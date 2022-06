Jason Bradley en Suzy Marrel reizen met een dubbeldekbus met 90 fans naar ‘De Jordaan’ in Amsterdam

“Het wordt een onvergetelijke dag!”, zegt Jason Bradley uit Aalter over de fanreis die wordt gehouden op zaterdag 20 augustus naar Amsterdam. Jason gaat niet alleen. Hij nodigde ook zangeres Suzy Marrel uit Oostrozebeke uit, terwijl Ann van het buurtwinkeltje in Aalter eveneens meewerkt. Beide artiesten kunnen nu al kwijt: de dubbeldekbus met 90 plaatsen is zo goed als uitverkocht.

Zo’n tien jaar geleden trok Jason Bradley al eens met zijn fans naar de geboorteplaats en lievelingsplaatsen van André Hazes zaliger in Amsterdam. “De fans vonden dat zo’n leuke trip. In Amsterdam zit er immers muziek. Je kent dat toch: ‘Bij ons in de Jordaan’”, lacht Jason. “Ik vond dat de tijd rijp was om dat nog eens te doen, maar nu niet alleen, wel in het bijzijn van zangeres Suzy Marrel en haar fans. Het wordt een dag waar André Hazes centraal staat. In Amsterdam gaan we zelfs optreden in een café rechtover de vroegere woning van André én ook waar André ooit optrad als kind. Daar brengen we onze nummers en een beperkt aantal Hazes-songs. We treden op in een zaak waar het vol foto’s hangt van André. Het is dus maar logisch dat we daar ook enkele van zijn liedjes zingen. We doen ook een boottocht op de kanalen en we worden ook geïnterviewd door een radiozender uit Amsterdam. Zalig!”

Zijn Suzy én Jason échte Hazes-fans? “Eerlijk: neen! Ik heb wel respect voor die artiest en voor alles wat hij verwezenlijkte in zijn carrière. Hij zong mooie liedjes, had mooie teksten.” Suzy knikt en vult aan: “Wie kent er André Hazes niet? Ik heb zo’n respect voor hem. Ik hoor graag zijn songs ‘Bloed, Zweet en Tranen’, ‘Kleine Jongen’, Een Beetje Verliefd’..

Jason en Suzy. © PADI

Pas op zaterdag 20 augustus vindt de fanreis plaats, maar nu al is de dubbeldekbus praktisch uitverkocht. “Vol is vol”, reageert Jason. “Onze fanreizen zijn altijd heel goed uitgewerkt en verzorgd. Wie er al bij was, weet dat en schrijft dus vlug in. Wie lang aarzelt, heeft pech en is te laat. Met de fanclub gingen we ook al naar de kerstmarkt in Aken, naar Disneyland Paris, enz.”

Op zaterdag 20 augustus is er om 7 uur een ontbijt voorzien in feestzaal Aalter Brug. Eén uur later vertrekt de dubbeldekbus, richting Amsterdam, met tussenin op de autobus hapjes en glaasjes bubbels. Daarvoor zorgt Ann van het buurtwinkeltje uit Aalter. Eens ter plaatse brengt de groep een bezoek aan het standbeeld van André Hazes, aan ‘De Jordaan’, aan enkele bekende cafeetjes.. Er volgt ook een wandeling doorheen de prachtige straatjes van Amsterdam. Op het programma staat ook een verrassingsbezoek. Natuurlijk gaan Jason en Suzy ook optreden in Amsterdam. Als de terugrit zonder de minste problemen verloopt, dan stopt de autobus om 23 uur terug in Aalter. (PADI)

Leden van de fanclub betalen 59 euro, niet-leden 65 euro. De inschrijving is pas geldig na de betaling. Inschrijven via Ann Buyck (0477 23 38 54) of viainfo@jasonbradley.be. –www.jasonbradley.be –www.suzymarrel.be