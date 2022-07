Jérémie Vrielynck: “Genomineerd zijn voor de Radio 2 Zomerhit, dat is al een overwinning op zich”

Op maandagavond 4 juli stond Jérémie Vrielynck voor een talrijk publiek én op uitnodiging van MENT TV te zingen op de Grote Markt in Diksmuide. Jérémie bracht er een akoestische song. Eén week later stond de Deerlijknaar aan de zijde van Sali Haidara op eveneens het grote podium van Vlaanderen Feest op de Grote Markt in Antwerpen. Samen zongen ze het Vlaanderen Feestlied ‘Als De Zon Schijnt’. Voor Jérémie zijn het heel drukke tijden.

Eind juni studeerde Jérémie af aan het Conservatorium in Brussel. De 22-jarige creatieveling kan zich vanaf dan integraal focussen op zijn muziekcarrière. “Dit is mijn job en nu kan ik die uitvoeren. Net op het moment dat het heel druk is, fantastisch toch! Heel m’n zomer staat vol. Ik kan niet met vakantie, maar dat is niet erg. Hoe meer boekingen, hoe beter hé. En hoe meer optredens ik doe, hoe meer aanvragen er bij komen. Als het zo verder gaat, dan word ik een heel gelukkige artiest/muzikant/componist.”

Sali Haidara en Jérémie Vrielynck. © PADI

Jérémie kijkt inderdaad uit naar die mooie muzikale zomer. “Ik deed al enkele optredens en deze week komen daar nog de Parkies bij. In mijn agenda staan er ook een aantal optredens voor Radio 2. En Sali en ik hebben een nominatie beet voor de Radio 2 Zomerhit. Ik hoop bij de laatste tien te geraken. Maar ik ben realistisch. Dat zal moeilijk worden, denk ik toch. Ik ben echter al vereerd dat we genomineerd zijn, dat is al een overwinning op zich. Via MNM en Radio2 werden we voorgesteld om dat lied te zingen. CNR vroeg om dat te doen en ik zei direct JA. Dat is immers een hele eer hé. Dankzij dit lied stonden we ook op de Grote Markt in Antwerpen te zingen en waren we te zien op Eén.” (PADI)

www.jeremievrielynck.be