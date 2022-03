Jason Bradley hield geslaagde verjaardagsshow in Lotenhulle

In de gemeentelijke feestzaal in Lotenhulle hield Jason Bradley uit Aalter een geslaagde verjaardagsshow in aanwezigheid van de Showqueens, Angelo Martinez, Salim Segers en Michael Lanzo.

Deze show moest in feite al in 2020 plaatsgrijpen, maar door corona werd dit feest opgeschoven naar een latere datum. Vorige zaterdag was het zover en kon iedereen zich uitleven in de uitverkochte zaal. Eerst konden de aanwezigen genieten van een diner. Daarna traden er verschillende artiesten op. De show werd aan elkaar gepraat door de Showqueens. Natuurlijk was er ook een lang optreden van de ‘jarige’ Jason Bradley zelf. Iedereen had veel zin om te feesten, zodat het dan ook een heel geslaagde avond was. Jason en zijn team kijken nu terug op een succesvolle verjaardagsshow 2022, maar denken nu ook al aan de uitwerking van de show in 2023. (PADI)