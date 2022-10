James Cooke van Backstage Producties: “Het is geestig om zo’n productie uit te werken én wàt een cast!”

Vanaf vrijdag 18 november wordt ‘Moord op de Oriënt Express’ opgevoerd in Theater Elckerlyc in Antwerpen in een productie van Backstage Producties. We sloegen een babbel met producent James Cooke.

Hoe moeilijk is het om altijd maar weer naar nieuwe producties op zoek te gaan én om vooral sterke producties te vinden?

James: “Moeilijk? Helemaal niet! Hoe geestig is dat wel om zoiets te doen, dàt moet je vragen. Heel geestig, vooral als je een verhaal van Agatha Christie mag brengen. In het verleden brachten we al veel dergelijke zaken met onze reeksen rond ‘Assisen’ en ‘Aspe’. Ik ben heel blij dat dit het gevoel kan zijn, én ik ben zo blij dat we met zo’n sterke cast kunnen uitpakken.”

Ik gebruik toch nog eens hetzelfde woord: is het een moeilijk stuk om te brengen?

James: “Moeilijk is het niet, wél geestig. Het is een uitdaging, altijd opnieuw. Onszelf telkens heruitvinden en maken dat we de mensen kunnen blijven aanmoedigen om naar het theater te komen. Vandaag is dat niet meer evident. Als je dan ziet wie er op de affiche staat te blinken en wat een fantastische cast we samenbrachten, dan denk ik wel dat dit zal lukken om de mensen de weg te tonen, richting theater.”

Dirk Lavrysen en James Cooke. © PADI/OBI

Kwam die cast er door audities of konden jullie die mensen na enkele telefoontjes bij elkaar brengen?

James: “Kijk naar de aanwezige cast, dan weet ook jij al heel goed wat die mensen al allemaal hebben verwezenlijkt. Het zou een beetje pretentieus zijn moesten die mensen aan een auditie hebben meegedaan.”

Wat volgt er weldra nog?

James: “Och, we zijn met nog zoveel bezig, zoals ‘Het Spook van de Operette’, ‘Pocahontas’, ‘Vapeurs’, enz. We zijn inderdaad wel degelijk met heel veel producties bezig. We zitten met een vol programma, maar zo hebben we het graag.”

Jullie zijn met Backstage Producties op kruissnelheid aan het komen. Jullie hebben elkaar gevonden..

James: “Inderdaad en dat is een gigantische versterking. We werken nu met mensen samen, die we vroeger al kenden maar die we niet als concurrentie zagen. We zagen hen als collega’s. Als je die krachten dan kan bundelen, dan zorgt dat voor een heel fijn gevoel, voor een toffe samenwerking.” (PADI)

‘Moord op de Oriënt Express’, vanaf 18 november tot 11 december in Theater Elckerlyc in Antwerpen. Tickets en informatie: https://www.backstage-producties.be/programma/moord-op-de-orient-express-de-klassieker-van-agatha-christie