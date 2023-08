Jarige Bart Kaëll mag nu zaterdagavond twee keren zingen in dezelfde Zomerhit-aflevering op VRT 1

Woensdag 3 augustus mocht Bart Kaëll 63 kaarsjes uitblazen. De zanger had die dag wellicht maar weinig tijd om dat te vieren met zijn echtgenoot Luc Appermont, want Bart was present bij Zomerhit in Blankenberge. Bart stond daar zelfs twee keren op het podium. Eén keer met Arno Glorie (zoon van wijlen Bart Van den Bossche) waarmee hij ‘Ga Met Me Mee’ zong, en één keer alleen om zijn Zomerhit-nominatie ‘Wat Is Jouw Geheim’ te brengen.

Het was die avond guur weer aan de kust. Een babbel slaan in de gezellige zomerbar van de VRT was niet mogelijk, zodat we in zijn loge mochten plaatsnemen voor ons gesprek.

Welke herinneringen bewaar jij aan Zomerhit?

Bart: “Toen dit programma 50 jaar geleden begon, was ik nog heel jong. Toen was dat al een hoogfeest voor de hele showwereld. Toen ik met mijn carrière begon, won ik in dat programma ooit de prijs van ‘Beste Doorbraak’ met het liedje ‘Ze Zeggen’. Die song werd nooit een grote hit. Vroeger gaf men ook nog extra prijzen. Ik won ooit twee keren de Award in de categorie ‘Ambiance’, maar de enige échte Radio2 Zomerhit won ik nog nooit.”

Nooit gevloekt dat je nog nooit die hoofdprijs won?

Bart: “Och, ieder jaar doen er goede kandidaten mee. Ook dit jaar zijn er 20 sterke nominaties, met goede songs. Ik vind het een eer wanneer je geselecteerd bent bij die 20. Dat doet mij al een groot plezier. Wat ik het belangrijkste vind is, wanneer je een liedje uitbrengt dat het na enige tijd door het publiek wordt ontdekt en dat de mensen het meezingen. Dat vind ik toch belangrijker dan met een liedje op nummer 1 in de hitparade staan. Herkenning en meezingen streelt m’n ego.”

Je bent genomineerd met ‘Wat Is Jouw Geheim’. Dat liedje is echt een oorwurm aan het worden. Ga je met dat liedje misschien dezelfde weg op als Margriet Hermans, die vorig jaar ‘Lekker Blijven Hangen’ zong en tegen dat het de uitreiking van Zomerhit was, zong iedereen het mee en won ze de Radio 2 Zomerhit 2022.

Bart (lacht): “De mensen spreken mij overal aan over dat liedje. Sommigen zeggen zelfs dat ze er niet kunnen van slapen, omdat het blijft zitten in hun hoofd. De titel ‘Wat Is Jouw Geheim’ is inderdaad op een bepaald moment een soort oorwurm aan het worden, want het wordt overal herhaald. Ik zag het al terugkeren in programma’s, mensen maken er woordspelingen mee… Het is leuk dat dit liedje een eigen leven gaat leiden.”

Geeft de jarige nog geheimen?

Bart: “Och, de mensen vragen naar mijn geheimen, maar op m’n leeftijd heb ik geen geheimen meer. Alles werd ondertussen al verteld.”

Denk je dat je kan winnen of zijn de jonge artiesten je grote concurrenten?

Bart: “Dat is een heel moeilijke vraag. Natuurlijk wil ik winnen, maar die 20 genomineerden willen allemaal winnen. Ik krijg echter al heel veel sms’en en andere reacties. Het stopt niet. Mensen schrijven enthousiast dat ze al op mijn liedje hebben gestemd. Dat is een mooi teken, maar ik zal toch niet ontgoocheld zijn wanneer ik niet zal winnen.”

Iemand zei me recent dat je moet Spotify volgen en uit de top drie die daarop staat komt meestal de eindlaureaat. Deze top drie bestaat nu uit Pommelien, Metejoor en Camille. Oei, ik heb je nu toch niet ontgoocheld?

Bart: “Helemaal niet. Ik weet ook niet hoe de mensen hun stem moeten uitbrengen. Men moet inloggen via VRT Max, dan stemmen. Ik weet niet of mij generatie nog zo vlot met zoiets overweg kan. Het is dus voor mij op dat gebied koffiedik kijken. Maar ik ben blij dat ik een liedje kan zingen dat nu meedingt naar de Radio2 Zomerhit 2023. Ik hoop dat ik ook bij de laatste tien mag eindigen.”

Iedereen praat over ‘Wat Is Jouw Geheim’. Ik ben zeker dat het een hit zal worden.

Bart: “Ik denk het ook, zelfs bij optredens wordt het al luidkeels meegezongen. Tijdens optredens met de liveband zing ik het zelfs twee keren. De eerste keer zingt het publiek nog zachtjes mee, maar de tweede keer al heel luid en vol enthousiasme. Dat is een heel goed teken dat dit liedje misschien in de toekomst inderdaad een hitje zal worden.” (PADI)

Zaterdag 5 augustus om 20.45 uur op VRT 1 en VRT Max, met optredens van Arno Glorie & Bart Kaëll, Laura Tesoro, Mama’s Jasje, Mentissa, Anouk Matton, Metejoor, Jinho 9, Natalia, Bart Kaëll en Robin S. – www.bartkaell.be