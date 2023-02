Jan Smit komt met ‘Boven Jan’ ook naar Vlaanderen, maar wij gingen al kijken naar zijn show in Theater De Kring in Roosendaal (Nederland)

Jan Smit is begonnen aan zijn theatertour ‘Boven Jan’ en komt ook naar België om zijn gelijknamig nieuw album voor te stellen in de theaterzalen in Vlaanderen.

We mochten al eens gaan kijken in een klein theaterzaaltje ‘De Kring’ in Roosendaal, waar er ongeveer 800 personen konden neerzitten. Jan was een tijdje afwezig, mede door corona maar ook eind 2019 door een burn-out. Nu is hij dus terug met een nieuw album ‘Boven Jan’ en ook een theatertournee. Na zijn tweede liedje nam hij rustig de tijd om daarover te babbelen tegen het publiek, heel intiem en eerlijk. Hij vertelde onder andere dat hij sinds zijn 11 jaar nooit anoniem kon zijn, en het hij het daar best wel lastig mee had. Nergens kon hij ergens zitten zonder herkend te worden. Hem dat horen zeggen schept meteen een intieme sfeer. Hij maakte ook grapjes met het publiek en bracht naast zijn nieuwe nummers natuurlijk ook zijn grootste hits. Tijdens de liedjes liet hij weten dat hij niet aansprakelijk wilde gesteld worden, omdat er tijdens deze show met zittend publiek misschien wel te enthousiast werd rechtgestaan en meegezongen.

Jan Smit in actie op het podium. © Robert Gort Fotografie

Zijn nieuwst single ‘De Spiegel’ bracht hij met zijn gitaar, een lied waarin hij aan zelfreflectie doet en letterlijk naar zichzelf kijkt in de spiegel. Achteraf nam hij even tijd om tegen het publiek te zeggen dat je niet altijd goed kan doen, soms is het goed om eens niet goed iets te doen. Hij wees naar een fan vooraan in de zaal die daarnet de sjaal van een dansende fan in het gezicht kreeg. Ook dat is dus goed, terwijl het niet goed is, zegt hij al lachend. Het viel op dat de belangrijkste thema’s in Jan Smit zijn leven aan bod komen in zijn liedjes: liefde, vriendschap en jezelf zijn. Het voelde heel intiem aan in deze kleine zaal. Zijn ingetogen liedjes kwamen mooi tot hun recht, maar ook zijn blije meezingers zijn fantastisch door de dichte band tussen zanger en publiek. Zijn zevenkoppige band versterkte alleen maar het live gevoel, de muziek vult de ruimte met nostalgie maar ook met nieuw werk. Leuk om Jan Smit terug in zijn element te zien, en hij geniet zichtbaar. (PADI & Sandro)

Op 11 maart is er de Vlaamse première in Stadsschouwburg Antwerpen. Aansluitend speelt Jan nog in Capitole Gent(19 maart 2023), Trixxo Hasselt (10 juni 2023) en Kursaal Oostende (23 juni 2023).