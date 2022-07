Jennifer Berton heeft nieuwe single ‘Vogelvrij’

Jennifer Berton voelt de zomer tintelen. Het was wachten tot het midden van de zomer, maar eindelijk is hetzo ver. Haar nieuwe single heet ‘Vogelvrij’.

De zon stralend aan de hemel, iedereen buiten en samen met Jennifer Berton feesten en dansen. Deze zangeres doet ons vooruit kijken, laat ons opnieuw samen genieten van het leven én trekt in het nummer een knipoog naar haar collega’s aan zee. Voel je vogelvrij is opnieuw een up-tempo zomersong die het ijsblokje in je glas nog sneller zal doen smelten.

Jennifer Berton, een West-Vlaamse roots, geboren met dans- én zangtalent, een durver, doorzetter. Vlaanderen leerde haar vooral kennen sinds haar deelname aan Belgium’s Got Talent in 2015. Met haar deelname toonde ze haar veelzijdigheid als zangeres: van swingend podiumbeest tot de ballade die ze bracht in de tv show. De eerste podiumstappen kwamen er al op 11-jarige leeftijd, de eerste single, ‘Si Tu Savais’ kwam er in 2013. Jennifer durfde onbetreden paden bewandelen, ze bewees zich als tekstschrijfster met het nummer ‘Ik hou nog steeds van jou’, later stapte ze de befaamde Abbey Road Studio’s binnen om ‘zachtjes in mijn hart’ in te zingen. 2018 was hét geluksjaar met de geboorte van een schitterende dochter. Jennifer is naast een warme zorgzame mama ook een echte ‘podiumdiva’. ‘Wat ik ook doe’, ‘Alleen jij’, ‘Hartendiefje’…, haar fans, het publiek kan en zal ze blijven meezingen. Deze zangeres is volop aan het genieten van een heerlijke zomer, en kijkt vol vertrouwen naar de nazomer van 2022. (PADI)

De single is te releasen via de grote stramingsplatforms. Boekingen en info: 0483 40 40 91- info@st-entertaincompany.be