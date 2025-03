Jarige Benny Scott (85) stelt boek over leven én muziek voor in café ’t Klein Venetië in Brugge: “Zelfs zijn angst voor de dood komt aan bod”

Vandaag blaast Benny Scott 85 kaarsjes uit. Inderdaad, deze Brugse legende én joviale man is jarig. Hij vierde dat in café ’t Klein Venetië waar er heel veel pers aanwezig was op de voorstelling van zijn biografie. De eerste cover konden de aanwezigen al bewonderen. Het boek met 128 pagina’s op kwaliteitspapier zelf komt in november 2025 uit. “Dit verhaal moet worden bewaard blijven. Benny heeft een gigantisch archief. Geven we dat aan het stadsarchief, dan is dat werkgelegenheid voor drie mensen voor veel jaren. In tien hoofdstukken reconstrueren we zijn leven”, zegt auteur Olivier Neese, die toegeeft dat ook zijn angst voor de dood aan bod komt.

Het zijn heel drukke én dure dagen voor Comedyshows.be. Twee dagen na elkaar mochten ze immers ook feestgebak aankopen. Gisteren was goochelaar Nicholas Arnst 34 jaar en tijdens het persmoment in Kursaal Oostende mocht hij kaarsjes uitblazen én zijn feesttaart aansnijden. Vandaag mocht Benny Scott hetzelfde doen in café ’t Klein Venetië in de Brambergstraat 1 in Brugge. Comedyshows.be trakteerde de jarige artiest én ook de aanwezige pers opnieuw op feestgebak. Ze hadden ook belangrijk nieuws mee te delen. Olivier Neese en Koen De Brabander spraken immers vele uren in de woonkamer met Benny, zodat men besloot van een boek uit te brengen rond deze Brugse persoon. Benny krijgt zijn eigen biografie. Het boek verschijnt in november, maar vandaag mocht hij al pronken met de cover. De andere pagina’s waren nog blanco. Het boek is nu al vooruit te bestellen via groep24.be. Iedereen die dat doet, krijgt een naamsvermelding en bedanking achteraan in het boek.

Benny met de cover van zijn biografie. © PADI/Patje

Benny Scott is de Brugse volkszanger bij uitstek, van muzikale oorwurmen en cultklassiekers tot Brugse evergreens. Benny Scott werd een legende dankzij zijn klassieker ‘K en Brugge in m’n herte. In het eerste deel van zijn carrière stond hij nog op het podium met zijn eigen rock’n roll band, om later uit te groeien tot dé Brugse volkszanger. De Facteur, Iddewarte, Clementientje, … het zijn stuk voor stuk liedjes, die in het collectieve geheugen gegrift zijn over verschillende generaties heen.

Vandaag blaast Benny 85 kaarsjes uit. © PADI/Patje

In deze biografie wandel je mee met Benny door zijn leven én zijn muziek. Auteurs Koen De Brabander en Olivier Neese gingen in gesprek met Benny en schreven het levensverhaal van Benny Scott neer uit eerste hand, van zijn kindertijd tot vandaag. Een ronduit impressionant archief werd gedigitaliseerd en geeft kleur aan de rijke waaier aan verhalen en anekdotes die de zanger typeren. Brugge in m’n herte – mijn leven, mijn muziek is een weelderig geïllustreerde biografie die een complete inkijk geeft in het leven en de carrière van de zanger. Dit is het verhaal van Benny Scott.

De Brugse uitgever Groep24 is bijzonder trots dat het een écht Brugs boek is. De twee auteurs zijn Bruggelingen, maar ook de ontwerper Pieterjan Decoster, is een Bruggeling. Benny Scott was dan ook bijzonder dankbaar voor het Brugse team dat zijn schouders zette onder deze biografie. Het boek zal pas klaar zijn in november, maar er is nu al iets speciaals voor de fans. Iedereen die vooruitbestelt tot 1 juli krijgt een naamsvermelding en bedanking achteraan in het boek. Geen Benny Scott zonder fans en zo bedankt hij ze graag. (PADI)