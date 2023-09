Jan Smit en Marco Schuitmaker trekken met een Vlaamse versie ‘Van Hasselt tot in Gent’

Als twee topartiesten elkaar vinden, ontstaan er vaak mooie dingen. Jan Smit (‘Als de nacht verdwijnt’, ‘Als de morgen is gekomen’) bracht als Jantje Smit in 1999 ‘Van Goes tot Purmerend’ uit, een song die op zijn optredens één van de meest aangevraagde liedjes is, maar die hij al een tijdje niet meer zingt. Tot voor een paar weken, want Jan besloot om een nieuwe versie op te nemen met niemand minder dan Marco Schuitmaker, de jongeman die met ‘Engelbewaarder’, goed voor bijna 38 miljoen Spotify-streams, één van de grootste Nederlandstalige hits van het moment scoort in de Lage Landen. De magie van het gelegenheidsduo werkt, want ondertussen staat de teller in no-time al op bijna 1.000.000 Spotify-streams. Speciaal voor Vlaanderen verscheen een gloednieuwe versie en wordt het opnieuw ‘feest in de tent’, maar dan wel ‘Van Hasselt tot in Gent’. In die twee steden is Jan Smit volgend jaar te gast met zijn exclusief voor Vlaanderen, unieke ‘Het Beste Van Jan Smit’-theatertournee. Samen met zijn liveband zingt de populaire artiest zijn grootste hits. “Maar we komen niet alleen naar het Hasseltse Trixxo Theater (15 maart 2024) én Capitole Gent (2 juni 2024), eerst stoppen we met de band nog in de Antwerpse Elisabethzaal (13 januari 2024) én Kursaal Oostende (20 januari 2024). Dat worden prachtige concerten waar ik nu al ontzettend hard naar uitkijk.”

Van Jan Smit kennen we de ‘ususal suspects’ en wordt er nog steeds vlotjes meegezongen met zijn klassiekers ‘Ik zing dit lied voor jou alleen’, maar ook ‘Als de morgen is gekomen’ én in Vlaanderen het populaire ‘De hoeken van de kamer’. Dat immense hitrepertoire bereidt de Volendammer bij ons nog een beetje verder uit met de gloednieuwe meezinger ‘Van Hasselt tot in Gent’. “Eigenlijk is het een universeel ‘feest in de tent’-liedje, want overal kan iedereen het vlot meezingen. Op schlagerfeestjes, in de Moose Bar, op café, in de tenten of gezellig thuis is het een echte oorwurm. Speciaal voor Vlaanderen hebben we een aparte versie gemaakt en uiteraard is het niet alleen feest in Hasselt en in Gent, maar ook in alle dorpen en steden daartussen, én daar nog ver buiten (lacht). We hebben in het origineel ‘Van Goes tot Purmerend’ vervangen door ‘Van Hasselt tot in Gent’, omdat het lekker bekt en meezingt”, zegt Jan Smit enthousiast.

Opmerkelijk is dat Jan Smit voor zijn nieuwe single Marco Schuitmaker strikte, die in de Lage Landen momenteel een gigantische hit scoort met de klepper ‘Engelbewaarder’. “Het idee van de nieuwe versie lag er al een tijdje, maar ik had nog niet bedacht hoe ik dat wou aanpakken. Totdat Marco mij vroeg of ik dat liedje met hém wilde doen. Meteen vielen alle puzzelstukjes in elkaar (lacht). Ik heb Marco vrijgelaten om met een nieuw arrangement te komen. Hij heeft er een nieuwe stijl van gemaakt, waar ik ongelofelijk blij mee ben. Net als met de Vlaamse versie die we beiden meteen zagen zitten en die we binnenkort graag bij jullie komen promoten.”

De samenwerking tussen Jan Smit en Marco Schuitmaker werpt meteen al z’n vruchten af, want na amper enkele weken staat de teller van de vernieuwde Nederlandse versie al op bijna één miljoen Spotify-streams. “Ik heb nog niet zo vaak bij jullie opgetreden, maar als ik zag hoe uitbundig het publiek reageert, kan ik alleen maar zeggen dat jullie ook een echt feestland zijn. Onze nieuwe single past daar perfect in en ik weet zeker dat iedereen hem meteen gaat meezingen. Laat dat feest in de tent maar losbarsten, van ‘Hasselt tot in Gent’ én liefst nog veel verder”, zegt Marco Schuitmaker enthousiast. (PADI)

De nieuwe single ‘Van Hasselt tot in Gent’ van Jan Smit en Marco Schuitmaker is digitaal beschikbaar.