Jasmine Jaspers en Sven De Ridder Company tellen af naar première ‘Aangespoeld’: “Papegaai Piet is nu al een deel van ons”

Na de persconferentie op het strand van Sint-Anneke enkele maanden geleden, kunnen eigenaars en scenaristen Sven De Ridder en Brik Van Dyck van de Sven De Ridder Company eindelijk aftellen naar de première van het nieuwe zomerstuk ‘Aangespoeld’, dat volgende week donderdag 13 juli in première gaat in het Antwerpse Theater Elckerlyc en later dit jaar traditiegetrouw halt houdt in Izegem. Ook Jasmine Jaspers is er opnieuw bij. Daar waar ze afgelopen najaar nog in de rol kroop van de vrouw van een baron op een golfterrein, zal ze nu schipbreuk lijden te midden van de daarvoor alom gevreesde Bermudadriehoek in Amerika.

“Het stuk gaat over een groep mensen die elkaar niet kennen en samen schipbreuk lijden met het cruiseschip waar ze op zitten”, vertelt Jasmine ons. “Je hebt ten eerste de kapitein, gespeeld door Brik Van Dyck. Dan heb je de rol van Juan Gerlo, die eigenlijk op cruise was met zijn bomma, maar die is plotseling nergens meer te bespeuren in het stuk. Waar zij gebleven is, kom je als toeschouwer later wel te weten. Peter Thyssen en Nele Goossens spelen een koppel waarvan het op het eerste gezicht niet duidelijk is of ze het nu wel of niet nog zijn. Dan heb je mijn rol, een Limburgse dame waarvan iedereen zich luidop afvraagt wat die nu per se op zo’n cruiseschip kwam doen en tot slot heb je nog letterlijk een holbewoner op het eiland, die dan weer gespeeld wordt door Sven De Ridder. Die verblijft al vijfentwintig jaar op het eiland en wij spoelen daar dan aan. En het is duidelijk dat de passagiers van het schip een andere missie hebben dan hem.”

Juan Gerlo © PADI/Tom

Het mag duidelijk zijn dat De Ridder en Van Dyck ook ditmaal zeer secuur hun personages hebben uitgewerkt. Dat blijkt ook als Jaspers meer uitleg geeft over de inhoud van haar eigen rol. “De fleurige dame die ik speel, heet eigenlijk Fleur Faes. Dat is een heel lief kind, maar ze is een beetje naïef. Zoals je op de affiche kan zien, kleedt ze zich nogal excentriek en extravagant, maar dat is dan weer meer haar manier om haar emoties te uiten. Fleur is trouwens ook Limburgse, dus je zal mij als toeschouwer ook plotseling in het Limburgs bezig horen. Voor mensen die mij al eerder aan het werk zagen, zal dit misschien vreemd overkomen, maar ik heb als kind nog een tijdje in Limburg gewoond en heb daar nog steeds een bepaalde tongval aan overgehouden. Aanvankelijk was dat door weinigen geweten, maar toen ik voor aanvang van het stuk ‘Proper Lakens’ in de coulissen plotseling zonder het te beseffen iets in het Limburgs zei, schrokken Sven en Brik zo dat ze het absoluut wilden meenemen in ‘Aangespoeld’. Ik ben trouwens niet de enige die ineens in een andere tongval te horen zal zijn in het stuk. Zo speelt Peter Thyssen met het dialect uit regio van Sint-Gillis-Waas en zal Juan Gerlo dan weer overdreven mooi Algemeen Nederlands spreken.”

De cast van ‘Aangespoeld’. Enkel Nele Goossens ontbreekt. © PADI/Tom

‘We hebben er al heel wat geslaagde repetities opzitten, waardoor de tekst en positionering door iedereen gekend is. Deze week is het net nog ietsje kalmer, aangezien Sven, Brik en Nele nog genieten van enkele dagen vakantie, maar vanaf maandag is het weer alle hens aan dek. Dan is het drie dagen volop werken aan de montage om donderdag een goede première te kunnen geven”, weet de actrice. “‘Monteren’ is in de theaterwereld een samenvattend woord waarin alles voor het eerst wordt gespeeld in het decor, iedereen zijn kleren en pruik aandoet, de lichten worden ingesteld enz. Soms zijn er technische scènes waarin enkel de techniek getest wordt en op andere momenten wordt dan de hele voorstelling gespeeld, om te kijken of er bijvoorbeeld voldoende tijd is om kledijwissels te doen of dat er toch nog iets moet worden bijgeschaafd.”

Sven De Ridder en papegaai Piet © PADI/Tom

Met heel wat ervaren acteurs uit de theaterwereld op de scène, kunnen we ons amper voorstellen dat er ook maar iéts zou zijn wat een feilloze première in de weg zou kunnen staan. Of het zou papegaai Piet moeten zijn, die op de persconferentie door Sven De Ridder uitvoerig bejubeld werd voor zijn manier van acteren. “Papegaai Piet durft af en toe zijn tekst eens te vergeten tijdens de repetities!” lacht Jasmine. “Dat heeft al voor hilarische momenten gezorgd binnen de cast. Soms valt het geheel stil en kijken we met z’n allen naar Sven, omdat Piet op dat moment iets moet zeggen. Dan kijkt Sven eens kwaad naar Piet en krijgt de papegaai van ‘regisseur Sven’ onder zijn vleugels dat hij zijn tekst niet kent. Dan sakkert hij woorden als ‘Stoute Piet’! Hilarisch! Ja, die papegaai heeft nu al een plaatsje in onze harten veroverd en is zeker al een deel van ons geworden, absoluut.”

Brik en Sven © PADI/Tom

Jasmine Jaspers is vandaag de dag al lang geen onbekende meer op de Vlaamse planken en speelt volgende week ook al haar vierde première voor de Sven De Ridder Company. Op de vraag waarom ze zo graag met de heren samenwerkt, is ze verrassend duidelijk. “In principe zou ik moeten zeggen dat ik voor het eerst met Sven en Brik heb samengewerkt in 2016, tijdens het stuk ‘Ik werk met mijn ellebogen’ van het toenmalige Echt Antwaarps Teater, maar eigenlijk gaat ons verhaal eventjes verder terug. Ik leerde Sven kennen tijdens een inspreeksessie voor een animatiefilm, waarin hij zijn bewondering kwam uiten voor de manier waarop ik het speelde. Dat charmeerde me enorm en in een gesprek met hem, had ik hem laten weten dat ik zeer graag eens theater wou doen. Eerder had ik met onder meer ’14-18’ en ‘Domino’ al wel musicalervaring opgedaan, maar theater was op dat moment nog mijn grote droom. Zeker omdat ik als kind al in heel wat stukken mocht aantreden. Wat ik toen nog niet wist, was dat hij eerder al eens naar mij had geïnformeerd naar aanleiding van een rol die ik destijds speelde en waarvan hij toch wel onder de indruk was. En plotseling belde Sven me dat er om medische reden iemand was weggevallen bij ’t Echt Antwaarps Teater en vroeg hij me of ik het zag zitten om die rol op mij te nemen. Dat was zo leuk, dat klikte instant! In de periode die daarop volgde heb ik helaas op privévlak wat tegenslagen gehad, maar Sven en Brik zijn er toen altijd geweest voor mij. Als collega’s, maar ook als echte vrienden. Daarom ben ik steeds weer ongelooflijk blij als ik nog eens een stuk met hen mag spelen, want dat voelt voor mij aan alsof ik met een groot deel van mijn familie mag samenwerken. Dat en het feit dat ze telkens weer in mij blijven geloven, zijn voor mij echt mooie complimenten. Ik vat het graag als volgt samen: werken voor de Sven De Ridder Company is voor mij niet werken, maar is mij elke speeldag veilig en begeleid voelen bij echte vrienden.” (PADI & Tom)

‘Aangespoeld’ speelt nog een hele zomer in Theater Elckerlyc in Antwerpen en komt op vrijdag 17 november naar CC De Leest in Izegem. Tickets voor al deze voorstellingen zijn te vinden via http://www.svenderiddercompany.be/.