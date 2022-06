Jan Van Dyke ontvangt erepenning van Stad Antwerpen op laatste voorstelling van ‘De Show van m’n Leven’

Zondag 12 juni was het de allerlaatste voorstelling van’ JAN VAN DYKE – DE SHOW VAN M’N LEVEN’ in Theater Elckerlyc in Antwerpen. Burgemeester Bart De Wever woonde de voorstelling bij en verraste nadien Jan Van Dyke met een erepenning van de Stad Antwerpen. Jan Van Dyke ontving de erepenning uit handen van burgemeester Bart De Wever uit naam van alle Antwerpenaren. “Want na meer dan 50 jaar internationale carrière, is Jan in Antwerpen echt thuis.“

Het aanwezige publiek was getuige van dit bijzondere moment en gaf Jan een prachtig applaus en een minuten lange staande ovatie. Burgemeester De Wever feliciteerde ook Patrick Onzia, Kobe Van Herwegen, Goele De Raedt, Franky Boy, zangeres Sofie, Lou Roman en regisseur Dirk Van Vooren met de voorstelling. Een prachtige afsluiter van deze reeks live shows. (PADI)