Jan Wuytens trekt met het vliegtuig op buitenlandse fanreis naar Rome, en bereikte tijdens het infomoment al maximum aantal inschrijvingen

Van donderdag 18 mei tot en met zondag 21 mei verblijft zanger Jan Wuytens uit Kruiseke (Wervik) niet in ons land. Voor de allereerste keer verblijft hij dan met zijn fans in Rome, waar ze vier dagen lang kunnen genieten van Vaticaanstad, inclusief ook drie optredens van hun idool Jan Wuytens. Tijdens het infomoment schreven zich al maar liefst 50 (!!!!) fans in, het maximaal aantal personen dat kan meereizen. Men werkt nu met een ‘wachtlijst’. Als er minimaal 40 personen erop staan, dan kan ook deze groep meereizen naar Rome. Van een succes gesproken!

Voor Jan Wuytens is het geen fanreis ‘Met de trein naar Oostende’ van Spring, ‘Brussel’ van Johan Verminnen of ‘Geef mij maar Amsterdam’ van Johnny Jordaan. Helemaal niet, want Jan en echtgenote Charlotte werkten – samen met Patrick Vanlerberghe – een vierdaagse trip uit naar Rome. “Sinds 2004 ken ik Jan Wuytens”, vertelt Patrick Vanlerberghe tijdens het infomoment op vrijdagavond in De Kleine Prins in Kruiseke (Wervik). “Ik leerde hem kennen tijdens het gouden huwelijksfeest van mijn ouders, die wisten dat er ‘daar iemand’ goed kon zingen. Jan was aanwezig om die gouden huwelijksmis muzikaal op te luisteren. Mijn echtgenote is een Amerikaanse uit West-Virginia. Ik woon een deel van ’t jaar ook daar, de andere helft hier, afhankelijk van het weer. Mijn vrouw is professor musicologe aan de Universiteit in West-Virginia. Ze geeft daar ook klarinet, is sopraan. Haar stemvorming deed ze bij de plaatsvervanger van Plácido Domingo. Toen de huwelijksmis van mijn ouders gedaan was, zei mijn vrouw: Amaai, dat ventje dat aan de piano zat, die daar speelde en zong, dat is toch geen gewone hoor. Dat is iemand waarvan ik voel dat die mens er zal geraken.. Ik moest dat dan horen van iemand die muzikaal onderlegd is… In de voorbije 25 jaren bracht ik vanuit Amerika orkestgroepen naar België. Ik werkte voor een agentschap in Amerika als road-/tourmanager voor Universiteiten die orkesten van 70 tot 100 man naar Europa bracht. Als je zo’n zaken doet, dan leer je in heel Europa mensen kennen. Zo leerde ik Hélène in Rome kennen, die werkt voor een Duits agentschap. Wil je in een kerk in Rome zingen, dan moet je passeren langs die vrouw. Zo eenvoudig is dat. Hoe ik terug bij Hélène terecht kwam? Volgend jaar doet de Universiteit van West-Virginia met zo’n 100 muzikanten een tour van veertien dagen doorheen Oostenrijk, Italië en Slovenië. Zo kwam ik met Hélène terug in contact, na twee jaar corona. Zij vroeg zelf of ik nog andere projecten had. Ik sprak over Jan Wuytens, maar voor haar was dat een onbekend persoon. Ik stuurde het VTM-filmpje door waarin Jan te zien was. Nog géén vijf minuten later kreeg ik van haar telefoon en begonnen de eerste gesprekken voor een samenwerking. Zo groeide het idee om een eerste buitenlandse fanreis van Jan te organiseren. Rome is een stad van 2,8 miljoen inwoners. Wie er al eens was, wil zeker nog eens terug komen.”

Jan Wuytens: “Na het infomoment schreven zich al 50 fans in of het maximum dat we nodig hadden om die fanreis te laten doorgaan.” © PADI/Paulette

Op donderdagmorgen 18 mei of de dag van Onze-Lieve-Heer-Hemelvaart in ons land vertrekt de autobus met de ingeschrevenen vanop de parking van De Kleine Prins in Wervik naar Zaventem. Eens in Rome is er een stadstoer voorzien. Daarna trekt men naar Huis Casa Bonus Pastor op 15 minuten wandelafstand van het Vaticaans museum en de Sint Pieter Basiliek. Daar is een avondmaal in buffetvorm voorzien.Er is ook transfer met een autobus naar het eerste optreden en terug naar het hotel. Op vrijdag 19 mei is er na het ontbijt terug een (vrij) bezoek voorzien aan Rome. Ook dan is er een transfer voorzien naar het tweede optreden, inclusief avondeten. Op zaterdag 20 mei is iedereen na het ontbijt vrij, waarna men terug met een autobus naar het derde optreden wordt gebracht. Half februari wordt er wel gelegenheid geboden om in te tekenen om het Vaticaans Museum en Sixtijnse Kapel te bezoeken, maar deze tickets kunnen maar maximum drie maanden vooraf worden besteld. ’s Avonds is iedereen vrij om ergens te gaan eten. Daarna keert men terug naar Casa Bonus Pastor. Op zondag 21 mei is er nog ontbijt in het hotel, waarna men zal uitchecken. Iedereen is dan vrij, waarna men rond 17 uur terugkeert met het vliegtuig. Een autobus brengt de reizigers terug vanuit Zaventem naar de parking van De Kleine Prins in Kruiseke.

De prijs bedraagt 989 euro per persoon in een dubbele kamer, taxen inbegrepen (inclusief vliegtuig, àlle transfers per autobus in ons land en Rome, twee x avondmaal, drie x ontbijt). Inderdaad, ook inbegrepen is de vlucht heen en terug met het vliegtuig of toch al geschat op 320 euro per persoon. Een annulatieverzekering is een optie van 64 euro, maar wordt aanbevolen. Wie meereist, moet tegen 17 november een voorschot van 300 euro betalen per persoon. (PADI)

Info of inschrijven via janwuytens@hotmail.com