Jason Bradley uit Aalter stelt voor de allereerste keer een magische kerstshow voor in de kerk in Bellem

Zaterdagavond 17 december is een heel belangrijke avond voor zanger Jason Bradley uit Aalter. Op die avond brengt hij immers voor de allereerste keer een magische kerstshow. Plaats van afspraak: de Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk in Bellem, rechtover de school.

Zanger Jason Bradley is helemaal geen onbekende in het Vlaamse muziekland. In de voorbije jaren bracht hij al heel wat mooie single uit, die door zijn talrijke fans in dank werden afgenomen. “Maar eerlijk, ik zat eveneens al lang met iets in m’n hoofd, namelijk in het organiseren van een magische kerstshow. Ik zat wel met enkele vereisten: ’t moest in een kerk gebeuren en ’t liefst in mijn eigen gemeente Aalter of één van de deelgemeenten. Uiteindelijk viel m’n oog op de mooie Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk in Bellem. Een ideale locatie om daar zo’n kerstmuziek te laten weerklinken. Voor m’n show koos ik een cast uit waarmee ik in de voorbije maanden al vaak samenwerkte. Dat zijn mijn vast showballet, maar ook de artiesten Greg, Suzy Marrel en muzikant Franky Hayse die op sax speelt. Wat mogen de aanwezigen verwachten? Eerlijk, geen traditionele kerstshow, maar wel een fantastische, mooie, vrolijke én magische kerstshow. De voorbereidingen zijn volop bezig. Ik ben al heel blij met het resultaat.”

Op zaterdag 17 december worden de ingeschrevenen vanaf 16 uur verwacht in de school van Bellem, rechtover de kerk, waar men een aperitief kan drinken. Daarna worden de aanwezigen onder begeleiding naar de kerk gebracht waar de kerstshow om 18 uur van start gaan. Wie moeilijk kan stappen, wordt met een transferbusje naar de kerk gevoerd. Het einde is voorzien rond 20 uur. Wie het wenst, kan daarna nog gezellig napraten. Ochja, voor alle aanwezigen is er nog een uniek kerstgeschenk dat men zal verkrijgen in de kerk.” (PADI)

Eén kaart kost 25 tot 25 euro. Info en reservatie: 0477 23 38 54 – www.jasonbradley.be