Jarige Georgette Debaene uit Izegem krijgt ruiker bloemen van Willy Sommers

Vrijdagavond stond Willy Sommers op het podium van de Heilige Familiekerk in Brugge in een organisatie van Uilenspiegel Events.

Tijdens het zingen van zijn nummer ‘Zeven Anjers, Zeven Rozen’ haalde Willy een briefje uit zijn zak, terwijl op dat moment zijn assistente Annie Dejonckheere met een ruiker bloemen naar hem toestapte. Willy zei: “Er zit hier iemand in de zaal, die 87 kaarsjes mag uitblazen, namelijk Georgette Debaene uit Izegem.” Van zodra Willy die mevrouw zag, gaf hij de bloemen af. Daarna vernamen we dat het de Reivansvrienden uit Ingelmunster waren die hadden gezorgd voor die bloemen en voor deze verrassing voor Georgette, die een trouwe bezoekster is aan Reivan’s Gezelligheid in Ingelmunster. Leen Vanda uit Lichtervelde bracht het boeket mee. Waren ook aanwezig: Veronique Doom, Koen Callewaert, Jean-Luc Demeulenaere, Vera Van Brabant, Magda Garsbeke, allen uit Ingelmunster, en Martine Callewaert uit Izegem. Andy Reivan en Olivier Vandevelde uit Ingelmunster waren verontschuldigd, maar zaten eveneens in het complot. (PADI)

Een onvergetelijk moment… © PADI/Daniël