Jan Wuytens stopt met Landhuis De Kleine Prins in Kruiseke (Wervik) én wordt sales manager en mede-organisator in Kusttheater ’t Colisée in Blankenberge

Twee jaar lang waren Jan Wuytens en zijn echtgenote Charlotte Parez de drijvende krachten achter Landhuis De Kleine Prins in Kruiseke (Wervik). Eind dit jaar stopt dat sprookje, want Jan gaat een nieuwe uitdaging aan en begint te werken als sales manager en mede-organisator in Kusttheater Colisée in Blankenberge. Maar voor de fans geen paniek: Jan blijft ook nog altijd zingen en optreden.

We hadden het al vernomen, maar pas deze namiddag werd het officieel bekrachtigd. Zo kregen we net volgend bericht in onze mailbox: “Sommigen onder jullie voelden het al aankomen, voor anderen zal het misschien een verrassing zijn… voor onszelf is het volgende nieuws een logisch vervolg in mijn groeiende carrière. Landhuis De Kleine Prins was de voorbije twee jaar ons professionele ‘kindje’ waar we hard voor hebben geknokt. Al jaren timmer ik aan een carrière, in misschien wel de moeilijkste branche die er is: het artiestenleven, gecombineerd met horeca… maar goed, dat is ook altijd mijn droom en mijn roeping geweest. Nu is het evenwel zo, dat mijn muzikale carrière, de voorbije twee jaar, een grote boost kreeg door het alom bekende Het Witte Paard in Blankenberge. Ik kan er volledig mezelf zijn als artiest en ik word daar super ontvangen en professioneel ondersteund”, schrijft Jan in zijn mail. “Ook ben ik regelmatig werkzaam in het buitenland en treed ik nog overal op in de vele zalen die Vlaanderen rijk is. Die ‘boost’ zorgt er evenwel voor dat ik keuzes moet maken… ik kreeg in Het Witte Paard de aanbieding om er aan de slag te gaan als sales manager en mede-organisator in Kusttheater ‘t Colisée. Naast de vele shows die ik er mag spelen, is dit dus een drukke agenda. Dat maakt dat wij met ingang van 1 januari 2024 alle activiteiten in Landhuis De Kleine Prins zullen stop zetten. Aan de fans: niet getreurd want ik blijf door Vlaanderen trekken met mooie concerten. En je kan mij daarnaast dus ook komen bewonderen in Het Witte Paard. Tot snel! Jan”, besluit hij zijn schrijven. (PADI)