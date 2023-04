James Malikey geeft groots optreden met zelfgemaakte filmische muziek in De Grote Post in Oostende

Op dinsdagavond 16 mei geeft James Malikey (23) – afkomstig uit Genk – een concert met zijn zelfgemaakte filmische muziek, inclusief een beeld- en lichtshow, in De Grote Post in Oostende. Eind 2019 won James ‘Belgium Got Talent’ op VTM. Dankzij zijn muziek kwam hij al in Los Angeles, Parijs… terecht. Recent settelde hij zich – samen met zijn vriendin – in Oostende, waar hij vaak op de zeedijk speelt voor het publiek. James droomt van een (inter)nationale carrière, maar voorlopig blijft het nog even knokken om het hoofd muzikaal boven water te kunnen houden.

“Ik werkte veel aan mijn muziek, maakte nieuwe songs. Ik speelde ook al vaak op de dijk van Oostende, waar ik ook woon. Momenteel blijven we Oostende trouw. Mijn droom blijft internationale concerten te geven. Ik gaf al concerten in Genk en Brugge. Ik deed ook al enkele concerten voor het goede doel. Momenteel ben ik nog op zoek naar een goed label voor mijn muziek. Ik heb genoeg materiaal liggen, maar ik zoek nog het juiste label om mee samen te werken.”

Je treedt op in De Grote Post in Oostende. Dat is een grote zaal. Je neemt een serieuze gok?

James: “Ik weet dat dit een grote zaal is. Ik besef dat dit gedurfd is. Ik blijf echter gaan voor mijn doel. Ik vind het heel fijn om een grote show te geven en ik hoop dat er veel mensen afkomen. Een artiest moet wel eens risico’s durven nemen, maar ik ga ervoor. Mijn optreden zal maximum twee uur duren, inclusief een pauze. Achteraf signeer ik nog mijn cd’s. Ik geloof dat ik met de muziek die ik breng een grote show kan geven. Dat moét mogelijk zijn.”

Blijf je ter plaatse staan trappelen of geraak je toch langzaam vooruit?

James: “Het is niet gemakkelijk. Toen ik ‘Belgium Got Talent’ op VTM won, dacht ik dat dit een grote stap vooruit ging zijn. Dat was het ook, maar drie maanden later was er corona en tegen dat corona voorbij was, sprak VTM niet meer over mij. Maar ik geraak er wel op mijn eigen manier. Wees maar zeker. Ik mag ook al eens een voorprogramma doen van Tri Voci en dat zie ik wel zitten. Ik hoop dat er nog méér voorprogramma’s en interessante opdrachten volgen.”

James Malikey © PADI

Je bent hier een vast gezicht aan het worden op de dijk van Oostende, waar je zelfs bij frisse temperaturen speelt en dus de voorbijgangers muzikaal animeert.

James: “Ik sta vooral op plaatsen waar ik de toeristen niet teveel stoor. Ik krijg wel veel respect terug van de mensen. Zolang dat lukt, blijf ik dat met alle plezier doen. Mensen vragen mij op de dijk of ik concerten speel. Daarop kan ik positief reageren. Persoonlijk voel ik dat ik klaar ben om die shows te gaan geven. Ik kan programma’s geven van twee à drie uur met mijn eigen nummers. Mijn zangstem is ook goed geëvolueerd. Er zijn mensen die mij achter de schermen steunen, maar mijn allergrootste steun is mijn vriendin Lore, mijn rots in de branding.”

Nu speel je op de zeedijk van Oostende, maar misschien sta je binnen twee of drie jaar wel op een groot podium in het buitenland?

James: “Dat zou heel leuk zijn en daar werk ik ook naartoe. Ik ben ervan overtuigd dat ik met mijn muziek daarin kan slagen.”

James Malikey en op de achtergrond De Grote Post in Oostende. © PADI

Sta je alleen op het podium van De Grote Post?

James: “Natuurlijk sta ik centraal met mijn vleugelpiano. Maar een paar andere instrumenten – waarvoor ik ook de muziek schreef – zullen mij af en toe begeleiden. Er zullen ook dansers te zien zijn. Voeg daar dan nog een passende licht- en beeldshow bij en je zal een unieke ervaring beleven.” (PADI)

Dinsdag 16 mei om 20 uur in De Grote Post in Oostende: Cinematic Piano Concert van James Malikey. Tickets: 25 euro, 20 euro (jonger dan 18 jaar), 15 euro (jonger dan 12 jaar). Reservatie: www.uitinoostende.be,www.degrotepost.be, de website van James Malikey www.jamesmalikey.be