Jeanny Bouden uit Boezinge staat eindelijk eens op de foto met idool Marc Dex

In De Kippe in Merkem is Jeanny Bouden uit Boezinge een trouwe klant. Zij komt daar regelmatig kijken naar optredens van Paul Bruna uit Middelkerke.

Jeanny is echter al méér dan 50 jaar ook één van de grootste fans van Marc Dex. Vorig jaar kon ze in Diksmuide hem voor de eerste keer echt ontmoeten en met hem spreken. Recent trad Marc Dex op in De Kippe in Merkem. Jeanny was in de wolken, want eindelijk kon ze haar idool nogmaals dichtbij bewonderen. We zorgden er zelfs voor dat ze nadien eens kon poseren bij Marc Dex. (PADI)