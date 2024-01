Jan Smit komt op 7 december 2024 naar Schiervelde in Roeselare met ‘Het Beste Van Jan Smit’

Na een vliegende start met zijn theatertour ‘Het Beste van Jan Smit’ vorig weekend in de Antwerpse Koningin Elisabethzaal, speelt Jan Smit op dit eigenste moment ook een tot de nok gevuld Kursaal Oostende helemaal plat met deze exclusieve show voor Vlaanderen. Voor de West-Vlaamse fans die er vanavond niet bij konden zijn of zij die gewoon zin hebben in nog een rondje ‘Het Beste van Jan Smit’, heeft de sympathieke Volendammer erg goed nieuws. Het enorme succes van de show en de aanhoudende vraag naar tickets, deed Jan besluiten een extra show in West-Vlaanderen aan zijn agenda toe te voegen. Op zaterdag 7 december 2024 brengt Jan Smit zijn grootste hits, bekendste meezingers en persoonlijke favorieten in Schiervelde Roeselare.

Er was al langer vraag van de fans naar een tournee waarin ik alleen maar mijn bekendste en meest geliefde nummers breng”, zegt Jan Smit. “Nu ik de gezegende leeftijd van 38 jaar bereikt heb, vind ik het er zelf ook wel tijd voor (lacht). Het publiek kan uit volle borst meezingen met liedjes zoals ‘Als De Nacht Verdwijnt’,‘Vrienden Voor Het Leven’, ‘Cupido’, ‘Laura’ en ‘Als De Morgen is Gekomen’, maar ik speel ook mijn persoonlijke favorieten tijdens ‘Het Beste van Jan Smit’. Het is vrij uniek dat we dit exclusief in Vlaanderen doen en zelfs de setlijsten werden daarvoor aangepast. Bij jullie is ‘Hoeken van de Kamer’ bijvoorbeeld één van mijn populairste liedjes en dankzij de sociale media inmiddels razend populair bij de jeugd. Dat liedje hoort in Vlaanderen gewoon thuis op de setlijst van ‘Het Beste van Jan Smit’. Bij het eerste concert in Antwerpen ging het dak van de Koningin Elisabethzaal er alvast helemaal af en ik ken het publiek in Kursaal Oostende ondertussen ook al een beetje, dus ik verwacht daar vanavond zeker niet minder. Ik ben dan ook heel blij dat ik na de komende shows in Hasselt en Gent, in december 2024 nog een keertje mag terugkeren naar West-Vlaanderen met ‘Het Beste van Jan Smit”, besluit Jan. (PADI)

Tickets voor ‘Het Beste van Jan Smit’ op zaterdag 7 december 2024 in Schiervelde Roeselare, kan je nu bestellen viawww.ticketkopen.eu