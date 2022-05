Jan Wuytens: “De frustratie omtrent mijn bekendheid met m’n klassieke repertoire in Vlaanderen heeft plaats gemaakt voor aanvaarding”

Wendy Van Wanten – afkomstig uit Oostende – uit Aalter en Jan Wuytens – afkomstig uit Oostnieuwkerke – uit Kruiseke (Wervik) staan tijdens de komende zomerperiode samen met de show ‘Jubilee aan Zee’ in Het Witte Paard in Blankenberge. Op maandag- 27 en dinsdagnamiddag 28 juni brengt Jan, samen met Jean-Pierre Maeren alias De Popkoning, ook een komisch programma in De Kleine Prins in Kruiseke. In het najaar reist Jan voor een klassiek project naar Praag en ook naar West-Virginia (Amerika). Jan blijft zijn klassiek én crooner genre trouw. In eigen land levert dat niet zo’n erkenning op, maar hij blijft zijn eigen Vlaanderen én zijn eigen zaak Landhuis De Kleine Prins in Kruiseke wél trouw. “De frustratie omtrent mijn bekendheid met m’n klassieke repertoire heeft al plaats gemaakt voor aanvaarding”, bekent Jan.

Een babbel met Wendy en Jan is altijd leuk. De ene vertelt, de andere lacht, en omgekeerd. Beiden kennen elkaar dan ook al meerdere jaren.

Hoe gaat het met jullie?

Wendy: “Het gaat heel goed met ons, al jarenlang. Ik leerde Jan acht jaar geleden kennen in de catacomben van La Palma in Gits. ’t Is al een eeuwigheid geleden (lacht). Vanaf het eerste moment klikte het tussen ons. Ik zag hem evolueren, wilde mij ontfermen over Jan. Ik ben zo blij dat hij met zijn talent hogerop geraakt. Iedereen moet hem kennen. Hij is zo goed bezig in het vtm-programma ‘I Can See Your Voice’. Hij kan mensen raken met zijn wondermooie stem.”

Je jaar is dus al geslaagd. Je was te zien in dit vtm-programma en in ’t najaar trek je naar het buitenland.

Jan: “Inderdaad, voor wellicht een tournee in Praag en één in West-Virginia in Amerika. Het genre dat ik breng is meer voor het buitenland. Die man die mij wil lanceren vindt ook dat Vlaanderen daarvoor te klein is. Het klassieke genre is hier geen succes. Let op: er is wel een markt voor qua publiek, een massa volk hoort dat graag, maar de media neemt dat niet op.”

Wendy: “Wij traden al samen op met ons klassiek repertoire en kregen telkens een staande ovatie. Zijn stem raakt de mensen.”

Doen jullie iets samen in Het Witte Paard?

Jan: “Ja, enkele duetten. We werken allemaal samen, maar we brengen ook apart enkele medleys. We zingen ook elk afzonderlijk, zoals ook David Vandyck en Jacky Lafon dat doen. Ik mag ook meespelen in een sketch en dat vind ik wel leuk.”

Wendy van Wanten en Jan Wuytens © PADI/Daniël

Sketchen spreken je wel aan. Je brengt ook zo’n show in juni. Juist?

Jan: “Inderdaad, samen met De Popkoning, waarmee ik al vier jaar samen werk. Ook met hem klikt het. Jean-Pierre Maeren is een crème van een gast om mee samen te werken. We improviseren. Dat is super, die spontaniteit en dat is belangrijk. Ik ben echt fan van humor. West-Vlaamse humor, maar okee, ’t is om het even welke humor. Met Jean-Pierre en eveneens met Wendy klikt dat op het podium. Een kwartier voor de show weet ik van De Popkoning wat hij brengt en voila, ik weet wat ik moet doen. Zo gaat dat, pure improvisatie. ‘Het Lachvaccin’ brachten we al in acht shows in Evergem. We willen nu dezelfde show in West-Vlaanderen brengen, met de première op .. in De Kleine Prins in Kruiseke (Wervik). We willen dat dan verder uitbreiden in onze provincie.”

Brengen jullie nog muzikaal iets uit of focussen jullie zich vooral op de shows in Het Witte Paard?

Wendy: “Het is een investering die ik zelf moet doen, waardoor ik voorlopig niets meer uitbreng.”

Jan: “Ook ik breng nu in Vlaanderen niets meer uit. Ik ga mijn pijlen richten op Het Witte Paard en dan ga ik mij focussen op het buitenland. Voorlopig breng ik niets meer uit, later zie ik dan wel.”

Waarom ben je gevraagd voor het buitenland?

Jan: “vtm maakte een compilatie van ‘I Can See Your Voice’. In enkele weken tijd werd dat filmpje al een half miljoen keren bekeken. Dat is toch gigantisch voor iemand die niet zo bekend is. Je ziet dan ook de reacties over heel Vlaanderen die ik niet ken, maar die mij hebben leren kennen. Dat zijn reacties van heel veel mensen. Ik ben afkomstig van Oostnieuwkerke. Patrick Vanlerberghe – eveneens uit Oostnieuwkerke – is manager van alle grote koren en symfonische orkesten vooral in Amerika, waar hij al 35 jaar woont. Patrick kent mij al vanaf mijn geboorte. Net na dat programma op vtm zei Patrick dat we nu eens iets moesten daarrond doen en niet laten in slaap vallen. Hij probeert mij te lanceren op klassiek gebied in het buitenland. In Vlaanderen beteken ik met dat klassieke genre niet zoveel. De frustratie omtrent de bekendheid in Vlaanderen heeft plaats gemaakt voor aanvaarding. Ik legde mij daarbij neer.”

Wendy: “Komkom, je bent een laatkomer.”

Jan: “Ik ga nu morgen geen schlagers zingen. Ik ben een klassieke zanger en wil mij blijven focussen op het klassieke genre. Ik ben geen Christoff, die de uitblinker is in zijn genre en die ook meer rondhuppelt op een podium dan ik. Ik wil vooral graag mijn stem laten horen aan de mensen.”

Hoe is het met de voorbereidingen van Het Witte Paard?

Wendy: “Goed, het is plezant. Gelukkig zijn we vroeg begonnen. Het is veel om te onthouden. Dansen, internationale teksten zingen, enz. We hebben veel huiswerk, maar we kijken ernaar uit.” (PADI)

Maandag 27 en dinsdag 28 juni: De Popkoning en Jan Wuytens in Landhuis De Kleine Prins in Kruiseke (Wervik). Toegang: 30 euro (middagmaal, show én dessert) – Vanaf 22 juli tot en met 18 september: ‘Jubilee aan Zee’ met Jacky Lafon, Wendy Van Wanten, Jan Wuytens, David Vandyck en Frank Van Erum, showballet en special act. Iedere vrijdag, zaterdag en zondag om 14.30 uur in Het Witte Paard, Visserstraat 53 in Blankenberge. Tickets: 39 euro (rang 1), 29 euro (rang2). Info en tickets: 050 41 11 00 – www.witte-paard.be.