heel graag een pooltafel, dus ik heb ze gekocht en dat vind ik heel fijn. Ik vind dat zeer belangrijk om mij tussen het werk even te kunnen ontspannen. Belangrijkste is de goeie kwaliteit om muziek te luisteren. Hier wordt het product gemaakt. Ik moest dus over een zeer goede geïsoleerde ruimte beschikken voor de instrumenten en om de zangers te laten opnemen. Dat is ook de duurste ruimte geworden, omdat muziekisolatie enorm duur is. Het plafond werd 40 cm verlaagd, de vloer werd 40 cm verhoogd, de muur werd 30 cm verdikt om al die isolatie daar tussen te steken. Ik ben echt waar heel tevreden met het eindresultaat.”

Welke bekende artiesten kwamen er hier al over de vloer?

Jérémie: “Gers Pardoel, Sean Dhondt, Wim Soutaer, Daalman, Erik Goossens. Sali en Francisco van #LikeMe, enz.”

Je bent precies al goed bezig als producer?

Jérémie: “Dankuwel, dat doet deugd om zoiets te horen. Als ik kijk waar ik één jaar geleden stond, dan ben ik daar zeer tevreden mee. Ik ben nog maar één jaar aan het producen en nog maar een dik halfjaar afgestudeerd van school. Ik kan zeker niet klagen. Iedere productie of artiest die ik doe, probeer ik de lat hoger te leggen voor mijzelf, maar het is soms moeilijk om zelf te zien of ik goed bezig ben.”

Natuurlijk leer je zelf nog veel bij?

Jérémie: “Zeker, ik leer nog iedere dag heel veel bij. Het gevaar is dat je bij andere jobs minder materiaal nodig hebt. Ik ben iemand die zeer graag instrumenten en materiaal aankoopt. Ik denk dat er hier 20 gitaren, 10 piano’s en 7 microfoons staan. Het is een beetje een verslaving om steeds het nieuwste materiaal dat op de markt is aan te kopen. Het kost veel geld, maar het zorgt ervoor dat je blijft vernieuwen.”

Jérémie Vrielynck. © PADI

Waarom kiezen al die bekende mensen voor uw studio, omdat je misschien goedkoper bent?

Jérémie (lacht): “Ik ben 22 en zeker niet de duurste, maar waarom kiezen mensen voor mij? Dat vind ik een goede vraag. Ik maakte in het verleden al een aantal nummers die de radio haalden. Dat is altijd belangrijk voor artiesten. Door mijn jonge leeftijd ben ik ook opgegroeid met de muziek die de radio nu weet te appreciëren en dat vinden de artiesten fijn. De oudere producers zijn opgegroeid in de jaren ‘70 en ‘80, en die zitten in hun eigen muziekstijl. Ongetwijfeld maken die ook goede muziek. Maar ik ben opgegroeid met de stijl die nu marcheert. Ik ben zelf ook artiest en dus snap ik hoe ze denken, dat is zeker een voordeel.”

Weten de buren dat er in hun straat een muzikaal talent woont?

Jérémie: “Ik heb geen idee, er zijn een aantal buren die ik al heb zien zwaaien. Met de overbuur kom ik goed overeen en die heeft al wat bv’s zien passeren. Hij weet wellicht toch niet wat ze hier komen doen, want er hangt aan de oprit geen bord dat er hier een muziekstudio is gevestigd.”

Hoe zie je uw werk evolueren in de komende maanden? Wat staat er allemaal op de planning?

Jérémie: “Als producer heb ik nog nog veel producties te maken. Ook voor mensen die ik nog niet opsomde. In maart doe ik ook het voorprogramma van Flemming in Lokeren. En vorig jaar met de Parkies deed ik 17 keren het voorprogramma van Gers Pardoel. Ik heb precies iets met Nederlanders (lacht).”

Dat is toch een mooie referentie?

Jérémie: “Dat klopt, ik zie dat er op Spotify heel wat nieuwe luisteraars bijkomen vanuit Nederland. Komende zomer begint ook goed vol te lopen met veel shows. En er komt ook een nieuwe single uit. Wanneer? In mei! Ik was een beetje vergeten dat ikzelf ook nog zing. Ik was veel aan het producen en plots dacht ik: ik ben zelf ook nog artiest en moet zien dat ik zelf ook nog eens een nummer schrijf.”

Ben je momenteel niet een beetje de artiest van de duetten aan het worden? Vorig jaar nam je een duet met Sali Haidara op voor ‘Vlaanderen Feest’. Daarna volgde het duet met Kimberly Fransen.

Jérémie: “Dat duet met Sali was zeer fijn, maar dat was gevraagd aan ons voor ‘Vlaanderen Feest’. Eigenlijk had ik toen al een zomersingle, die is er dan bijgekomen. En daarom dachten we van dat nog eens te doen omdat dit goed marcheerde, maar ik denk dat ik mijn volgende songs weer alleen zal zingen.”

Hoe gelukkig ben je nu?

Jérémie: “Ik zou zeggen een 7,9/10. 8 vind ik net te veel. Ik ben best wel tevreden, ik heb mijn eigen stekje, ik ben constant bezig met wat ik graag doe, ik ben afgestudeerd en ik ben gelukkig met Julie.”.

Je vriendin studeert nog steeds?

Jérémie: “Ja, nog een halfjaar voor leerkracht. Ze studeerde dan in totaal 10 jaar, behaalde twee bachelors, één master en dan een educatieve, dat is wel pittig. Ze heeft ook een bachelor aan het Conservatorium in Brussel (opleiding musical). Ik zou dat niet kunnen, maar ik heb ontzettend veel respect voor haar. Met al die diploma’s is het wel makkelijk om een job te vinden. Ze is tolk/vertaler en straks leerkracht voor die vakken en ze wilt ook heel graag actrice worden. Ze focust zich nu vooral op acteren.”

Waar wil je staan als je 30 jaar bent?

Jérémie: “Ik hoop nog altijd op het podium te mogen staan. Ik bekijk echter alles van dag tot dag, en hoop dat ik verder kan blijven leven van m’n muziek.” (PADI)

www.jeremievrielynck.be