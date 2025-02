Jasper Steverlinck bracht ‘The Healing’ uit én verkocht voor de komende tournee al 30.000 tickets: “Een beetje bekendheid in het buitenland zou ook leuk zijn”

Na zes jaar keert één van in ons land meest gewaardeerde stemmen terug met zijn meest persoonlijke werk tot nu toe. Jasper Steverlinck’s derde soloalbum ‘The Healing’ verscheen recent bij Sony Music Benelux en markeert een belangrijk keerpunt in zijn carrière. Het album, opgenomen in samenwerking met de Zwitserse producer Tom Oehler, bevat dertien nieuwe nummers die een intieme inkijk geven in Steverlinck’s persoonlijke helingsproces van de afgelopen jaren. Het is een reis door een periode van zelfreflectie, groei en uiteindelijk bevrijding. Van het eerlijk persoonlijke ‘Nashville Tears’ tot het hoopvolle slotakkoord ‘Till We Meet Again’, neemt de zanger je mee door zijn innerlijke wereld. “Dit album is ontstaan uit noodzaak,” vertelt Steverlinck. “De songs zijn eigenlijk hardop gezongen gedachten uit een periode waarin ik voor het eerst te maken kreeg met angstaanvallen en diepe zelfreflectie. Pas toen de nummers klaar waren, zag ik het patroon – dit was mijn healing proces.”

‘The Healing’ wordt ondersteund door een uitgebreide tournee van nu al 70 concerten, waarvoor in België alleen al meer dan 30.000 tickets zijn verkocht, waarbij 7 keer de Gentse Capitool, 4 keer Het Depot in Leuven en ook een allereerste keer de Lotto-Arena in Antwerpen. In Grand Café Memling in Ronse spraken we met Jasper af voor een half uurtje interview. Uiteindelijk bleven we bijna drie uren (!!) praten met deze joviale artiest, die op dat moment ook even in zijn hart liet kijken.

We zitten nog maar in het nieuwe jaar. Wat zijn de hoogtepunten van 2024 geweest voor jou ? Je maakte hoogtepunten, maar misschien ook dieptepunten mee ?

Jasper : Goh, dat is eigenlijk een moeilijke vraag, want ik heb zodanig veel gedaan in 2024 … Met een snelheid…dat ik eigenlijk… Er is zoveel gebeurd…Het eerste waar ik direct aan denk is – maar dat is gewoon voor mezelf – dat ik ben gaan optreden in Tunesië. Dat had ik nog nooit gedaan, ik vond het fantastisch. Een optreden op het strand met de palmbomen en veel mensen, zalig. Dat heb ik zeker onthouden.”

© Lorenzo

Dat was iets onverwachts, terwijl je er op vakantie was of was dat iets dat geboekt was als optreden ?

Jasper : “Ik ben daar écht gaan optreden in Djerba. Dat was fantastisch. Vorig jaar nam ik ook een nieuwe cd op. Ik ben in dat nieuwe jaar al met zoveel bezig dat ik echt niet meer weet wat ik allemaal in 2024 deed. Ik zou in mijn agenda moeten kijken. Ochja, ik was ook in Duitsland en speelde in Zwitserland. Uiteraard trad ik ook vaak op in ons land.”

Ik kwam een aantal keren op West-Vlaamse bodem, namens de Krant van West-Vlaanderen, naar jou kijken. Enkele maanden geleden ook in Concertgebouw Brugge, waar je vertelde dat je je kleren was vergeten. Ben je dan eigenlijk echt zo verstrooid ?

Jasper : “Ik was toegekomen in Brugge en moest mijn vocals opnemen voor een nieuwe single. In mijn kleedkamer zette ik mijn studiootje op en nam ik de rest van de single op. ’t Moest vlug gaan en dus had ik mijn auto geparkeerd onder ‘t Zand in Brugge. Ik besloot nog niet al mijn materiaal mee te nemen. Daarna volgde de soundcheck. Daarna besefte ik dat ik mijn kostuum nog niet had gehaald. Mijn tourmanager keerde terug, maar vond mijn auto niet terug in die gigantische parking. Ik had een foto genomen, stuurde dat door, maar ook toen vond hij mijn auto niet terug. Ik ben dan ook naar die parking gelopen en op dat moment zag ik al de mensen binnenkomen. Ik liep mij in ’t zweet, maar helaas niet gevonden. Ik keerde terug, begon direct met mijn optreden zonder zelfs mijn stem op te warmen. Ik maakte er een grapje over. Ik denk ook dat ik mijn eerste liedjes wat sneller speelde en zong dan normaal…”

© Lorenzo

Zelfs na drie liedjes was je op het podium nog aan het zweten.

Jasper: “Wij liepen in die gigantische parking en hij riep dat ik over vijf minuten op het podium moest staan. We probeerden nog harder te lopen, maar dat ging gewoon niet. We vonden dan die auto niet, keerden terug, stond in de gang en mijn tourmanager zei dat ik nu het podium moest betreden. Ik kreeg nog een hemd van mijn medewerker Tom. Dat was zo hectisch, amaai.”

Maar het was wel één van je strafste optredens, in Brugge, ook omdat er veel interactie was. Ik weet niet of je je het nog herinnert maar dat er iemand uit de zaal riep dat je beter klinkt dan David Bowie en dat je dan besloot om nog ‘Life on Mars’ te zingen, hoewel je voorgenomen had van dat niet meer te doen ?

Jasper : Dat maakt het dan tof hé. Soms wil je als artiest wat regeltjes volgen, maar als je dan in je element bent, valt alles dan toch mee. Ik heb geleerd dat chaos ook heel gezond kan zijn.”

Wat ik altijd grappig vind,is dat artiesten altijd zeggen dat hun nieuwe album altijd het meest persoonlijke album is dat ze al uitbrachten. Wat maakt dit album van jou anders dan de vorige?

Jasper :”Bij mij hebben ze dat in die perstekst gezet, maar ik heb dat eigenlijk niet gezegd…want ik vind dat ook niet zo. Elk album is natuurlijk persoonlijk. Ik ben een artiest en niet alles wat ik schrijf, gaat letterlijk over mij. Nu had ik een bepaald patroon en als die corona kwam – waar ik serieus heb van af gezien – dat er bepaalde dingen op mij wogen doorheen de tijd dat ik niet door had, zoals de rechtszaak met mijn voormalig Brits management, die mij eigenlijk totaal niet heeft geholpen in mijn carrière. Anderhalf jaar na de breuk zagen ze dat mijn plaat ‘Night Prayer’ succesvol was én die rechtszaak sleepte méér dan zeven jaar aan. Dat kostte mij veel geld. Ik won dat wel twee keren, maar dat is niet leuk want ik werd tegengehouden in mijn groei. Dat was een heel moeilijk, een innerlijk gevecht voor mij. Maar die muziek, die nummers, zijn mij zo dierbaar want voor mij is dat meer dan ‘ik ga hier wat liedjes uit brengen en ik wil bekend zijn’, dat is het niet.! Ik wil echt een verhaal vertellen, een emotioneel verhaal voor mij dan. Fans vertellen ook hoe ik met mijn liedjes hen help door een donkere periode. Ik wil niet meer dat er iemand komt die het systeem wil veranderen, waardoor ik mij moet aanpassen. Ik wil mijn eigen ding doen. Nu is dat voor mij een complete bevrijding. Eerlijk, ik had dat al veel langer allemaal zelf moeten doen.”

© Fabrice Debatty

Is het moeilijker voor jou om een nieuwe samenwerking met een management of platenfirma aan te gaan ? Ben je meer wantrouwig nu ?

Jasper : “Dat is goed gezegd. Ik heb nu sinds twee jaar weer een management. Dat is het beste die ik ooit had. Ik heb met Karel zo’n een goeie band dat eigenlijk mijn wantrouwen bij sommige dingen begint weg te smelten, omdat hij er voor zorgt dat ik dingen alleen kan doen. Hij heeft ervoor gezorgd dat ik de vrijheid kreeg om het muziekstuk die bij schilderijen die tentoongesteld werden voor een opdracht van Belfius bij tien bekende kunstenaars ongemoeid kon maken. Zo voel ik dat ik het zelf mag doen én het kan doen, zo smelt mijn wantrouwen wat weg. En zo heb ik ook gezien dat mij dat ook echt lukt. Vroeger toen ik in de muziek kwam, dacht ik dat ik zoiets niet kon. Je gaat naar school en ze tonen je hoe het moet. Je krijgt het idee dat het zo hoort en dat je het niet alleen kan, maar je moet ook de kans krijgen om het te proberen en te doen. Nu dat begint te komen, begin ik meer mijn autonomie in alles te hebben. De nummers, daar hebben ze zich nooit echt zo mee gemoeid maar de productie is heel belangrijk…Moest ik de producer zijn van iemand, dan zou ik heel veel tijd steken in ‘wie ben jij eigenlijk, wat wil jij eigenlijk echt ?’ i.p.v met mijn skills voor elk van mijn artiesten hetzelfde te doen. Er zijn er veel die dat doen. Ze komen toe en zeggen ‘ok we gaan dat zo aanpakken’, maar er zijn bepaalde dingen die in vraag moeten worden gesteld, vind ik als je het goed wilt doen. Bijvoorbeeld: bij veel moderne muziek wordt er met een metronoom een ‘clicktrack’ ingesteld met de computer. Maar dat past wel niet bij alles. Ik maak net zoals o.a. Jacques Brel vertelmuziek, wel dat gaat totaal niet om daar een clicktrack met vast tempo bij in te stellen. Dat past daar niet bij. Als je dat bijvoorbeeld nog niet eens in vraag stelt of die clicktrack daar wel bij past en je daar zomaar in meegaat, dan kom je ineens tot te vaststelling dat een deel van de schoonheid of de magie weg is…”

© Fabrice Debatty

Is het niet moeilijker om je single maar ‘aan de man’ te brengen bij de radio; omdat je muziek zogezegd niet aan datzelfde commercieel stramien voldoet?

Jasper : “”Soms wel, soms niet…”

Anderzijds trek je wel nog steeds volle zalen. Wat vind jij dan uiteindelijk belangrijker ?

Jasper : Dat vind ik fantastisch. Het einddoel van gedraaid worden is dat mensen komen kijken. Dat is wel je einddoel, voor mij nu. Ik speel graag live en meer dan ooit en al mijn zalen zitten vol, al die shows die ik nu gedaan heb. In Gent stond ik zeven keer in de Capitole, vier keren in het Depot in Leuven.. Dat is fantastisch. Ik heb een heel trouw publiek, ook omdat ik in ‘Liefde voor muziek’ meedeed en de mensen terug hebben gezien dat ik geen compromis sloot. Na die plaat deed ik dus ‘Liefde voor muziek’ en ik mocht daar ook volledig mijn ding doen. Ik kreeg volledig de vrijheid van producer Jeroen in ‘Liefde voor muziek’, die liet dat ook toe daar en ik wist dat natuurlijk niet op voorhand. Ik deed mijn ding en ook daar bleek weer dat ik win als niemand hem moeit. Ik wil gewoon MIJN verhaal kunnen doen, snap je? Het is niet dat ik tegen de anderen ben, maar de story is my story. Ik maak muziek en bijna kunst om te kunnen tonen. Dat is hoe ik het zie… This is how I see the world…This is my view…Dan moet die en die daar niet nog eens tussen zitten…it’s my story…op zich wat egoïstisch, een beetje misschien, maar het is ook belangrijk voor het werk zelf dat ik het kan gedaan hebben.”

© Fabrice Debatty

Is het daarom ook dat je concerten zeg maar zo ‘intiem’ zijn? Om die eigenheid te behouden

Jasper : “Dat is een belangrijke vraag. Ik denk dat dit onbewust meer zo beginnen groeien is. Dat ik dat patroon van ‘iedereen moeit zich altijd’ had en ik ook de muzikale visie van ‘less is more’ had. Dat heb ik toen met Jean Blaute gedaan, die de plaat wel goed geproduced heeft, die eerst geluisterd heeft wat ik precies wou…die dat wel goed gedaan heeft…Hij was de uitzondering op de meeste producers die ik ontmoet had. Jean nodigde mij enkele dagen uit bij hem. We spraken over muziek en over alles waarmee ik bezig was. Hij begon dus niet zomaar aan zijn productie… Maar om op uw vraag te antwoorden: inderdaad dat was dus deels de muzikale visie ‘less is more’ en dat is ook de schoonheid…je hoort de teksten meer en er ligt meer aandacht op de stem. Ik vind ook dat het niet hoeft dat alles vol zit met muziek… Dat is ook een beetje een trend, als je luistert naar de muziek van vroeger van David Bowie, dat is ook met een band, maar er zit daar ruimte in. Je hoort een stem, een keer een bas maar er zit daar nog ruimte in die muziek… de muziek van vandaag zit bomvol en dat is ook een deel van mijn visie dat er ruimte moet zijn in de muziek, zodanig dat je de emotie echt hoort, dat de stem niet ondergesneeuwd is. Misschien was er ook wel een patroon over de jaren heen dat ik dacht ‘ hoe minder dat er gebeurt hoe minder dat er kan mis gaan als een ander hem moeit’ en ik vind het niet goed…het is dan nog wat beperkter eigenlijk. Als we bijvoorbeeld met 10 op een podium gaan staan, wat ik nooit zou doen maar neem met vijf of zes, dan zijn er nog meer dingen die volledig moeten juist lopen om goed te zijn.”

Ooit vertrouwde je aan mij toe in een interview dat een singer-songwriter wel een volledige vuilniszak aan songs moet weggooien. Ondertussen zijn we een paar jaar verder, is dat nog steeds zo ?

Jasper : “Ja…Wel, wegsmijten is veel gezegd. Er zijn er gewoon heel veel die ik niet opneem. Of dat ik in een proces zit dat je er veel maakt en dat ik selecteer. Wegsmijten doe ik niet echt, maar sommige songs vind ik op dat moment niet goed. Het gebeurt dat ik tijdens de soundcheck van een concert eens een melodie speel waarbij ik kijk naar de reactie van mijn team of ze er spontaan op reageren. Als ze dat doen, weet ik dat het goed is en ga ik er verder mee aan de slag.”

Is het ook niet zo dat bepaalde liedjes tijd nodig hebben om zeg maar ‘te rijpen’ ? Dat het over een bepaalde tijd een andere dimensie krijgt?

Jasper : “Zeker, maar dat is omdat de tijd verandert. De tijd rond je verandert en je kan iets maken en zeggen ‘ik weet het niet’ en alles rond je verandert, de muziek, sound, de technologie en de wereld. Opeens kan een nummer heel hedendaags, heel valabel zijn, ook dat is mij al overkomen. Nummers die ik lang geleden gemaakt heb waarvan ik denk ‘dat zou perfect voor nu zijn.”

Ter voorbereiding van dit interview beluisterde ik naar o.a. het lied ‘Nashville Tears’, mijn persoonlijke favoriet en waarvan ik meen dat het je meest persoonlijke nummer ooit is. Kan je ons meenemen naar het moment dat je dit nummer schreef ?

Jasper : “Die song is heel persoonlijk…ik heb mijn succes altijd gehad en ik ga hout vasthouden. Ik moet gelukkig zijn maar door mijn gevoelens inzake fout management of dingen rond mij dat bepaalde zaken niet meer gingen gebeuren voor mij zat ik wat vast in mijn eigen loop…en daar gaat dat nummer eigenlijk deels over en mensen kunnen dus zeggen ‘wat zingt hij nu, dat hij zijn droom niet heeft kunnen waar maken maar hij staat voor volle zalen’ maar goed, het waren dingen waarover ik dacht van ‘ik kan niet alles doen als muzikant, en muziek maken en mijn eigen zaken doen, manager zijn, mijn eigen platenfirma spelen’ dus het is geschreven op het moment dat ik voelde van ‘ik zit een beetje vast en misschien gaat dat niet meer gebeuren de dingen die ik nog graag wil doen’ en voor mij gaat dat dan niet over mijn ego, maar over het feit dat ik mijn muziek nog naar andere plaatsen wil krijgen. Ik ben heel benieuwd of dat nog lukt. Ik ben in het buitenland niet mislukt, maar ze kennen mij niet. Het is alsof je zegt : ik verkoop koeken, maar ze lagen nooit in de winkel in Frankrijk…dan kan je ook niet weten of de mensen ze daar lekker vinden en dat kan een frustratie zijn…van ‘waarom werkt niemand daar op?’ Al is het niet alleen autobiografisch, ook andere mensen herkennen zich erin van ‘waarom zit ik hier nog in die situatie ?’ Het had van Roy Orbisson kunnen zijn…de muziek, de stijl. Het is zelf ook één van mijn favorieten.”

Als je het hebt over ‘andere plaatsen’ om je muziek te laten ontdekken, ambieer je dan Amerika , zeg maar ‘The American Dream’ of Europa om je muziek daar te krijgen?

Jasper : “Ik ben daar ooit geweest met Arid en ik ben zeker dat dat ooit mogelijk was met mijn talent, maarja… Ik heb mijn gezin en ik weet niet of dat zou gaan. Ik zou er wel nog eens willen naar toe gaan. In sport is het heel simpel, sport is absoluut : wie wint is de beste…de eerste is gewoon de beste en je moet daar niet veel over filosoferen. In muziek is dat : je kan de mooiste dingen maken maar weten hoe je kan verbeteren? Dat is niet zo absoluut. Dat is subjectief. Hoe zou het gaan in Frankrijk en in Duitsland? Natuurlijk verschillen smaken en dat zal je nooit uit de wereld kunnen helpen, maar je het gevoel wil hebben dat je progressie maakt. Dat is een basis voor alles. Als mens voel je je maar gelukkig als je vooruitgang boekt, om op het even welke manier…Dat gaat niet over meer geld verdienen! Iedereen moet uitmaken voor zichzelf wat dat is en kan bijvoorbeeld ook zijn van ‘vroeger had ik een heel drukke job en nu niet meer en ik voel mij stiller en beter’, dat is ook progressie. Het gevoel hebben dat je stil staat, dat je niet meer vooruit geraakt, dat maakt je ongelukkig…dat is bij iedereen zo. Voor mij zie ik ook die progressie in die muziek naar ergens brengen. Of dat nu in Europa of elders is, dat maakt mij niet uit, gewoon zien van we zijn hier progressie aan het maken. Zo ben ik in Zwitserland geweest, met dank aan mijn manager. Daar speelde ik eerst voor 100 man, daarna voor 150 man en opeens ben ik op de radio te horen in Zwitserland. Het werkt dus wél! In Turkije, ongelooflijk, wordt mijn liedje ‘Annabelle’ op de radio gedraaid én vaak gedraaid, zonder dat er daar iemand speciaal voor gezorgd heeft. Ik word dan plots uitgenodigd om in april daar te gaan spelen in een zaal voor direct 1.000 man en die is ongeveer uitverkocht. Allez, zo snel kan het ook gaan…En dat vind ik natuurlijk leuk. Ik vind dat heel wijs…die nummers zijn goed, want als iemand dat naar daar brengt gebeurt er toch blijkbaar iets. Ik ben nu omdat je mij de vraag stelt precies aan het zagen, maar ik heb nu zelfs méér succes dan vroeger met Arid. Ik kan zeker niet klagen. Het is dus een beetje dubbel allemaal. Toen kwam ook nog eens die corona erbij ook, waardoor ik ook anderhalf jaar niet aan die plaat kon werken. Dat stapelt allemaal op natuurlijk.”

De titel van jouw album heet ‘The Healing’. Hoe meer ik jouw album beluisterde, hoe meer ik zelf voor de naam ‘Lift You Up’ zou gegaan zijn. Vanwaar de naam ‘The Healing’?

Jasper : “Eigenlijk bevat dat nummer een soort van progressie die uiteindelijk leidt naar een ‘up-ding’, wat voor mij symboliseert wat ‘the healing’ is. Wanneer je aan het genezen bent, beweeg je in een richting. Voor mij had ‘The Healing’ een dubbele betekenis, vooral omdat het ook als single zal uitkomen. Er zit een soort grootsheid en verlossing in, maar er was ook een andere reden. Het klinkt misschien wat diep, maar ik ben zelf iemand die veel aandacht schenkt aan teksten wanneer ik naar muziek luister. Ik ben een echte tekstenliefhebber, van Bob Marley tot Leonard Cohen. In onze samenleving zie je steeds meer dat mensen over hun gevoelens praten. Sommigen vinden dat overdreven en zeggen dat het een andere generatie is die te veel over emoties praat, maar je hoeft dat niet op een sentimentele manier te doen. Ik geloof juist dat hoe je je voelt alles bepaalt; het beïnvloedt je levenspad. Het is belangrijk om jezelf te leren kennen, want je emoties zijn een reactie op je ervaringen. Iedereen die ouder is en terugkijkt, weet dat emoties, zelfs als ze niet altijd de werkelijkheid weerspiegelen, het pad in je leven bepalen. Daarom is het belangrijk om daar aandacht aan te besteden en wat meer controle te krijgen over dat pad. Voor mij zat die diepgang altijd al in de muziek die ik luisterde, en die muziek heeft me geholpen om te genezen. Als je jong bent en je afvraagt waarom de wereld is zoals ze is, gaven de teksten van die muzikanten, al klinkt het misschien wat overdreven, een soort van healing. Muziek bood me oplossingen, een goed gevoel, en healing voor mijn innerlijke wereld. Het was magisch voor mij, van Bob Dylan en anderen. Ik heb meer geleerd van die mensen dan van school over het echte leven, over het begrijpen van je innerlijke wereld. Ik wilde zelfs een t-shirt maken met de tekst ‘Music equals healing’, omdat muziek mensen verbindt, je inzicht geeft en troost. Het is zelfs neurologisch bewezen dat er goede stoffen vrijkomen als je naar verdrietige muziek luistert, al zou je dat eigenlijk niet moeten doen, maar het biedt troost en healing. Daarom vind ik dat ‘The Healing’ een perfecte titel is.”

Het lied ‘Annabelle’ hebben we al even genoemd. Ik wil het graag nog even daar over hebben. Op een moment zing je ‘I’m not good for you’. Ben je eigenlijk zelf onzeker in een relatie of een vriendschap? Ik vind het eigenlijk wel een weinig hoopvol nummer?

Jasper : “Eigenlijk niet. Ik heb gezegd : het is natuurlijk maar een deel autobiografisch. Ik ben natuurlijk singer-songwriter. Je gaat deels in een ‘karakter’…dat is niet ikzelf hier maar iemand anders, een karakter die iemand waarschuwt op voorhand ‘ kijk, ge moet niet verliefd worden op mij want uiteindelijk ga ik niet goed zijn voor jou want ik heb patronen waar ik zelf nog mee zit’…Neen, want ik heb al zeer lang dezelfde relatie waarin ik niet onzeker of echt was…Ik zag Bruce Springsteen, iemand die voor mij één en al authenticiteit uitstraalt en echt is, in een show in Holywood op Broadway en hij zei : ik zing al heel mijn leven over de werkende man maar ik heb nog geen dag in mijn leven gewerkt, kijk naar mijn handen, zo goed ben ik als singer-songwriter! Dat hij het kan overbrengen alsof hij het ook werkelijk deed. Dat is voor mij een voorbeeld.”

We hebben het ook al kort over het nummer ‘Lift You Up’, wat je meestal brengt als bisnummer. Is dat bedoelt als advies voor iemand in een relatiebreuk? Wat dat is iets dat bijvoorbeeld in Brugge ook zou gepast hebben bij ‘De Warmste Week’? Welk gevoel had jij bij dat nummer?

Jasper : “Voor mij was dat echt een nummer van hoop. Het is iets wat je zowel in een relatie als in je eigen leven kunt toepassen: uiteindelijk is er altijd liefde of iets ontastbaars waarop je kunt vertrouwen, iets wat je niet in de steek zal laten. Alles gaat zo. Ik had ooit een titel voor een Arid-album, All Things Come in Waves, en dat is precies wat het is: alles komt in golven, zowel de goede als de slechte dingen – dat is gewoon een onderdeel van het leven. Mijn nummer ‘Lift You Up’ is eigenlijk een ode aan hoop en schoonheid. Ik zing letterlijk: “Waking from the darkest night, she will find a way to lighten up your day” – als je ontwaakt uit de donkerste nacht, zal zij een weg vinden om je dag beter te maken. En zelfs in de huilende storm ga je haar stem horen, de stem van liefde en hoop, die je door alles heen zal helpen. Uiteindelijk zal de liefde altijd overwinnen.”

© Fabrice Debatty

Klinkt allemaal wel mooi, maar in de realiteit is het toch ook vaak anders?

Jasper : “Ja maar toch als je maar lang genoeg wacht, kijk je soms op dingen terug en denk je : dat was wel hard en keimoeilijk maar dat heeft me wel dat gebracht en nu ben ik wel beter, nu sta ik daar anders tegenover…Eigenlijk is dat dus wel een soort song van de hoop.”

Misschien echt een clichévraag, maar wat is jouw ultieme nummer uit het album ‘The Healing’?

Jasper : “Het ultieme nummer…dat is wel moeilijk, want ik heb ze allemaal gemaakt en ze zijn allemaal belangrijk. Ik twijfel tussen ‘Nashville Tears’ en ‘The Healing’…heel moeilijk…of dan misschien ‘The Healing’ omdat het album zo heet uiteindelijk.”

Binnenkort sta je in de Lotto Arena, die -vind ik- geen intiem concert vraagt. Wat gaat het verschil zijn met het laatste concert in Brugge dat ik zag?

Jasper : “Pas op, om op uw vraag te antwoorden : Ik zag bijvoorbeeld Eddy Vedder, de zanger van Pearl Jam, daar alleen spelen. Ik vond het geweldig hoe mensen er in slaagden om in grote zalen zo’n intiem gevoel te creëren. Dat is een kunst die weinigen kunnen. Ik zag Adèle in het Sportpaleis, die slaagt daar ook in. Om het Sportpaleis klein te doen voelen dat is straf hè. Ik probeer dat ook te doen. Mijn optreden zal een soort overzicht zijn van mijn carrière. Misschien steek ik er ook een luik rond Arid in. Dat zou anders zijn, zonder mijn eigen identiteit te verliezen waar dat ik voor sta gaat dat wel een overzicht zijn. Ik nodig ook wat gasten uit. Dat gaat een totaalbeleving zijn, anders dan de concerten van nu maar de kern van wie ik ben gaat er in zitten.”

Is het de eerste keer dat je voor zo’n grote zaal helemaal alleen gaat spelen ?

Jasper : “Neen, ik speelde met Arid wél al voor grote zalen, maar nog nooit probeer ik zelf de Lotto Arena op eigen capaciteit te vullen.”

Heeb je daar stress voor ? Lig je daar wakker van ?

Jasper : Neen, ik hoop gewoon dat ik die zaal uitverkoop. En liefst nog een keer. Want dat zou de max zijn. Ik wil gewoon de mensen die mij nog niet kennen het hele facet tonen van wie ik ben en wat ik kan. Op een gegeven moment kies je voor een richting, zoals deze plaat en ‘Night Prayer’, ik heb 16 jaar Arid gedaan en dat ben ik ook en dat is een heel verhaal. Er zijn veel nieuwe mensen die dat niet weten en die dat niet kennen en ik ga dat zeker spelen. Ik ga dat spectrum laten zien en proberen het te integreren in mijn muziek, zodat het een totaalbeleving wordt voor het publiek én dat de mensen zeggen : ‘waw ik heb dat daar gezien en op tv en ineens was dat erbij en dat kende ik niet’… zo is dat ontstaan dat concert van ok 25 jaar muziek, je moet ook een beetje een overzicht er van er in steken…

Vraag : was dat je management die ervoor koos dat in de Lotto Arena te doen ?

Jasper: “Nee, ik had dat zelf ook al lang gezegd. Zelfs met Night Prayer had ik al twee keer de AB in Brussel uitverkocht, zoveel keer Het Depot in Leuven, de Bozar in Brussel, de Elisabethzaal in Antwerpen… Als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan heb je eigenlijk al de Lotto Arena gevuld. Maar ik moet de mensen natuurlijk wel naar die zaal krijgen. Ik merk dat sommige mensen in de muziekbusiness niet altijd doorhebben hoeveel publiek ik eigenlijk kan trekken, en pas wanneer je in de Lotto Arena optreedt, beseffen ze dat. Ik dacht dus: het is tijd om dit te doen. Misschien lukt het, misschien niet, maar ik dacht wel dat ik zo’n zaal ook kan vullen. Het was voor mij een uitdaging, want zoals ik al zei, er zijn maar weinigen die dat kunnen. Ik heb ook al gezongen in het Sportpaleis, maar dat was meer als gast of voorprogramma, en daar viel mijn stem echt op. Ik heb power, dat merk je. Ook in die kerk waar ik speelde, kwam mijn stem nog krachtiger over, en mensen zeiden: “Dat was geweldig, je moet dat meer doen.” Dat is ook wat ik in die zaal wil bereiken. Ik denk echt dat dat gaat lukken. Als ik begin te zingen “You love it or not”, dan wil ik dat mensen denken: “Amai, die stem neemt hier echt het hele podium in.” Dat heb je natuurlijk niet met iedereen. Anderen hebben weer andere kwaliteiten, zoals bepaalde bands of muziek. Ik ga me niet vergelijken met Adele, maar bij haar had je ook dat gevoel van: “Verdorie, wat is dat hier, zo’n stem, en ze doet het alleen met een piano.” Dat soort kracht komt meer naar voren in zo’n zaal.”

Jasper : “Wat zou de grootste verwezenlijking nog kunnen zijn voor 2025 naast dit?

Jasper : “Het zou geweldig zijn om de Lotto Arena een aantal keren te vullen en tegelijkertijd een nieuwe cd uit te brengen die ik volledig zelf heb geproduceerd. Dat is al vastgelegd en de cd zou in 2026 uitkomen. Voor mij zou het een echte overwinning zijn om dat helemaal in mijn eigen vrijheid te kunnen doen, zelf de controle te hebben over het productieproces. Het zou een grote verwezenlijking zijn. En het zou ook fantastisch zijn als ik hetzelfde soort publiek zou kunnen vinden in het buitenland, zelfs al is het maar in Nederland. Als mijn muziek daar evenveel bijval krijgt als in België, dan zou dat voor mij de grootste verwezenlijking zijn.” (PADI & Mervyn & Christine)

Het nieuwe album ligt in de winkels en is te downloaden via de grote streamingplatforms. Op vrijdag 5 december 2025 treedt Jasper op in de Lotto Arena. Tickets: www.lotto-arena.be– www.jaspersteverlinck.com