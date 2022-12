James Malikey komt uit Genk, maar hij is ook heel goed thuis in Brugge, Oostende én Knokke

Op zaterdagavond 17 december stelt de 22-jarige James Malikey zijn nieuwe cinematic album ‘Illumination’ voor in MaZ (de vroegere Magdalenazaal) in Brugge. Alhoewel James afkomstig is uit Genk kent hij toch heel goed Brugge. Daarnaast verblijft hij zelf – samen met zijn vriendin Lore – in Oostende. Zijn opa woont dan weer in Knokke. We spraken met James af in de prachtige stad Brugge.

Eind 2019 won James Malikey ‘Belgium’s Got Talent’ met zijn filmische pianomuziek. In de halve finale bracht hij een zelfgeschreven nummer op de piano met een orkest dat hem begeleidde, en in de finale won hij met zijn soundtrack uit de film ‘Frozen’. Momenteel promoot hij zijn debuutalbum ‘Illumation’. “Toen ik tien jaar jong was, kwam ik vaak voor tennistoernooien naar Brugge. Vroeger speelde ik immers altijd tennis op hoog niveau. Ik maakte hier zelfs het Vlaams kampioenschap mee toen ik 18 jaar was. Mijn mama en ik wandelden hier vaak. De reien zijn zo prachtig. Ik ging ook wel eens naar de pianozaak Rombaux in hartje Brugge. Daar oefende ik zelfs meerdere keren op een vleugelpiano. Verbleef ik aan zee, dan zat ik immers zonder piano en dus kon ik in die zaak terecht om te oefenen. Ging ik eens op weekend en zelfs met m’n vorige vriendin kwam ik voor Valentijn eveneens naar Brugge. Brugge is mij dus helemaal niet onbekend.”

“West-Vlaanderen is in ’t algemeen geen onbekende plaats voor mij. Vroeger kwam ik met mijn opa naar de kust. We gingen dan fietsen. Ik speelde op de dijk. Ik beleefde zalige momenten aan de zee. Dat blijven mooie herinneringen. Toen ik een auto had, kwam ik terug naar de kust. Mijn eerste vriendin was zelfs uit West-Vlaanderen, namelijk uit Roeselare. ’t Is nog altijd een danseres. Ik leerde door haar West-Vlaams verstaan, maar dat was niet altijd even eenvoudig”, lacht James. Zijn opa – de papa van zijn mama – woont nu in Knokke. Zijn vrouw heeft nog een zaak in Genk, maar zijn opa geniet al van zijn vrijheid. James kent ook Oostende goed. “Ik denk nog vaak terug aan die mooie momenten in deze badstad, zoals de zonsondergang die ik er beleefde. Ik maakte een Europese trip en hield opnieuw halt in Oostende, waar ik op de dijk mijn muziek liet horen aan de toeristen.”

Waar haalde James zijn artiestennaam vandaan? “Ik had een auto, reed voor de fun rond en m’n vrienden noemden mij James. Ik vond dat wel een leuke voornaam. Malikey komt dan weer van m’n fantasieverhalen die ik vroeger schreef. Malikey was één van die personages. Heel toevallig zei er mij iemand dat die ‘key’ eveneens een muzieksleutel is en dan komt dat perfect uit.”

Komende zaterdagavond treedt James op in MaZ in Brugge. “Maar volgend jaar wil ik een concert geven in Oostende, waar ik bekender ben als de muzikant die op de dijk speelt. Ik speel ook in de lobby van het Andromeda Hotel in Oostende. Ik denk dat ik in Brugge wel een mooi concert zal brengen, met een beeld-, lichtshow en er komt ook een violiste spelen. Ik heb eveneens een voorprogramma. Ik breng een show met een boodschap in m’n muziek. Het is een aanrader om er naar toe te komen. Waar hoopt James binnen tien jaar te staan? “Ik wil de wereld zien, rondtoeren met mijn muziek en wel nog op straat spelen maar niet meer zoveel, wel voor mensen uit liefdadigheid. Ik wil grote concertzalen vullen en enkel nog op straat spelen voor mensen die geen tickets kunnen betalen. De mensen blijven staan om te luisteren. Alle leeftijden komen luisteren en dat doet zo’n deugd. Mensen reageren dan dat ik hun dag beter maakte. In Los Angeles is er een grote kloof tussen arm en rijk. Dat was heel triestig om te zien. Ik gaf aan daklozen daar zelfs eten en drinken, nadat ik hen blij maakte met m’n muziek. In Amerika koop je alles in ’t groot. En dus deelde ik met andere mensen.” (PADI)

