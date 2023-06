Jelle Cleymans en Jef Hoogmartens schrijven groots musicalspektakel rond legendarische Jeanne d’Arc

Historalia, het productiehuis van prins-ondernemer Simon de Merode dat de voorbije jaren een flinke reputatie opbouwde met hun grote spektakels rond historische figuren en gebeurtenissen (‘Albert I’, ‘Rubens’, ‘1830’), staat voor een heel bijzondere zomer en nazomer 2023. In augustus wordt het enorme openluchtspektakel ‘Damiaan’, rond het leven van de voor velen ‘Grootste Belg’ Jozef De Veuster/pater Damiaan, op de planken gebracht aan de voet van de iconische basiliek van Scherpenheuvel en in september 2023 volgt aansluitend ‘Marie-Antoinette’. Dit indrukwekkende musicalspektakel rond het turbulente leven van de tot de verbeelding sprekende laatste koningin van Frankrijk, speelt op en rond de slotgracht van het prachtige kasteel van Wijnendale (Torhout).

Ondanks dat er dus meer dan genoeg werk op de plank ligt, wordt er bij Historalia ook al uitgekeken naar de zomer van 2024. Dan wordt er met ‘Jeanne d’Arc’ een gloednieuw openluchtspektakelmet historische achtergrond gepresenteerd op het domein van kasteel de Merode in Westerlo en daarvoor wordt mede gerekend op de gezamenlijke pen van een (relatief) jong, maar zeer gedreven schrijversduo.

Zanger, acteur, presentator en schrijver Jelle Cleymans (37) slaat maar wat graag de handen in elkaar met collega-acteur en auteur Jef Hoogmartens (39) voor het script en de liedteksten van dit musicalspektakel rond de legendarische Franse oorlogsheldin die op 19-jarige leeftijd stierf op de brandstapel. Jelle en Jef zijn sinds hun tienerjaren zeer goed bevriend en ware compagnons de route. Met Jelle (liedteksten), die gefascineerd is door geschiedenis, en Jef (script), die niets liever doet dan verhalen vertellen en op zoek gaan naar dieperliggende waarheden, heeft Historalia een gedroomde tandem te pakken om het korte, maar boeiende leven van Jeanne d’Arc in musicalvorm neer te schrijven.

Simon de Merode, Sam Gevers, Luc Stevens, Jef Hoogmartens en Jelle Cleymans.

“Ik kan niet wachten om hier samen met Jef aan te beginnen. Moest Gert Verhulst mijn pad niet gekruist zijn, zou ik nu waarschijnlijk ergens geschiedenisles geven”

– Jelle Cleymans –

“Hoe Jeanne d’Arc op korte tijd van eenvoudig Frans boerenmeisje wist uit te groeien tot legeraanvoerder in de Honderjarige Oorlog tussen Engeland en Frankrijk, om dan als 19-jarige op de brandstapel aan haar einde te komen, dat verhaal wil ik wel eens ontleden.”

– Jef Hoogmartens –

Reken bij deze gouden pennen ook nog eens het creatieve vernuft van regisseur Luc Stevens en het muzikale genie van componist Sam Gevers, en je weet nu al dat dit musicalspektakel in de zomer van 2024 voor vuurwerk gaat zorgen in de stille Kempen.

Jeanne d’Arc, bijgenaamd de Maagd van Orléans, is een nationale heldin van Frankrijk en onlosmakelijk verbonden met de Franse geschiedenis. Haar leven vertelt het opvallende verhaal van een Frans boerenmeisje dat op opmerkelijke wijze een cruciale rol speelt tijdens de Honderdjarige Oorlog tussen Engeland en Frankrijk (1337-1453).

Jeanne werd rond 1412 geboren in het Noord-Franse boerenplaatsje Domrémy in de regio Lotharingen. Ze beweerde reeds op jonge leeftijd visioenen te hebben van onder andere de heilige Catharina, Margaretha, en de aartsengel Michaël, die haar vertelden dat ze de Dauphin Karel VII moest helpen en Frankrijk van de Engelsen moest bevrijden. Tijdens haar eerste jaren in het leger had ze successen en schopte het zelfs tot legeraanvoerder. Later werd ze gevangen genomen door de vijand.

Op ongeveer negentienjarige leeftijd werd ze door een partijdige kerkelijke rechtbank tot de doodstraf veroordeeld en stierf ze op de brandstapel in Rouen. Vijfentwintig jaar na haar dood liet paus Calixtus III het proces herzien. Ze werd onschuldig bevonden en kreeg op 7 juli 1456 de titel van martelares. In 1909 werd ze door de Rooms-Katholieke Kerk zalig verklaard en in 1920 volgde de heiligverklaring.

Ticketkopers van de spektakels ‘Damiaan’ (augustus 2023 – Scherpenheuvel) en ‘Marie-Antoinette’ (september 2023 – Wijnendale) zullen als eerste de kans krijgen hun plaatsje(s) voor‘Jeanne d’Arc’ te reserveren. Historalia stuurt hen hier per mail een presave-link voor.

Tickets & info ‘Damiaan’, ‘Marie-Antoinette’ en in later fase ‘Jeanne d’Arc’, via historalia.be