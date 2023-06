Jan Van Esbroeck, CEO be•at, over de Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke: “Na de zomer evalueren we en zitten we terug samen: een nieuw contract of kiest de gemeente voor iets anders?”

Drie jaar geleden verklaarden veel mensen zaalexploitant be•at én ook Middelkerke gek toen ze spraken dat ze een concertzaal zouden neerzetten, die twee maanden later terug zou worden afgebroken. Het was dan nog dé tijd van corona. De start was er één met vallen en opstaan, maar vorig jaar mocht be•at voor de 18 shows maar liefst 50.000 mensen verwelkomen. Het contract was voor drie jaar. Stopt na de zomer de samenwerking tussen Middelkerke en be•at? Of blijven ze ‘moatjes’ en worden er ook in de zomer van 2024 nog events georganiseerd op dezelfde locatie? Over één iets was Jan Van Esbroeck wel direct heel duidelijk: “Er is geen sprake van dat we met onze events naar het nieuwe casino verhuizen!”

“We staan hier voor het derde jaar. Blik ik terug, dan is er in die korte periode veel gebeurd. Niet enkel in onze sector, maar ook hier ter plaatse”, zegt Jan Van Esbroeck. Bij aanvang wisten we zelfs niet door de corona of we hier mochten beginnen. Toen was dat nog een open vlakte. De gemeente deed z’n best om er een heel mooi park van te maken. We zijn blij dat we hier voor de derde keer mogen staan met een toch innovatief project, want dat wordt niet overal gedaan: een concertzaal neerpoten om die dan twee maanden later af te breken. Ons project kent ook belangstelling in het buitenland wegens z’n structuur en exploitatiemodel. Voor ons was het een soort laboratorium voor heel Europa. We testen hier wel eens nieuwe dingen uit, die we kunnen uitrollen.”

Vorig jaar stonden er 18 artiesten op de affiche, nu precies ‘maar’ 16. Hoe komt dat?

Jan: “Vorig jaar hadden we er inderdaad 18, nu 16 maar er kan nog ééntje bij komen. Het is nog even afwachten. We streven wel altijd naar voldoende variatie. We hebben nu nieuwe shows: Abba en Frans Bauer met Sieneke. We hebben ook artiesten van het eerste jaar terug erbij genomen, zoals Alex Agnew en André Hazes.”

Je sprak dat de alternatieve muziek de weg niet vindt naar Middelkerke. Hoe komt dat?

Jan: “Het is de kip en het ei hé. Creëer je geen aanbod, dan kan het publiek er niet naartoe komen. Ik ben wel een beetje teleurgesteld in de traditioneel organisatoren, want wat heet alternatieve muziek? Ze geven ons de kans niet om dat uit te testen. Ooit stond Het Zesde Metaal hier. Inderdaad, dat was niet zo’n groot succes, maar dat was pas laat aangekondigd en dat was ook niet het enige concert in de regio. Maar Het Zesde Metaal zelf was wél tevreden over hun optreden. Ze zeiden dat ze mensen zagen zitten in het publiek die ze anders tijdens hun optredens niet bemerken. Ze spraken dus wel nieuwe mensen aan op onze locatie. Besluit: hier optreden zorgt voor een verbreding van hun publiek. Spijtig genoeg is er een onderdeeltje van de muzieksector die daar niet hetzelfde over denkt.”

Drie jaar geleden zei je dat het een contract was van drie jaar. Dat loopt dus af na deze zomer. Trekken jullie volgend jaar naar het nieuwe casino van Middelkerke of blijven jullie toch op deze locatie verder zomerevents organiseren?

Jan: “Wat het casino betreft: daar is geen sprake van. Dat driejarig arrangement klopt wel, zowel van ons naar de gemeente toe, van de gemeente naar ons toe, en ook van ons naar ons hoofdkantoor in Londen toe. We wilden drie jaar de tijd nemen om dit project uit te testen, om eruit te leren. Na deze editie gaan we evalueren.”

Evalueren: verder doen of hier stopt dit verhaal?

Jan: “Dat zou kunnen. Al die opties liggen nog open. Uiteraard is de gemeente een belangrijke factor. Zeggen ze: we willen eens iets anders, je bent niet meer welkom. Dat zou kunnen, maar ik denk niet dat dit zo zal uitdraaien. Anders leggen we ons daarbij neer. Het ligt nog helemaal open.”

Bruno Bouniton, Jan Van Esbroeck en Jean-Marie Dedecker. © PADI/Jens

We spraken ook kort met burgemeester Jean-Marie Dedecker.

Ben je blij dat de be•at hier terug is?

Burgemeester: “Ik ben niet enkel blij, maar ook fier dat ze terug gekomen zijn. Het was een heel mooie start en dan die coronaperiode om het dan vol te houden om het hier allemaal te doen. Nu zitten we aan de derde editie, terug vernieuwend qua opbouw, met alles erop en eraan. Ze serveren een heel goede pleiade aan artiesten die langskomen: van Alex Agnew tot zelfs André Hazes, K3 en de jaarlijkse klassieker is Het Schlagerfestival.”

Is dit hier de laatste editie op deze locatie? Kiezen ze misschien toch voor het nieuwe casino in de zomer van 2024?

Burgemeester: “Het ene sluit het andere niet uit, maar het casino heeft een totaal ander publiek. We hebben hier ook nog ‘Tien-om-te-Zien op de Zeedijk. Iedereen heeft zijn specifiek artiesten en publiek dat het aantrekt. Het casino gaat op 23 december 2023 open. Vorig jaar op 13 mei werd de eerste kraan geplaatst. Eind juni zijn alle bouw- én glaswerken klaar en beginnen ze met de binnenafwerking. Op 23 december 2023 is het afgewerkt en één dag later is er daar al een kerstconcert. En wat de Proximus Pop-Up Arena betreft: we hebben een contract voor drie jaar. Na de zomer zitten we terug aan tafel en zien we hoe het verder zal evolueren.” (PADI)

Vanaf zaterdag 8 juli tot en met vrijdag 18 augustus. Check de artiesten en tickets via www.popuparena.be