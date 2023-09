Jason Bradley viert zilveren jubileum als artiest op zaterdag 16 september in het Auditorium in Aalter

Jason Bradley uit Aalter is jarig! Het is niet ‘zijn’ verjaardag, wél ‘zijn muzikale’ verjaardag, want hij staat al 25 jaar als Jason Bradley op het podium.

“In de voorbije 25 jaar had ik het voorrecht om op verschillende locaties in de wereld op te treden. Jawel, zelfs van Mallorca tot Amerika. Tijdens de coronaperiode mocht ik eveneens in Duitsland een liedje brengen mét een videoclip. Daar kreeg ik enorm veel aandacht. Maar mijn hart ligt bij mijn trouwe Belgische fans, en daarom wil ik deze mijlpaal graag met hen vieren”, stipt Jason aan.

Op zaterdagavond 16 september staat hij op het podium van het Auditorium in Aalter, waar hij ook woont. Hij brengt een bijzondere avond vol verrassingen en muzikaal plezier, “Mijn orkest zal het podium delen met getalenteerde gastartiesten, waaronder Nico Corman, Jacco Ricardo en Johan Veugelers. Bovendien zal hij met het nieuw opgerichte duo The Royal Gents (Greg uit Tielt) enkele duetten zingen. Er is ook een showballet aanwezig. (PADI)

De deuren openen om 18 uur, de show start om 20 uur. Toegang: 35 euro (enkel show), 55 euro (inclusief hapjes en drankjes). Reserveren via 0493 96 27 56