Jérémie Vrielynck & Emma brengen iconische musicalsong ‘Bouw Een Brug’ 10 jaar later opnieuw uit

Tien jaar na de oorspronkelijke release brengen Jérémie Vrielynck (afkomstig uit Deerlijk) en Emma (bekend van Ketnet en Studio 100 Musical Kadanza)) hun iconische duet ‘Bouw Een Brug’ opnieuw uit.

Dit liedje dat in 2015 werd bekroond met een gouden plaat, groeide uit tot een van de meest geliefde musicalsongs in Vlaanderen. “Eerlijk gezegd was ik niet van plan om een persbericht uit te sturen,” zegt Jérémie. “Maar nu de single in de top 20 van trending op YouTube Music staat, de streams zo goed lopen en de video’s op sociale media in amper drie dagen al meer dan een half miljoen keer bekeken zijn, kan ik niet anders dan hier toch even bij stilstaan. Het is ongelooflijk om te zien dat dit nummer, 10 jaar later, nog steeds zoveel mensen bereikt.”

De heruitgave blijft trouw aan het origineel, maar kreeg een frisse productie door Jérémie zelf die aansluit bij vandaag. ‘Bouw Een Brug’ is vanaf nu te beluisteren op de welbekende streamingplatformen.(PADI)