Jaydee Hill lanceert debuut-single ‘Up All Night’

Op vrijdag 6 mei komt ‘Up All Night’ uit, de allereerste single van Jaydee Hill. In 2020 nam Jaydee Hill dan weliswaar nog onder een andere naam deel aan ‘The Voice Kids’. Hij wist in enkele seconden alle stoelen te laten draaien.

Twee jaar na zijn deelname kan de zestienjarige Kluisbergenaar Daan én student sportwetenschappen in Kortrijk terugkijken op een druk, maar boeiend parcours. Een periode die vooral bestond uit werken achter de schermen, richting zijn debuutsingle ‘Up All Night’ dat hij samen schreef met de grootste namen uit de Vlaamse muziek. “Ik nam de voorbije twee jaar vooral de tijd om de juiste mensen te zoeken en daarmee een team te vormen. Ik ben dan ook bijzonder trots op onze muzikale puzzel. Mijn eerste single is er eentje van Stijn Tondeleir (o.a. Niels Destadsbader, Laura Tesoro), Vincent Pierins (o.a. Clouseau) en Raf Van Brussel (o.a. Sunny Side Up, Joe). Stijn en Vincent – die beiden als hulpcoach bij The Voice waren – nemen ook de productie voor hun rekening. Voor het management staat Jo De Clercq in, vroeger eveneens Niels Destadsbader”, vertelt Jaydee Hill. “Mijn focus ligt nu vooral op mijn muziek met mijn eerste single en bijhorende clip. Maar de examens komen er ook aan op school, en daar wil ik uiteraard voor slagen. Ik moet wel, want er komt een pittige zomer aan. Naast de optredens ben ik in het najaar te zien in ‘Passe”, mijn erste filmrolletje naast o.a. Koen Crucke in de hoofdrol. (PADI)

Jaydee Hill © Benjamin L. Demulder

Vanaf vrijdag 6 mei is de debuutsingle ‘Up All Night’ te downloaden en te streamen via de bekende kanalen. Info en boekingen: 0476 33 81 76 – info@jodeclercq.be