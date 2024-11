Jasper Steverlinck staat met jeansbroek op het podium in Concertgebouw van Brugge: “Ik ben mijn deftige kleren vergeten!”

Jasper Steverlinck deed met zijn ‘Healing Tour’ het Concertgebouw in Brugge aan. Zes jaar na ‘Night Prayer’ verschijnt zijn nieuwe album ‘The Healing’. De titel is bewust gekozen, want dit album is Jaspers meest persoonlijke werk tot nu toe. Bij deze nieuwe plaat hoort ook een vernieuwde show, waarin hij zijn vocale en muzikale grenzen verder opzoekt. Pianist Valentijn Elsen begeleidde hem tijdens het optreden. De voorbereidingen voor het concert in Brugge verliepen echter niet zonder obstakels…

Afgelopen vrijdagavond stond zanger Jasper Steverlinck uit Ronse op het podium van het Concertgebouw in Brugge. Het concert zou om 20 uur van start gaan, maar Jasper verscheen pas om 20.15 uur, waarna hij zijn optreden inzette met ‘Dear Life’. Hij verklaarde met een knipoog de reden voor zijn vertraging: “Ik moet iets opbiechten”, vertelde hij aan het publiek. “Net in mijn kleedkamer besefte ik dat ik mijn deftige kledij niet bij had. Ik ben naar de parkeergarage onder het Concertgebouw gerend, maar ik kon mijn auto niet vinden.”

Jeansbroek en hemd

Met humor voegde hij eraan toe dat wie hem graag in een deftig kostuum had willen zien, misschien beter een andere keer kan terugkomen. Nu moest het publiek het doen met Jasper die in zijn jeansbroek stond en met een hemd dat vermoedelijk niet van hem was. Daarna zong hij ‘Don’t Come Crying To Me’, ‘Here’s To Love’ en ‘Raise My Voice’.

Plots stapte Jasper tussen het publiek. © PADI/gsm Mervyn

Het was duidelijk te merken dat het publiek enorm enthousiast was. De zaal was tot de nok toe gevuld en er hing een geweldige sfeer. Jasper benadrukte meerdere keren hoe gezellig het was. Tijdens de soundcheck in de namiddag, samen met zijn pianist Valentijn Elsen, was de sfeer echter helemaal niet zo aangenaam, bekende hij openlijk. Maar tijdens het concert was dat volledig anders. Zo gezellig was het dat hij bij het nummer ‘That’s Not How Dreams Are Made’ zijn gitaar neerlegde en tussen het publiek ging zingen. Af en toe had iemand geluk en kon men een selfie met hem maken. De getalenteerde singer-songwriter kon er niet over ophouden: moppen bleef hij maken over zijn vergeten outfit en de verdwijntruc van zijn auto. Sympathiek als altijd, Jasper, maar even een weetje voor je volgende bezoek: de Brugse Interparking onder het Concertgebouw is de grootste van het hele land. Geen wonder dat je auto even zoek was.

Uitzonderlijk ‘Life on Mars’

Dat het een avond vol muziek was, bleek duidelijk uit Jaspers setlist. Aan het eind van de show bracht hij nog ‘Nessun Dorma’ – de beroemde aria uit Puccini’s opera ‘Turandot’ – en toonde daarmee opnieuw zijn veelzijdigheid. Jasper nam op gepaste wijze afscheid van het publiek, tot een enthousiaste man hem toeriep dat hij net zo goed was als David Bowie. Jasper glimlachte droog en reageerde met: “Dat was toch een sympathieke mens.”

Toen een vrouw vervolgens riep dat zijn versie van ‘Life on Mars’ duizend keer beter was dan die van Bowie zelf, kon hij het niet laten. Hoewel het nummer niet op de setlist stond en hij het naar eigen zeggen nooit meer zou zingen, overlegde hij kort met zijn pianist en besloot het toch nog te brengen, een compliment als dat kon hij simpelweg niet naast zich neerleggen. (PADI & Mervyn)