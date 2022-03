Jérémie Makiese neemt met ‘Miss You’ deel aan het Eurovisiesongfestival in Italië: “Ik wil winnen voor àlle Belgen”

Pas 21 jaar is Jérémie Makiese, maar zijn toekomst ziet er al rooskleurig uit. De gewezen doelman van Virton mag immers met ‘Miss You’ in mei ons land vertegenwoordigen op het Eurovisiesongfestival in Italië. De single is nog maar enkele dagen uit en nu al lezen we niets anders dan lovende commentaren over dit nummer. Jérémie – die tweetalig is – wil maar één iets bereiken met zijn deelname: “Ik wil winnen voor àlle Belgen”, benadrukt hij.

In het nieuwe mooie gebouw van zijn platenfirma Universal Studio in Brussel hadden we een gesprek met de enige échte Jérémie, die ons constant in het Nederlands te woord stond. Wanneer hij moest zoeken naar één woord, dan keek hij even in de richting van zijn manager, die hem een voorzet gaf, waarna de sympathieke Brusselaar verder vertelde.

Ben je al wat bekomen van de release van je single? Want dat was ongetwijfeld een drukke dag en even stressen?

Jérémie: “Niet helemaal, maar ik ben blij. Ik ben in een goede moed en heb een goede vibe. Ik ben echt heel blij, ik voel de adrenaline nog steeds door m’n lichaam zinderen.”

Het nummer klink heel persoonlijk. Kan je vertellen waarover het gaat?

Jérémie: “Het is voor mij anders dan voor jou. Het heeft een universele betekenis. Ik heb mijn verhaal erin verwerkt, maar dat wil ik niet opdringen. Iedereen kan dus zijn eigen verhaal in het nummer herkennen. Mijn verhaal is over voetbal, want ik ben keeper op professioneel niveau. Het was dus een beetje moeilijk voor mij om een beslissing te nemen, want ik ben gek van voetbal, maar ook van muziek. Ik moest dus een keuze nemen. Het is echter een droom om mijn land te kunnen vertegenwoordigen. Het is zo’n unieke kans om mijn muziek aan de wereld voor te stellen en mijn land trots te maken. Maar het was moeilijk om die keuze te nemen: voetbal of muziek. Ik was echt triestig, want kiezen is ook verliezen.”

Nederland stuurt een Nederlandstalig nummer. Jouw nummer is in het Engels, heb je erover nagedacht om het in het Frans te schrijven?

Jérémie: “Ja, maar ik heb ook nagedacht om een Nederlands nummer te maken. Ik heb ook nagedacht wat er zou gebeuren als ik in het Nederlands of in het Frans zong. Ik wou met andere woorden in het midden blijven, vandaar de keuze voor een Engelse song. Ik wilde niet de reactie krijgen van hij is in Antwerpen geboren, maar zingt wel in het Frans of hij is in Brussel opgegroeid en hij zingt in het Nederlands. Ik wou dus een beetje neutraal blijven en iedereen proberen blij te maken met 1 universele taal.”

Je omschrijft het genre van het nummer als soul, gospel en R&B. Was dat meteen je idee om die sound op te gaan? Of was het een moeilijke keuze, had je veel om uit te kiezen?

Jérémie: “Eigenlijk niet, wij hadden geen idee over de sound. Het doel was om goede muziek te maken en een betekenisvol nummer te schrijven. Ik houd van teamwork, zoals in het voetbal, en vind het daarom leuk om geïnspireerd te worden door allerlei genres en door de mensen met wie ik samenwerk. We moeten een goede teamspirit hebben. We hebben voor deze song echt in een bepaalde sfeer gewerkt en met een duidelijk concept. Soms voelde ik soul, soms pop en ook wat R&B, maar ook in het begin met de violen kan je een link leggen met een soort James Bond-nummer. Ik ben heel blij met het resultaat.”

Heb je veel nummers geschreven tot je het juiste had? En ben je perfectionistisch ingesteld?

Jérémie: “‘Miss you’ is mijn eerste baby. Het voelde ook meteen juist aan.”

© PADI

Als ik correct ben, heb je het nummer gemaakt met drie mensen: Manon Romiti en Silvio Lisbonne als schrijvers en Mike BGRZ als producer. Ze hebben al heel wat ervaring. Hoe hebben jullie elkaar leren kennen?

Jérémie: “Via mijn label Universal België, die Universal in Frankrijk contacteerden. Toen ben ik naar Frankrijk geweest om het nummer te creëren.”

België houdt ervan om telkens een mysterieus James Bond-achtig nummer naar het Eurovisiesongfestival te sturen. Mensen herkennen die sfeer ook in jouw nummer. Is dat een compliment in jouw ogen?

Jérémie: “Ik vind dat zeker een compliment. Dat betekent dat wij van hetzelfde land komen en dezelfde culturen hebben, dat is heel fijn. We hebben een soort typische Belgische muzieksound, een sound waar we heel trots op mogen zijn. Daar ben ik heel blij om. Ik ga naar het festival met onze Belgische attitude.”

Zijn er bepaalde artiesten die je hebben geïnspireerd tijdens het maken van dit nummer? Ik hoor precies een beetje Labyrint, Bruno Mars, …

Jérémie: “Eigenlijk wel. Door die artiesten ben ik gestart met muziek. Ik keek naar hen op en nog steeds, zoals Michael Jackson. Ik wou hetzelfde doen. Ze hebben me geïnspireerd en daarom doe ik nu mijn ding met hun invloeden. Dankzij hen is ‘Miss You’ er gekomen.”

De videoclip is heel visueel, mysterieus en donker… Hoe verliep het proces om de clip te maken? Had je zelf ideeën?

Jérémie: “Ja, dus eigenlijk wou ik – dankzij Midi die de bedenker was – een bijzonder verhaal creëren. We hebben een confessie plaat genomen en in de auto geplaatst. Om te laten zien dat ik tegen iemand praatte, maar op het einde van de clip komt de verrassing dat ik voortdurend tegen mezelf aan het praten was.”

België stelde de afgelopen jaren soms wat teleur qua act op het Eurovisiesongfestival. Wat kan je ons al vertellen over jouw act in Italië? Wat mogen we verwachten? Zal je de sfeer van de videoclip proberen omzetten naar het podium?

Jérémie: “Ik heb al ideeën (lacht). Ik ben onder de indruk, het is op een ander niveau. Ik ben heel blij met het team. Het concept is indrukwekkend, maar ik kan niet veel zeggen. Oei, ik ging toch bijna mijn mond voorbij praten… (lacht).”

Eerst The Voice winnen, nu naar het Eurovisiesongfestival. Heb je nog andere dromen? Voel je daarom een bepaalde druk?

Jérémie: “Ik wil de wereld veroveren met mijn muziek. Ik wil Stromae achterna. Ik wil de hele wereld laten kennis maken met onze Belgische attitude. Ik voel de druk niet hard, want ik heb een positieve vibe. Ik wil dit avontuur met mijn beide handen aannemen en alles benutten. Het is een kans die ik misschien maar één keer zal krijgen. Ik wil gewoon mijn best doen en een beetje profiteren van Italië. Ik heb trouwens ook een reisgids van Turijn gekocht in de Carrefour (lacht). Maar ik wil uiteraard ook andere artiesten leren kennen.”

Je was ook keeper bij Virton. Was dit niet meer te combineren? En hoe reageerde de club op je deelname?

Jérémie: “Ik moest een keuze maken, maar dat was niet gemakkelijk. Om eerlijk te zijn, ik had ook wat schrik. Ik wilde niet dat mijn collega’s mij uitlachten, want voetbal is heel mannelijk en stoer. In de muziek moet je emoties tonen en bij voetbal is dat anders. Ik was wel bang, maar verrast, want iedereen steunt mij: van de voorzitter tot de kiné, ze zijn allemaal heel trots op mij.”

Had je al tijd om naar andere inzendingen te luisteren? Zo ja, heb je al een favoriet?

Jérémie: “Ik hoorde al een paar liedjes. Het is heel fijn om de verschillende stijlen te ontdekken. Ik voel me ook niet in een competitie en België is heel fairplay. Het Eurovisiesongfestival is een plaats waar iedereen samen komt en zich verenigd voelt.”

Is deze eerste single onderdeel van een groter project, een album bijvoorbeeld ?

Jérémie: “Ja, ik zou graag een EP uitbrengen, maar de toekomst zal dat wel uitwijzen.”

Je bent tweetalig, dat is toch uitzonderlijk. Hoe komt dat?

Jérémie: “Ik zag het levenslicht in Antwerpen, waar ik opgroeide tot mijn zes jaar. Daarna verhuisde ik naar Brussel, maar hier spreken de mensen ook Nederlands hoor. Deze taal blijft dus ook in mijn hoofd zitten. Mijn oudere broers spreken eveneens Nederlands. Zo blijft ook mijn Nederlands goed hé.”

Je zal het nummer voor het eerst live brengen in Amsterdam. Kijk je daar naar uit?

Jérémie: “Natuurlijk, ik ben heel benieuwd en kan niet wachten. Het wordt zo leuk. Ik kijk er ook naar uit om mijn fans in Amsterdam te ontmoeten.”

Dankjewel voor dit interview. Heel veel succes in Turijn! (PADI & Jérémie)