Jérémie Vrielynck – afkomstig uit Deerlijk – brengt vandaag nieuwe single uit, maar zit in… ‘Ademnood’

Sinds hij in juni 2022 succesvol afstudeerde aan het Brusselse Conservatorium, gaat de bijna 23-jarige Jérémie Vrielynck, voluit voor de muziek. Het was voor de veelzijdige, getalenteerde singer-songwriter, muzikant en producer vorig jaar een sprong in het onbekende, maar ondertussen heeft de man met de West-Vlaamse roots helemaal zijn draai gevonden in het Kempense Geel. Daar bouwde hij zijn eigen muziekstudio, waar hij ondertussen al samenwerkte met o.a. Gers Pardoel, Sean Dhondt, Wim Soutaer en Daalman. Naast het werken mét en voor andere artiesten focust Jérémie Vrielynck zich ook verder op zijn succesvolle solocarrière. Vorige zomer was het raak met de Vlaanderen Feest-single ‘Als De Zon Schijnt’, een nummer dat hij uitbracht met Sali Haidara (#LikeMe) en goed voor een Zomerhit-nominatie. Met ‘Kom Je Uit De Hemel Vallen’, een song die hij in duet uitbracht met Kimberly Fransens, scoorde Jérémie de voorbije maanden misschien wel zijn grootste hit. Die krijgt nu opvolging met de solo-single ‘Ademnood’, een nummer waar hij zelf de volledige productie voor verzorgde. “Mijn liedjes zijn vaak autobiografisch. Het mooie aan ‘Ademnood’ is dat het niet alleen gaat over het positieve effect van de liefde, maar ook over algemeen herkenbare situaties wanneer mensen in ademnood zitten.”

“De inspiratie voor mijn nieuwe single ‘Ademnood’ komt uit het dagelijkse leven”, begint Jérémie Vrielynck het gesprek. “Het zou geen liefdesliedje worden, dat is de gedachte waaruit we zijn vertrokken (lacht), maar finaal komt het daar gedeeltelijk op neer als je goed naar de tekst luistert. Ik zing ‘Ademnood, alle meters gaan nu in het rood’. Een gekke zin uit het refrein, maar een mooie metafoor. Die ‘meters in het rood’ kan slaan op de liefde, maar het kan ook gaan over de dagelijkse ratrace waar we in dit leven vaak zitten. Hoe vaak denken of zeggen we niet: ‘ik kan niet meer, mijn hoofd ontploft’? Het is hét moment waarop jouw meters in het rood gaan. Ook de aansluitende zin, ‘jij haalt mijn gedachten overhoop’ kan slaan op het moment dat het té druk is. Dan vliegen je gedachten van links naar rechts en kan je je niet meer focussen en kom je in ademnood. Datzelfde gevoel kan je ook overkomen in de liefde, wanneer je nog maar naar die persoon kijkt en je plotseling niet meer kan denken. Iedereen kan het nummer dus op verschillende manieren interpreteren.”

De voorbije drie jaar bracht Jérémie Vrielynck acht singles uit, waarvan er zes (!!!) in de top 10 terecht kwamen van de Vlaamse Ultratop 30. In 2021 was Jérémie, samen met Metejoor de artiest die een jaar lang, onafgebroken meedraaide in diezelfde Ultratop-lijst. Hij moet nog 23 worden, volgende maand. “Het gaat allemaal snel, maar voor mij voelt het aan als een natuurlijke flow. Het klopt dat ik als Nederlandstalige popzanger, sinds de start van mijn carrière, enorm ben geëvolueerd. Omdat ik fulltime met muziek bezig ben, krijg ik nu ook de kans om uit te zoeken wie ik als persoon wil zijn en hoe ik dat kan vertalen naar de muziek. Voor mij is het een soort van therapie, alhoewel dat veel te zwaar klinkt (lacht). Het laatste half jaar merk ik dat ik Popliedjes maak die veel verder gaan. In mijn muziek vertel ik hoe ik mij voel. Zo gaat het in de eerste twee zinnen bijvoorbeeld over de derde persoon: ‘Jij weet, ik ben niet verlegen. Ik heb de reputatie van een player’. Dat is iets dat ik een jaar geleden nooit zou durven schrijven en zingen. Ik ben ooit nog een jonge player geweest (lacht). Dat is verleden tijd, maar ik ben wel blij dat ik er nu op zo’n volwassen manier kan op terugblikken.”

Jérémie Vrielynck © Louis Kerckhof

Regelmatig keert Jérémie Vrielynck nog terug naar het West-Vlaamse Deerlijk, de plek waar zijn roots liggen en hij opgroeide als kind, maar de liefde bracht hem naar het Kempense Geel. Daar heeft hij samen met zijn vriendin een huis en investeerde hij in een gloednieuwe opnamestudio. “Het is allemaal iets groter en duurder uitgevallen dan gedacht, maar die extra ruimte die we hebben gemaakt, een aparte live-room, een extra toilet en een pooltafel maken het uniek. Ondertussen zat ik al achter de knoppen bij Wim Soutaer, maar ook Gers Pardoel, Sean Dhondt, Daalman, Sali Haidara, Fransisco Schuster,… en Isabelle A vonden al de weg. Dat zijn mooie namen om mee samen te werken.”

Na het succesvolle ‘Kom Je Uit De Hemel Vallen’, dat met een 6de plek in De Vlaamse Ultratop 30 én een mooie notering in de Ultratop 50 tot nu toe het meest succesvolle nummer is dat Jérémie Vrielynck uitbracht, is het nu uitkijken naar ‘Ademnood’. “Je legt de lat altijd een beetje hoger, zeker als de liedjes goed scoren. Ik ben heel tevreden over het resultaat van ‘Ademnood’ en ik hoop dat wie het nummer luistert, speelt of streamt datzelfde gevoel ervaart. Het is een frisse, eigentijdse popsong. Een primeur, want ik heb hem volledig zelf en alleen ingespeeld, gemixt en geproducet. Van de drums, gitaar, piano en synths, tot het finale eindresultaat. Het mooiste dat er nu kan gebeuren is dat mensen hem omarmen, hem oprecht leuk vinden en tijdens de optredens meezingen. Er komt inderdaad weer een goedgevulde zomer aan. Eén van de hoogtepunten wordt Buikrock, het jaarlijkse muziekfestival dat plaatsvindt in Deerlijk. Dit jaar is het de vierde editie, die ik voor het derde jaar presenteer en waar ik voor de tweede keer, met mijn liveband, het podium deel met mijn voormalige dorpsgenoot en collega-artiest Niels Destadsbader. Dat wordt weer een topweekend!” (PADI)

‘Ademnood’, de nieuwe Jérémie Vrielynck-single verschijnt op zijn eigen JV Records-label en is vanaf aanstaande vrijdag 28 april 2023 overal digitaal beschikbaar.