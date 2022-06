Jan Smit kan na ‘999 dagen’ eindelijk zijn publiek omarmen in het Antwerpse Sportpaleis

Zaterdagavond was het Antwerpse Sportpaleis een tweede keer goedgevuld voor ‘Jan & Alleman’, het grote meezingconcert van Jan Smit. Samen met de band van Marcel Fisser (Beste Zangers) zong Jan zijn grootste hits en bracht hij enkele opvallende nummers met gastartiesten Pommelien Thijs, Gers Pardoel, De Romeo’s én het dj-duo (Kobe) Ilsen & (Viktor) Verhulst. Voor de fans was er extra goed nieuws, want met zijn gloednieuwe theatertournee ‘Boven Jan’ staat Jan Smit in het voorjaar van 2023 in Stadsschouwburg Antwerpen (11/03), Capitole Gent (19/03), Kursaal Oostende (7/04) en Trixxo Theater Hasselt (10/06).

Net als tijdens zijn eerste doortocht, was ook het tweede Sportpaleisconcert voor Jan Smit, dat plaatsvond op zaterdag 18 juni 2022, onvergetelijk: “Ik heb van de eerste tot de laatste minuut genoten van dit optreden. Als artiest blijft een optreden in het Sportpaleis een unieke ervaring. Ik ben blij dat ik dit opnieuw mocht delen met het talrijke publiek, de band, mijn collega-artiesten én de mensen die ik graag zie”, zei Jan Smit na afloop van het ruim twee en half uur durende concert.

Maar ook op het podium vertelde Jan tegen het publiek. “Eindelijk, na ‘999 dagen’ zijn we hier samen”, zei Jan. Hoorden we dat goed: 999 dagen? Vast wel, want dit concert moest door corona maar liefst twee keren worden uitgesteld. Maar eindelijk was het zover. In een heel warm Sportpaleis besefte Jan dat ook hij het heel warm zou krijgen. “Ik heb al spijt van dit jasje”, lacht Jan toen hij nog maar enkele liedjes had gezongen. “Maar ik zei aan m’n vrouw dat ik pas aan liedje elf zal veranderen en dus moet ik het volhouden.”

Pommelien Thijs Gers Pardoel,De Romeo’s

Jan en Pommelien © PATRICK DEPYPERE

Jan zong niet alleen zijn grootste hits, samen met zijn liveband bracht hij ook enkele verrassende duetten. Pommelien Thijs, bekend van #LikeMe, beet de spits af en zong met Jan het prachtige ‘Nu Wij Niet Meer Praten’, een song waarmee ze samen met Jaap Reesema recent een dikke hit scoorde. Ook Gers Pardoel, de Nederlander die o.a. dankzij zijn Vlaamse vriendin en manager tegenwoordig nog meer op Vlaamse dan Nederlandse bodem verblijft, was van de partij. Samen met Jan bracht Gers een duetversie van zijn ‘Bagagedrager’. Tien jaar geleden scoorden De Romeo’s en Jan Smit met ‘Zingen Lachen Dansen’ niet alleen een monsterhit, maar het nummer was ook de basis van een intense vriendschap. Met veel plezier nodigde Jan Romeo’s Chris Van Tongelen, Gunther Levi en Davy Gilles, net als tijdens zijn eerste Sportpaleisconcert in 2018, opnieuw uit in de Antwerpse concerttempel.

Door corona werd de datum van Jan Smit z’n 2de Sportpaleisconcert twee keer gewijzigd, waardoor Gert (Verhulst) en James (Cooke) er wegens andere verplichten zaterdagavond helaas niet bij konden zijn. Wel aanwezig was het bevriende dj-duo (Kobe) Ilsen & (Viktor) Verhulst, waar Jan, samen met Gert & James, vorige zomer de hitsingle ‘Mooie Zo’ mee uitbracht. Met veel pyro’s op het podium zorgden Jan, Viktor en Kobe letterlijk voor heel veel vuurwerk en sfeer in het Sportpaleis.

Boven Jan’-theatertournee zaterdag 11 maart 2023StadsschouwburgAntwerpenzaterdag 19 maart 2023Capitole Gent.Kursaal Oostende,vrijdag 7 april 2023zaterdag 10 juni 2023Trixxo Theater Hasselt.

Naast zijn warme uitstraling en charisma heeft Jan Smit ook nog eens de geweldige gave dat het publiek tijdens zijn optredens en concerten bijna letterlijk aan z’n lippen hangen. In het Sportpaleis werd er luid geapplaudisseerd toen Jan op het podium zijn nieuwe ‘Boven Jan’-theatertournee aankondigde. Samen met zijn muzikanten brengt Jan zijn grootste hits, aangevuld met nieuwe nummers uit een album dat nog voor de start van die tournee verschijnt. De theaterconcerten van Jan Smit starten in Vlaanderen op zaterdag 11 maart 2023 in Stadsschouwburg Antwerpen. Op zaterdag 19 maart 2023 speelt Jan in Capitole Gent. Daarna rijdt hij door naar Kursaal Oostende, waar hij op vrijdag 7 april 2023 concerteert. Het laatste ‘Boven Jan’-concert in Vlaanderen vindt plaats op zaterdag 10 juni 2023 in Trixxo Theater Hasselt. (PADI)

De Romeo’s © PATRICK DEPYPERE

Tickets en info vind je op www.ticketkopen.eu

Jan wandelde ook doorheen de zaal. © PATRICK DEPYPERE