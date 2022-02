Jan-Pieter Martens uit Brugge doet de eindregie in Mariakerke: “Ik hoor bij het behang van MENT TV”

Jan-Pieter Martens is een Bruggeling in hart en nieren. De papa van twee kinderen is heel bekend bij MENT TV, waar hij o.a. de eindregie doet. Wie daar als bekende Vlaming binnen komt, slaat met Jan-Pieter heel vlug een praatje. Sommigen vragen of hij met hen eens op de foto wilt prijken. Jan-Pieter is eerder bescheiden, maar toch mochten we hem enkele vragen voorschotelen.

Je werkt bij MENT TV, maar geef toe: je bent wel populair hé.

Jan-Pieter: “Ja, ik hoor bij het behang van MENT TV he, ik pas bij het meubilair. Hier komen inderdaad zowat elke dag bekende Vlamingen over de vloer. Na al die jaren van samenwerking kennen zij mij en omgekeerd.”

Hoe ben je in de tv-wereld verzeild geraakt?

Jan-Pieter: “Ik ben nu 43. Via Focus TV en Kanaal Z rolde ik de televisiewereld binnen. Zo’n zeventien jaar geleden pendelde ik elke dag naar Brussel om te werken bij Kanaal Z. Dat was wel een boeiende job, maar de files ben je eerder moe dan gewoon. Het productiehuis ‘Televisiemakers’, dat o.a. Tendens maakte en tal van andere programma’s, had toen haar kantoor en montagecellen in de Baron Ruzettelaan in Brugge. Daar kreeg ik een job aangeboden. Ook van daaruit werden de eerste plannen gesmeed voor één van de eerste -wat men toen noemde- ‘digitale tv-stations’ van Vlaanderen. Ik stond zo mee aan de technische wieg van S.televisie. Het productiehuis verhuisde naar een gloednieuw groot gebouw in Gent… en ik verhuisde mee. Niet persoonlijk, want ik woon nog altijd in Brugge, wél professioneel. Ruim 10 jaar geleden startte van daaruit MENT TV. Ik leid hier de techniek in goeie banen en doe de eindregie van tal van talkshows en quizzen. Ik loop dus nogal wat bekende mensen tegen het lieve lijf.”

Je maakte de evolutie van MENT TV mee. Wat is er al allemaal veranderd voor uw persoon binnen uw job? Moderne apparatuur, enz…

Jan-Pieter: “Het leuke hier is dat ik mee groei met de techniek… elke evolutie van heel dicht bij mee maak en mee kan sturen. MENT is geëvolueerd van een ‘klassieke muziekzender’ tot de themazender in Vlaanderen met de meest moderne studio’s en een pak technische automatisatie. In die tv-omgeving maken we programma’s, lifestyle-onderwerpen, talkshows, quizzen en tal van andere programma’s die ik mee kan ontwikkelen. Diezelfde technologie wordt nu ingezet voor producties die we hier voor tal van bedrijven doen. Door corona zijn bedrijven hun events massaal digitaal beginnen doen, kwamen er tal van streaming events en werd er massaal ingezet op digitalisering. De ene dag sla je hier een praatje met een bekend Vlaams artiest, de andere dag met de CEO van een multinational. Geen dag is dezelfde en net dat maakt het zo boeiend.”

Waarom moéten mensen naar MENT TV kijken?

Jan-Pieter: “Kijk, MENT staat heel dicht bij mensen, heel dicht bij wat leeft in Vlaanderen. Op eenzelfde kanaal brengen we MENT, MENT Prime met vooral Vlaamse pop en Sorry Music met vooral meezingers en feestmuziek. Je kan de zender gewoon een volledige dag ‘als radio’ opzetten….en je eigenlijk geen minuut vervelen. Er zijn tal van live programma’s waar onze presentatoren de vinger aan de pols houden van nieuws, shownieuws én andere zaken die leven in Vlaanderen. Ik vind het zo tof om een deel te mogen zijn van dit hele grote raderwerk.”

Jan-Pieter Martens © PADI/Daniël

Hoe zie je uw toekomst bij MENT TV? Of is dit werk voor jezelf een springplank naar hogerop? Naar een andere nationaal tv- en/of radiostation?

Jan-Pieter: “Ik voel me wel goed hier… Binnen een grote structuur val je vaak in een job met een duidelijke jobinhoud, val je per definitie in herhaling met wat je doet. Steeds weer komen hier uitdagingen op mijn pad en dat houdt me springlevend.”

Dankjewel voor je tijd. Tot binnenkort in de MENT TV-studio’s. (PADI)