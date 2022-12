Jan Wuytens en Lissa Lewis houden kerstconcert in de Onze-Lieve-Vrouwkerk in Oostnieuwkerke

Op vrijdag 23 december beginnen Jan Wuytens uit Wervik en Lissa Lewis om 19.30 uur aan hun kerstconcert in de Onze-Lieve-Vrouwkerk in Oostnieuwkerke. Ook The Sonny Boys zijn van de partij.

Het wordt een uitgebreid concert van twee keer één uur, helemaal in Amerikaanse kerstsfeer, met duetten zoals ‘The Christmas Song’ van Nat King Cole en Nathalie Cole, ‘The Prayer’ van Andrea Bocelli en Celine Dion…en tal van andere super nummers. “Mijn persoonlijke nummers zijn dan weer liedjes uit het klassieke genre, zoals ‘Adeste Fideles’, ‘Ave Maria’ van Schubert, enz… Lissa haar nummers zijn Nederlandstalig. We brengen allebei een brede waaier aan songs, waarbij de Amerikaanse sfeer toch primeert. We worden begeleid door maar liefst zeven topmuzikanten van The Sonny Boys. Hans Servranckx is onze pianist, maar ook de arrangeur van de nummers. Alle nummers werden door hem, één voor één onder de loep genomen en voorzien van een uitgebreid en prachtig arrangement”, stipt Jan Wuytens nog aan. (PADI)

De deuren openen om 19.30 uur. Eén ticket kost 30 euro. Tickets en info: 0474 88 43 31 – 0475 78 63 98.