Jérémie Vrielynck en Kimberly Fransens steken in hun duetsingle ‘Kom Je Uit De Hemel Vallen’ openlijk de draak met de slechtste openingszinnen ever!

Na het Zomerhit-genomineerde ‘Als de zon schijnt’ met #LikeMe-ster Sali Haidara, strikt de veelzijdige Jérémie Vrielynck (22) nu de Nederlandse Kimberly Fransens (finaliste ‘Regi Academy’ seizoen 1) voor ‘Kom Je Uit De Hemel Vallen’, een aanstekelijk, fris en opmerkelijk duet. Komende vrijdag verschijnt hun gemeenschappelijke single, waarvoor het duo tekstuele inspiratie vond bij en de draad steekt met de slechtste openingszinnen ever. Vanaf aanstaande vrijdag 28 oktober 2022 is de duetsingle ‘Kom Je Uit De Hemel Vallen’ van Jérémie Vrielynck en Kimberly Fransens digitaal beschikbaar in de Lage landen. Naast TikToks, lost het duo binnen enkele dagen ook nog een heerlijke livevideo ter ondersteuning van de release.

“Het idee ontstond spontaan, toen we samen in de studio zaten. We hadden de intentie om een vrolijk, positief liedje te maken waar iedereen lekker op repeat kon naar blijven luisteren”, zegt Kimberly Fransens enthousiast. “We konden een standaard liefdesliedje maken, maar dat wilden we niet. Het moest creatiever, origineler zijn en zo kwamen we op het idee om een liedje te schrijven rond allerlei ‘foute’ openingszinnen.”

“Dankzij de zoekmachine van Google was het makkelijk om zowel goede als slechte uitspraken te vinden”, gaat Jérémie Vrielynck verder. “Na een grondige selectie was de tekstuele puzzel snel gelegd. De tekst bekte zo lekker, dat we besloten om het nummer als duet op te nemen.”

“Overgoten met een positieve popsaus, hebben we een erg toegankelijk, radio- en streamvriendelijk nummer opgenomen, dat na één luisterbeurt al lekker blijft hangen tussen je oren”, sluit Kimberly lachend af.

Op zijn vierde speelde hij al verschillende instrumenten (gitaar, bugel, drums) en op z’n vijfde begon de creatieve duizendpoot Jérémie Vrielynck al met acteren. Door zijn rol als ‘Jasper’ in de Ketnet-musical ‘Kadanza’, brak hij al op jonge leeftijd door bij het grote publiek. Hij speelde mee in diverse, succesvolle tv-, theater- en musicalproducties, zoals o.a. ‘Nachtwacht’, ‘Oliver Twist’, het 5de seizoen van ‘D5R’ en ‘Gesmoor’. Hij zat in de cast van de spektakel-musical ’40 – 45’ en met o.a. ‘Alleen Bij Jou’, ‘Slechte Gewoonte’ en ‘Als Je Hem Achterlaat’ stond hij onafgebroken een jaar lang in de officiële Vlaamse Ultratop. Jérémie is zanger, maar ook muzikant, songwriter en producer. Samen met #LikeMe-actrice en zangeres Sali Haidara scoorde Jérémie Vrielynck met de duetsingle ‘Als De Zon Schijnt’ de voorbije zomer een dikke hit én een Zomerhit-nominatie. Voor de nieuwe single ‘Kom Je Uit de Hemel Vallen’, die vandaag digitaal verschijnt, strikte Jérémie Vrielynck de Nederlandse Kimberly Fransens, de nummer drie uit het eerste seizoen van ‘Regi Academy’ en bekend van o.a. ‘Love You Better’ ft. Julian Jordan en ‘Forget to remember’ ft. Yellow Claw, nummers die ze naast nog heel wat songs de voorbije jaren succesvol uitbracht.

“Een jaar geleden was ik een schrijfsessie aan het doen in Nederland met een collega-songwriter. Spontaan vroeg ik hem: Ken jij nog leuke mensen om nummers mee te schrijven of een duet mee op te nemen? Hij dacht meteen aan Kimberly Fransens. Ik kende haar eerlijk gezegd niet, maar toen ik haar digitaal ging opzoeken, was ik meteen onder de indruk. Als je kijkt naar de views van haar filmpjes op YouTube, Instagram of TikTok en vooral ook ziet hoe haar duizenden volgers enthousiast reageren wanneer ze nieuwe muziek of opnames deelt, dan snap je waarom ze door haar volgers terecht op handen wordt gedragen en de mensen haar graag zien (lacht). Ik heb haar rechtstreeks gecontacteerd en ze reageerde meteen laaiend enthousiast. Een tijdje later zaten we in de studio en het resultaat is nu onze gemeenschappelijke single ‘Kom Je Uit De Hemel Vallen’”, zegt Jérémie enthousiast.

“Het duet was vooraf niet gepland”, gaat Kimberly verder. “Aanvankelijk was het plan om een positieve, feelgood-song op te nemen in plaats van een standaard liefdesliedje. Met alle respect, maar dat voelden we niet. Geen idee wie er van ons als eerste opkwam, maar we waren beiden enthousiast toen we dit nummer met alle mogelijke foute clichés en openingszinnen aan het schrijven waren. Met de hulp van Google hadden we snel een uitgebreide selectie waaruit we konden kiezen.”

“Voor ik haar benaderde, bleek dat ik Kimberly kende van haar deelnames aan het eerste seizoen van ‘Regi Academy’, waarin ze derde werd en ‘The Voice’. Na haar spontane, positieve reactie was ik best zenuwachtig om haar te ontmoeten. Door o.a. de opnames van de song en de videoclip kennen we elkaar ondertussen ook al wat beter, maar blijf ik nog steeds onder de indruk van haar talent. Fijn dat ik met haar dit nummer kon schrijven en opnemen in duet, want in wat in onze versie zeker een meerwaarde is.”

“Ik ben erg benieuwd wat ze in de Lage Landen vinden van deze Vlaams-Nederlandse combinatie”, zegt Kimberly Fransens. “Als radio en tv de song oppikken en ondertussen het publiek hem ook nog eens zo leuk vindt en ze hem lekker gaan streamen, is het resultaat van onze duetsingle meer dan geslaagd. Ik hoop dat er ook veel mensen straks ‘Kom Je Uit De Hemel Vallen’ lekker luidkeels meezingen in hun auto als het voorbijkomt (lacht). Laten we zeggen dat wij hopen dat de mensen er vooral net zo blij van worden zoals wij”, beëindigt Kimberly Fransens het gesprek. (PADI)

De nieuwe single ‘Kom Je Uit De Hemel Vallen’ van Kimberly Fransens en Jérémie Vrielynck is vanaf vandaag digitaal beschikbaar.