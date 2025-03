Jérémie Vrielynck, aan de zijde van Lotte De Clerck, speelt ‘Prins Sven, de ridder’ in ‘Doornroosje: “Ik heb een fantastische job, het kussen hoort erbij!”

Op zaterdag 12 en zondag 13 april in de Capitole in Gent en op zaterdag 19 april in Trixxo Theater in Hasselt brengt Deep Bridge opnieuw een klassieker tot leven: ‘Doornroosje’. De hoofdrollen worden o.a. gespeeld door ‘prins’ Jérémie Vrielynck uit Deerlijk en ‘prinses’ Lotte De Clerck. En geven de prins en prinses een kus aan elkaar? Jawel, zelfs niét één, maar meerdere!

De musical – in een regie van Stany Crets – vertelt het verhaal van een prinses, die op haar 16de verjaardag zou geprikt worden door een spinnewiel en 100 jaar zal slapen. Alleen wordt het sprookje niet uitgevoerd zoals de klassieke versie het vertelt. Deze keer wordt ‘Doornroosje’ niet wakker gekust door een prins op het witte paard, maar door Sven de ridder, een knipoog naar acteur Sven De Ridder (of toch niet?). Wat deze voorstelling wel leuk maakt is dat het verhaal start met een jonge Roos Van Dooren, die door haar lerares naar de zolder wordt gestuurd omdat ze lag te slapen tijdens de les. Op zolder leert Roos Van Dooren Spinnewilly kennen. Ze raken aan de babbel en hij prikt haar. Wat volgt, is een magische droomwereld vol verrassingen…

Je wordt eindelijk gekust door een knappe prins. Wat vind je daarvan?

Lotte: “Dat valt zelfs vier keer voor, tof hé! Als het met iemand moest zijn, dan graag met Jérémie!”

Dé kus mocht natuurlijk niet ontbreken tijdens ‘Doornroosje’. © PADI/Sandro

Je kust thuis al vaak je partner Julie en voor je werk mag je nu ook kussen. Wat een leuke job heb jij!

Jérémie (lacht): “Awel, ik heb inderdaad een fantastische job. Dat hoort natuurlijk bij de job en hangt ook van rol tot rol af. Maar het is wel plezant om een prins te mogen spelen en zeker in een iconische musical als ‘Doornroosje’. Daar hoort die kus natuurlijk bij.”

Lotte: “Tuurlijk, die iconische kus.”

Jérémie: “Dat is zelfs heel tof om zoiets te doen.”

Het positieve aan deze nieuwe versie van ‘Doornroosje’ is dat het op een andere manier wordt gebracht. Er is goed over nagedacht.

Lotte: “Ja ik vind het heel fijn dat het een heel andere versie is. Het is inderdaad een ‘Doornroosje’ die meer puber is dan ‘prinses’. Het is wel heel leuk om te spelen. De interactie met het publiek, het is super leuk om dit te spelen.”.

Jérémie: “Het is een moderne versie die we voorstellen. Stany Crets heeft dat geweldig goed geschreven.”

Lotte: “En de muziek van Jens Broes is echt prachtig. Jérémie stond dan weer in voor de muziekproducties.”.

De cast. © PADI/Sandro

Deep Bridge maakt wel veel reclame voor ‘Sven De Ridder’. Is dat puur toevallig?

Jérémie: “Gisteren was ik aanwezig op een première van Sven De Ridder Company en hij sprak er al over. Stany had hem al ingelicht dat bij een nummer aan het schrijven was over Sven De Ridder. Dat is inderdaad een beetje de clou van het verhaal. De ene Sven De Ridder is echter de andere ‘Sven, de ridder’ niet. Ik ben gewoon: ‘Sven, de ridder’! Snap je (knipoogt). Het is een doordenkertje. Het wordt op een andere manier geformuleerd. Stany deed dat heel goed.”

Jullie spelen veel try-outs, maar slechts een beperkt aantal voorstellingen. Of volgen er nog?

Lotte: “We speelden inderdaad try-outs in Lint, maar ik vind dat ook een normale show. Zolang er mensen in de zaal zitten, is dat voor mij een voorstelling. We trekken in april ook nog één weekend naar Gent en Hasselt. Wie weet volgen er nog?”

Hebben jullie lang gerepeteerd?

Jérémie: “Normaal wel, maar na één week was bijna iedereen ziek van de griep. De montageweek duurde vier dagen. Dat was heftig, maar we zijn er geraakt. Wanneer je het volledige plaatje ziet, dan bemerk je dat het werkt én dat het zowel voor volwassenen als voor kinderen even grappig is om te komen kijken.”

© Sandro

Nog ander werk?

Jérémie: “Ik ben al terug bezig met ’14-18’. Daarna begint ‘La Cage’ bij Loge10. Binnen enkele weken volgt er een nieuwe zomersingle. Ik ga ook veel optreden. We blijven druk bezig en staan vaak in het theater.” (PADI)

Tickets ‘Doornroosje’: www.deepbridge.be