‘James, de Musical’: drie keren in een uitverkochte Lotto Arena én zo prachtig, waardoor er in februari 2024 een vervolg komt

Ruim 15.000 mensen woonden de drie shows van ‘James, de Musical’ bij in de Lotto Arena in Antwerpen. De perfecte zaal, want zo’n voorstelling waar er ook veel wordt gepraat is ‘intiemer’ dan in het grote Sportpaleis dat ernaast ligt.

Voor de aanwezigen begon het super. Wie de Lotto Arena betrad, mocht z’n iPhone afgeven aan één van de Play-medewerkers, waarna men een foto kon nemen bij hun ‘kartonnen idolen’. Een gebaar dat door heel veel mensen bijzonder werd gewaardeerd. Even na 20 uur begon ‘James, de Musical’, met natuurlijk gastheer James die riep: “Lotto Arena, mijn naam is James Cooke en ik heb maar één vraag voor jullie: hebben jullie zin in een musical?” James Cooke in de lucht straalde toen hij die woorden uitsprak en dan heel luid van het publiek hoorde zeggen: JA! Even later zei James: “Wat ben ik blij dat ik terug beneden ben.”

James Cooke © Facebook

Bart Peeters was de eerste gast die tussen het publiek naar het hoofdpodium kwam en zong ‘Brood Voor Morgenvroeg’. Bart gaf toe dat hij in deze zaal zich thuis voelde, want hij trad er al 26 keren (!!!) op. “James, dit is voor mij een ontmaagding’, gaf hij toe. James zei: “Dat wij dat met 5.000 man mogen meemaken. Hou het proper hé.” De zanger deelde ook het podium met Louis Geldof uit Oostkamp, die tijdens zijn uitzending de ‘kleine Bart’ speelde. Bart Peeters was zelf vragende partij om met de ‘kleine Bart’ een nummer te brengen. Ook de West-Vlamingen Charlotte Verduyn en Rebecca De Kempe stonden op de scène.

Bart Peeters bij de ‘kleine Bart Peeters’ alias Louis Geldof uit Oostkamp. © Facebook

Natalia was ook van de partij. Ze stond tijdens de babbel stil bij pesten, en deed een sterke act over haar internaat. “We moesten haar overtuigen, maar toch doet ze het”, stipte James aan.

Natalia in de dakgoot van ‘haar’ internaat. © Facebook

Willy Sommers kwam op met zijn hit ‘Laat De Zon In Je Hart’. Willy prees tijdens zijn babbel de inzet van James en zijn team. “Ik heb veel respect voor uw persoon en je team.” Ook Margriet Hermans was van de partij en ze bracht natuurlijk haar Zomerhit ‘Lekker Blijven Hangen’. De zangeres gaf toe dat ze een gigantisch druk jaar achter de rug heeft en dat het helemaal niet stopt. Over pesten en andersgeaardheid zei Margriet: “Het is vooral ons systeem dat faalt.”

Willy Sommers herbeleefde terug Pukkelpop. © Facebook

Na de pauze was Willy een beetje laat om naast de andere gasten plaats te nemen. James: “Moest je op ’t laatste nog naar ’t toilet?” Algemeen gelach. Hij stond stil bij zijn deelname aan Pukkelpop 2018, waarna die act nog eens werd overgedaan op de tonen van ‘Als Een Leeuw In Een Kooi’. De zanger zong daarvoor een andere tekst. “Goed gedaan, je moet met dat zingen iets doen”, grapte James net na dit liedje. We zagen ook nog Bart in de discotheek. Margriet en Celien zongen dan weer ‘hun duet’. James was ontroerd toen hij sprak over wijlen Stefaan Fernande. “Hij schreef zoveel nummers. Zonder hem hadden we nooit zo’n mooi seizoen gemaakt, geen prijzen gewonnen, enz..” Bart Peeters zong a capella ‘Porselein’, eveneens een nummer van Stefaan. Het werd heel stil in de Lotto Arena. Stefaan kreeg z’n verdiende posthume hulde. En dan was er nog die geschenkdoos die boven het podium hing. Wie zal immers als eerste persoon in het volgende seizoen van ‘James, de Musical’ te zien zijn? Het is… Metejoor, die natuurlijk ook hét lied voor zijn mama zong.

Bart Peeters tijdens zijn homage aan Stefaan Fernande. © Facebook

Groot nieuws, want in februari 2024 komt ‘James, de Musical’ terug naar de Lotto Arena. En voila, met dat goede nieuws was de show voorbij of toch niet, want plots kwam Gert verhulst op het podium met een grote tuil bloemen. James begreep niet wat er gebeurde, maar Gert zei dat Play4 had besloten om James te verrassen en dus zong hij een lied, samen met het grootste koor van Vlaanderen of alle mensen die in de zaal zaten. Iedereen zong de tekst mee vanop het scherm, waarop duidelijk te lezen stond: ‘James, dankjewel!’. James was ontroerd, maar wàt een afsluiter was dat! (PADI)