Jan Smit over ‘Hoofd Leeg, Hart Vrij’: “Ik vertel mijn eigen verhaal hoe ik mezelf voorbij ben gelopen”

Jan Smit heeft een nieuwe single. Met ‘Hoofd Leeg, Hart Vrij’ warmt de nog altijd populaire Nederlandse artiest zich op voor zijn tweede optreden in het Antwerpse Sportpaleis op zaterdagavond 18 juni. Dit concert werd twee keren verplaatst door corona. Jan kijkt er ontzettend naar uit. We sloegen met hem een babbel bij Hotel Van der Valk in Mechelen.

Met een positief geladen singel ‘Hoofd Leeg, Hart Vrij’ viert Jan Smit voluit het leven en zingt hij openlijk over de vrijheid. Jan maakte een klik in zijn hoofd en laat zijn agenda zijn leven niet meer bepalen. De zanger uit Volendam wil niet meer van ’t ene naar ’t andere optreden hollen. Hij vult zijn agenda – in afspraak met zijn manager – nu enkel nog met een beperkt aantal optredens. Of dat zal blijven lukken? Misschien wel, maar zal hij in de toekomst verder kunnen weerstaan aan de roep van organisatoren, die deze sympathieke artiest ook op hun podium willen verwelkomen?

In jouw nieuwe single ‘Hoofd Leeg, Hart Vrij’ zing je over ‘de vrijheid die je in jouw leven opnieuw hebt herontdekt?’ Wat bedoel je precies met die vrijheid?

Jan: “Dat komt door corona, maar ook door de keuzes die ik nu maak door veel meer vrijheid en vrije tijd te nemen, waardoor ik veel meer kan genieten van mijn sociale leven. Dat deed corona met ons, omdat je onbewust gedwongen was om te gaan kijken en te genieten van de dagelijkse dingen. Ik was altijd weg van huis, waardoor ik het gevoel had dat ik geleefd was terwijl ik altijd mijn eigen keuze maakte. Maar je belooft dingen, je belooft een tournee van 100 dagen te doen en dan zit je daar aan vast. Nu ga ik dat niet meer doen. Nu ga ik minder hooi op mijn vork nemen, minder ja zeggen. Of ik dat zal volhouden? We doen nu in de praktijk dat dit kan door heel goed te communiceren met mijn manager Aloys. We kiezen de mensen van wie we energie terugkrijgen, zoals jij die mij nauw aan het hart ligt. We gaan dat ook doen met het Antwerpse Sportpaleis en later in november met mijn optreden de ‘Toppers’. Ik geef ook nog commentaar bij het Eurovisiesongfestival, maar anders staat er voor dit jaar niet zoveel in m’n agenda vermeld.”

Is jouw nieuwe single de voorbode van nog meer nieuwemuziek?

Jan: “Ik heb een nieuw album dat al één jaar is afgewerkt, maar we willen het juiste moment kiezen. Zoals met deze single ‘Hoofd Leeg, Hart Vrij’: het land gaat weer open. De mensen willen weer naar buiten, willen weer concerten bijwonen. De mensen gaan weer genieten van het mooie weer.”

De nieuwe singlehoes van Jan Smit werd op een chocoladefles vereeuwigd. © PADI

Voorzie je het nieuwe album dit jaar nog uit te brengen?

Jan: “Dit jaar zal het album zeker nog verschijnen. Voor of na de zomer, dat weet ik nog niet. We kijken wat deze single doet. Misschien brengen we in de zomer nog een single uit en pas dan het album, of misschien brengen we de cd toch al uit in juni. We zien wel.”

Het eerstvolgende, grote optreden in Vlaanderen is het Sportpaleis op zaterdag 18 juni. Hoe bijzonder was die eerste keer voor jou?

Jan: “Dat blijft in mijn herinneringen gegrift als het mooiste concert dat ik ooit gaf. Dat kwam door de ambiance, de sfeer, de combinatie met de gastoptredens, mijn kinderen die present waren. Dat was uniek. Ik zit met veel energie. Dit concert werd twee keren verzet, zodat we er dan ook echt naar uitkijken. Een zaal is niet een zaal hoor. Aan Ahoy heb ik fantastische herinneringen, maar dit concert in Vlaanderen: ik kreeg daar de meeste kriebels van.”

Wat verwacht je en hoe gaat dat tweede keer Sportpaleis eruit zien? Ga je tijdens dat concert ook al nieuwe liedjes uitproberen?

Jan: “Ik ben ontzettend uitgerust, ga er helemaal voor. Ik ben gebrand om het te evenaren en ik wil daar vlammen. De twee verschenen singles komen aan bod, maar nog niet de nummers die op het nieuwe album staan.”

We zijn ook benieuwd wanneer je terug komt naar West-Vlaanderen?

Jan: “We zijn nu bezig met de planning voor een kleine theatertour in het najaar. We zien nog wel…”

Vorige zomer gaf je in de Proximus Pop-Up Arena Middelkerke een concert met je band. Hoe fijn was dat? Komt daar nog een vervolg op?

Jan: “Fantastisch! Dat was mijn eerste concert na maanden van stilte en dat was enorm spannend. Zou het publiek afkomen? Hoe zouden ze reageren? Maar dat zoveel mensen de moeite deden om daar present te zijn, dat gaf mij zoveel voldoening.”

Wat maakt voor jou dat Eurovisiesongfestival zo bijzonder?

Jan: “Daar denk ik nog wekelijks aan terug. Omdat het zo groots is én met een hele groep mensen wordt gebracht. We zaten wekenlang met de presentatoren in een bubbel. Wij viertjes zaten weken echt in een bubbel en werden getest, maar dat verliep allemaal goed.”

Naast het presenteren en je werk als commentator kan je ook nog altijd als artiest deelnemen aan het Songfestival. Is dat iets wat nog op jouw lijstje staat?

Jan: “Op 9 mei ga ik naar Turijn. Ik doe dat samen met Cornald Maas, collega bij AVROTROS. Hij is de kenner, ik geef mijn mening. Ik zou in principe op de dag zelf kunnen komen en een objectief oordeel vellen, maar dat doe ik niet. En de Belgische inzending? Sorry, die heb ik nog niet gehoord. Ik kan er dus nu nog geen oordeel over vellen. De week voor het festival neem ik mijn Spotify-lijst, zet ik dat album aan en luister ik naar alle liedjes van die landen. Maar wanneer je op de locatie bent en je ziet de act erbij, pas dan kan je een eindoordeel vellen. Wie meedoet, zijn meestal talenten, maar sommigen vallen toch door de stress voor een miljoenenpubliek door de mand. Denk maar aan Madonna. Die was gast, maar die zong – met alle eerbied – uit de maat. Dat was niet wat wij van Madonna verwachten. Iedereen heeft wel eens een slechte dag. Of ik zou deelnemen? Vroeger heb ik dat overwogen, maar nu niet meer. Toen dacht ik dat ik alles één keer moest meemaken. Ik mocht het al presenteren. Dat was zo’n fantastische ervaring. Ik ben op dat gebied dus voldaan. Ik zou nu aan zoiets niet meer deelnemen.”

‘Hoofd Leeg, Hart Vrij’, jouw nieuwe single is een positieve, optimistische song. Naast jouw persoonlijk verhaal is er nog een boodschap rond dat liedje dat je wil meegeven aan mensen? Moeten we meer ‘tevreden zijn met wat we hebben’? Is het dat waarover je zingt?

Jan: “Dat moet altijd zo zijn: tevreden zijn met wat we hebben. Ik vertel mijn eigen verhaal hoe ik mezelf voorbij ben gelopen. Het is niet een boodschap van pak aan en doe er wat mee. Het komt vanuit mijn eigen ervaring. Ik krijg veel reacties van mensen die zich identificeren met die haast, die onrust in hun hoofd. Dat is zonde als dat niet nodig is… Neen, alle liedjes zijn niet in dezelfde stijl op het album. Het gaat van volksfeestjes tot ballad, ’t is ontzettend breed. Dat vind ik net leuk wanneer er een aantal liedjes erop staan voor de feesttent, enkele voor de radio, enkele om bij weg te dromen en om bij stil te staan. Die combinatie aan een album maakt het juist leuk.”

Tot slot: je bent serieus vermagerd. Komt dat door het rustiger leven?

Jan: “Door rustiger te leven was ik bijgekomen. De zomer staat voor de deur. Ik wil fit zijn als ik naar ’t Sportpaleis kom. Val je af, dan ben je fitter en dat komt je ten goede bij het zingen. Ik probeer drie keren per week te sporten, maar dat lukt niet altijd. Natuurlijk let ik op m’n voeding. Maar ik probeer vooral de maaltijden zoveel mogelijk te beperken.” (PADI)

Zaterdag 18 juni 2022 in het Antwerpse Sportpaleis. Info en tickets:www.ticketkopen.eu