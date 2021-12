Jarige Stany Crets stelde drie keer ‘Stany’s Vette Verjaardagsshow’ voor in Theater Elckerlyc

Vorige zaterdagavond was de jarige Stany Crets ongetwijfeld liever te zien geweest met ‘Winterrevue – Made in Belgium- in Theater Elckerlyc. Omdat er maar 200 mensen waren toegelaten, besloot Stany, samen met zijn trouwe medewerkers, dan maar een eigen verjaardagsshow in elkaar te steken met als titel ‘Stany’s Vette Verjaardagsshow’.

In enkele dagen tijd werd de ruim twee uur durende show in elkaar gestoken. Stany kon daarbij rekenen op de medewerking van zijn allerliefste Ann Van den Broeck, Helle Vanderheyden, Laurenz Hoorelbeke en Dirk Van Vooren. Muziek stond centraal in deze verjaardagsshow. Stany zong eveneens enkele liedjes, maar hij presenteerde vooral het geheel aan elkaar. Hij was niet bang om zijn ongenoegen te uiten over de regering Jambon en de mondmaskerplicht. Dirk Van Vooren sloot de show af met een hilarische act, waarin hij verschillende typetjes imiteerde en hun bijhorende kostuums toonde, gemaakt in karton. Het was een leuke show, een onvergetelijke verjaardag voor Stany, die halsoverkop nog iets in elkaar stak om toch te kunnen bewijzen dat Jan Jambon en zijn regering de culturele sector niet klein krijgen. (PADI/Delphine & Eveline)

© Sammy

© Sammy